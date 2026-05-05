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El Club Estudiantes celebra 121 años de vida institucional

El Club Estudiantes fue fundado el 5 de mayo de 1905. El fútbol fue la primer disciplina. En 1934 el rugby se transformó en la identidad Albinegra.

5 de mayo 2026 · 13:05hs
El Club Estudiantes celebra 121 años de vida institucional.

El Club Estudiantes celebra 121 años de vida institucional.

El Club Atlético Estudiantes (CAE) celebra este 5 de mayo sus 121 años de vida, una historia tan rica como particular: nació por el fútbol, pero encontró en el Rugby su gran identidad. El presidente Emilio Fouces repasó en La Mañana de La Red los orígenes de la centenaria institución.

Los impulsores de esta pasión fue un grupo de jóvenes del Colegio Nacional que, en 1905, buscaban organizarse para jugar al fútbol en un terreno frente a la escuela. Así surgió el “Estudiantes Football Club”, en tiempos donde ni siquiera existía la indumentaria deportiva: se jugaba con camisas blancas, zapatos o alpargatas.

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Del fútbol al rugby: La consolidación de una identidad

Sin embargo, el rumbo cambió en 1934. Con la profesionalización del fútbol y la decisión institucional de sostener el amateurismo, la disciplina dejó de practicarse en el club. Ese vacío dio lugar a la llegada del rugby, cuyo primer partido se disputó el 30 de agosto de ese año. Desde entonces, la ovalada se convirtió en la gran vidriera del club.

También en ese proceso se consolidó la identidad visual: del clásico diseño a bastones blancos y negros —herencia del fútbol— se pasó al formato a cuadros, típico del rugby, que hoy distingue a todas las disciplinas. Aún quedan huellas de aquella primera etapa, como el escudo original en el fondo de la pileta de la sede.

El presente institucional del Club Atlético Estudiantes

En cuanto al presente, Fouces no dudó: el club atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. En un contexto económico complejo, destacó la solidez institucional y un rasgo que se repite en todas las disciplinas: la competitividad. “En todo lo que competimos, somos protagonistas”, remarcó.

Los ejemplos sobran. En 2024, el básquet volvió a consagrarse campeón de la Asociación Paranaense tras 74 años. En rugby, el título del Torneo Regional del Litoral 2023 consolidó a Estudiantes como uno de los grandes animadores del país, respaldado además por un destacado posicionamiento en el ranking de la Unión Argentina de Rugby. El hockey femenino, por su parte, alcanzó recientemente una final histórica en Rosario.

El crecimiento también se refleja en disciplinas como vóley y natación, con fuerte desarrollo formativo. Incluso emergen nuevas especialidades, como la natación en aguas abiertas en el río Paraná, con chicos cada vez más jóvenes representando al club.

En ese camino, el valor del deporte amateur ocupa un lugar central: atletas que entrenan con exigencias profesionales, pero combinando su pasión con estudio o trabajo.

El aniversario tendrá su celebración este mismo 5 de mayo con una cena que superó todas las expectativas: de una convocatoria inicial reducida, se pasó a 150 personas, reflejo del sentido de pertenencia que atraviesa al club. El festejo principal será en agosto, con la tradicional fiesta del deportista.

Más allá de los logros, Estudiantes reafirma su esencia: un espacio de encuentro, identidad y comunidad, donde los colores blanco y negro siguen siendo el punto de unión para generaciones enteras.

Estudiantes aniversario Rugby
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