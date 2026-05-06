La Secretaría de Trabajo informó que, por motivos de agenda, la audiencia paritaria con los gremios estatales prevista para este miércoles fue reprogramada para este jueves 7 de mayo, a las 12.30 horas, en la sede de dicho organismo.
Paritaria estatal: reprograman la audiencia para este jueves
La Secretaría de Trabajo informó que, por motivos de agenda, la audiencia paritaria con los gremios estatales fue reprogramada para este jueves.
6 de mayo 2026 · 18:45hs
La audiencia, que estaba prevista con los gremios estatales Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se llevará a cabo en el nuevo día y horario establecidos.
En la previa de una nueva reunión paritaria entre el Gobierno de Entre Ríos y los gremios estatales, desde UPCN manifestaron expectativas por la negociación salarial y reclamaron propuestas concretas que impacten en el bolsillo de los trabajadores.