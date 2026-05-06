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Paritaria estatal: reprograman la audiencia para este jueves

La Secretaría de Trabajo informó que, por motivos de agenda, la audiencia paritaria con los gremios estatales fue reprogramada para este jueves.

6 de mayo 2026 · 18:45hs
La reunión por paritaria para estatales se pasó para este jueves.

La reunión por paritaria para estatales se pasó para este jueves.

La Secretaría de Trabajo informó que, por motivos de agenda, la audiencia paritaria con los gremios estatales prevista para este miércoles fue reprogramada para este jueves 7 de mayo, a las 12.30 horas, en la sede de dicho organismo.

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La audiencia, que estaba prevista con los gremios estatales Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se llevará a cabo en el nuevo día y horario establecidos.

En la previa de una nueva reunión paritaria entre el Gobierno de Entre Ríos y los gremios estatales, desde UPCN manifestaron expectativas por la negociación salarial y reclamaron propuestas concretas que impacten en el bolsillo de los trabajadores.

paritaria Secretaria de Trabajo gremios
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