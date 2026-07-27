Campaña solidaria para ayudar a damnificados por el temporal en La Criolla

Pasó una semana del fuerte temporal que dejó a la localidad devastada. Los propios vecinos buscan ayudar a las familias más afectadas.

Tras el violento temporal que azotó al departamento Concordia durante la madrugada del sábado 18, vecinos de La Criolla decidieron organizar una campaña solidaria para asistir a quienes quedaron en situación de mayor vulnerabilidad. La iniciativa nació de manera espontánea apenas amaneció ese días, cuando empenzaron a conocerse las dimensiones de los destrozos. Desde entonces, alrededor de 30 voluntarios trabajan diariamente en el salón de la Capilla San Bonifacio, donde reciben, clasifican y distribuyen donaciones destinadas a los damnificados.

La campaña busca cubrir las necesidades más urgentes de las familias que sufrieron pérdidas totales o parciales de sus viviendas, mientras la comunidad intenta sobreponerse a un desastre que dejó profundas secuelas materiales y emocionales, ya que se trató de uno de los fenómenos meteorológicos más destructivos que recuerdan sus habitantes.

Ahora, numerosas familias intentan recuperar parte de lo perdido y el sector productivo evalúa daños millonarios. Anni Reusch, emprendedora y vecina del lugar, describió el temporal como un hecho de una violencia inusual para la zona. Aunque todavía no existen datos oficiales sobre la velocidad del viento en La Criolla, explicó que los registros difundidos desde la vecina ciudad uruguaya de Salto hablaban de ráfagas cercanas a los 130 kilómetros por hora, disminuyendo posteriormente hacia otras localidades.

Daños generalizados

Según relató, la magnitud del fenómeno quedó reflejada tanto en el casco urbano como en la zona rural. Forestaciones completas fueron derribadas, invernáculos dedicados a la producción citrícola quedaron destruidos y numerosos establecimientos agropecuarios sufrieron pérdidas que agravan una situación económica ya compleja para el sector. “Venimos de un fenómeno tras otro”, señaló Reusch, al recordar que la región todavía no logra recuperarse completamente de la histórica pedrada registrada en diciembre del año pasado, que también provocó importantes daños en la producción.

De acuerdo con el relevamiento realizado por vecinos y autoridades locales, al menos siete viviendas sufrieron pérdidas totales tras la voladura completa de sus techos y estructuras. A ellas se suman alrededor de 35 casas con daños severos y un porcentaje muy alto del resto del pueblo que registra algún tipo de afectación.

En el caso particular de Reusch, el viento desprendió gran parte de una galería de su vivienda y provocó fisuras estructurales producto de la violencia con la que el techo fue levantado y volvió a caer. También relató que el comercio de su hermana perdió gran parte de la cubierta, incluyendo perfiles metálicos. “Muchos nos quedamos con la sensación de que tendremos que reconstruir prácticamente desde cero”, explicó.

La violencia del temporal también impactó en la Escuela Primaria de La Criolla, que perdió casi la mitad de su techo, situación que obligó a suspender las clases durante toda la semana.

En el pueblo pueden observarse árboles centenarios dañados, ramas quebradas y chapas incrustadas entre las copas, una imagen que refleja la intensidad del fenómeno.

El temporal también golpeó fuertemente a la producción, principal motor económico de La Criolla y de buena parte del departamento Concordia. Viveros citrícolas, plantaciones y forestaciones registraron pérdidas significativas, afectando no solo a los productores sino también a cientos de trabajadores que dependen de esa actividad.

Respuesta de la comunidad

Frente al panorama de destrucción, la respuesta vecinal no tardó en llegar. Reusch contó que la campaña solidaria comenzó de manera completamente espontánea el domingo por la mañana, apenas los habitantes pudieron recorrer el pueblo y dimensionar los daños. Desde ese momento, el salón de la Capilla San Bonifacio funciona como centro de recepción y distribución de ayuda. Allí los voluntarios reciben ropa, calzado, elementos para el hogar, ropa de cama y otros artículos esenciales que luego son entregados a las familias afectadas.

Las necesidades, sin embargo, continúan siendo importantes. Uno de los elementos más difíciles de conseguir son los colchones, ya que muchas viviendas quedaron completamente expuestas a la lluvia y gran parte del mobiliario resultó inutilizable por el agua. Las persistentes precipitaciones registradas durante los días posteriores complicaron aún más la situación, al impedir el secado de pertenencias que podrían haberse recuperado.

El impacto emocional

Más allá de las pérdidas materiales, quedó en evidencia el fuerte impacto emocional que atraviesa la comunidad. Reusch recordó que el temporal comenzó alrededor de las 3.15 de la madrugada y que durante al menos 18 horas los vecinos permanecieron incomunicados debido al corte del suministro eléctrico y de los servicios de telefonía e internet.

Recién al amanecer pudieron comenzar a recorrer las calles para conocer la dimensión del desastre. “Primero recorrí mi casa, después salí a caminar el pueblo. Había árboles completamente destrozados, chapas sobre las copas y lugares irreconocibles”, relató.

También explicó que durante las primeras horas predominó la necesidad de limpiar, asegurar techos y colaborar con familiares y vecinos antes de detenerse a procesar emocionalmente lo ocurrido.

Cualquier ayuda es bienvenida

Mientras continúan las tareas de limpieza y evaluación de daños, la campaña solidaria se transformó en uno de los principales pilares de contención para las familias afectadas. Los voluntarios sostienen la asistencia gracias a las donaciones que llegan desde distintos puntos de la región y apelan a la colaboración de quienes puedan realizar un aporte económico o acercar elementos de primera necesidad.

Para colaborar se encuentra habilitado el alias: ceciku27

Los organizadores remarcan que toda ayuda, por pequeña que sea, contribuye a acompañar el proceso de reconstrucción de una comunidad que aún intenta recuperarse del temporal más devastador que recuerdan muchos de sus habitantes. La respuesta solidaria de los vecinos aparece hoy como una de las principales herramientas para afrontar la emergencia y comenzar a reconstruir el tejido social y material de La Criolla.