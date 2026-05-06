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APB: Quique venció al CAE en el adelanto de la novena fecha

Quique interrumpió la racha de Estudiantes al imponerse 88-71 en el inicio del noveno capitulo de Torneo Apertura de la APB.

6 de mayo 2026 · 10:07hs
APB: Quique venció al CAE en el adelanto de la novena fecha

Prensa Quique Club

El inicio de la actividad correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) dejó como saldo un resultado que no pasó desapercibido: Quique se hizo fuerte en su casa y cortó el envión de Estudiantes.

En el estadio Guillermo Gaya, el elenco local se impuso por 80 a 71 en un duelo equilibrado, pero que supo resolver mejor en los momentos clave. De esta manera, el Decano alcanzó su cuarta victoria en siete presentaciones y se mantiene en la zona media-alta de la tabla.

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La nota saliente de la jornada fue la caída del Club Atlético Estudiantes, que venía de encadenar cinco triunfos consecutivos. El AEC no pudo sostener su racha positiva y sufrió un traspié justo en una jornada especial, ya que la institución celebraba sus 121 años de vida. Así, quedó con un registro de 4-3, mismo balance que su verdugo.

Como sigue la novena fecha del Torneo Apertura

La fecha continuará este miércoles con dos encuentros atractivos: Rowing recibirá a Ciclista, uno de los líderes del certamen, mientras que Patronato será anfitrión de Olimpia en otro cruce de relevancia para la parte alta de las posiciones.

El jueves, en tanto, la acción seguirá con Unión de Crespo enfrentando a Talleres, otro de los protagonistas del torneo, y San Martín midiéndose ante Paracao en el Quico Básquet. En esta jornada quedará libre Sionista.

Posiciones de la APB

En la tabla, Ciclista manda con 14 puntos (6-2), seguido de cerca por Talleres con 13 (6-1). Más atrás aparecen Olimpia con 10 (4-2), y un pelotón que integran Quique y Estudiantes con 11 unidades (4-3). La pelea por los primeros puestos promete seguir al rojo vivo a medida que avanza el Apertura.

APB Quique Estudiantes Torneo Apertura
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