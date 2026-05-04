Racing tendrá dos bajar importantes de cara al choque con Estudiantes

Ezequiel Cannavo y Baltasar Rodríguez no podrán estar en el partido que disputará Racing por los octavos de final del Torneo Apertura.

Racing , que este domingo se clasificó por la ventana a los playoffs del Torneo Apertura, recibió la dura noticia de que perderá a dos de sus habituales titulares de cara al cruce de octavos de final ante Estudiantes de La Plata. Ezequiel Cannavo y Baltasar Rodríguez no podrán estar contra el Pincha.

El lateral derecho, quien llegó a la Academia en el último mercado de pases y rápidamente consiguió un lugar en el 11 titular, sufrió una lesión muscular en el recto anterior de su pierna derecha.

Cannavo sufrió dicha lesión en el empate 0-0 de este domingo en el partido que protagonizaron Racing y Huracán, por la novena fecha del Torneo Apertura, cuando sintió un fuerte dolor en aquella zona después de tirar un centro y abandonó el campo de juego entre lágrimas.

El otro jugador que no podrá estar en el cruce ante Estudiantes es el mediocampista Rodríguez, que fue amonestado frente al Globo y llegó a la quinta amarilla.

¿Quiénes podrían entrar en Racing?

De cara al enfrentamiento con el Pincha, Cannavo podría ser reemplazado por el uruguayo Gastón Martirena, aunque este último todavía no está del todo recuperado de una lesión que sufrió la semana pasada, por lo que también está la posibilidad de que Tobías Rubio ocupe el lateral derecho.

Rodríguez, por su parte, sería reemplazado por Bruno Zuculini o Matías Zaracho. Otro jugador que ganó lugar en la consideración del director técnico Gustavo Costas es el juvenil Gonzalo Sosa, aunque lo más probable es que el entrenador de la “Academia” apueste por los más experimentados.

Racing llega a este cruce con Estudiantes de La Plata en un desastroso momento, luego de ganar uno de sus últimos ocho partidos, y una temprana eliminación en el Torneo Apertura podría decretar el final del ciclo de Costas como su director técnico.