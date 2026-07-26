Mariano Werner lideró el 1-2 de Fotón en la 6ta fecha del campeonato, tras una ajustada definición con su compañero de equipo Gastón Mazzacane.

TC Pick Up: victoria y punta del campeonato para Mariano Werner

Mariano Werner ganó la sexta fecha del campeonato de las TC Pick Up disputada este domingo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y lideró el 1-2 del equipo Fotón que logró los dos primeros lugares del podio con Gastón Mazzacane en el segundo puesto tras un ajustado final de carrera. Además, Werner es lider absoluto del campeonato a falta de una carrera para el cierre de la etapa regular.

El piloto de Paraná largó desde el lugar de privilegio y logró prevalecer en la punta para encaminarse al triunfo, más allá de los intentos de José Hernán Palazzo, quien finalizó tercero y se quedó con el récord de vuelta (1m30s475).

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Gastón Mazzacane llegó al podio tras partir desde el puesto 5 y logró escalar tres posiciones para ver segundo la bandera a cuadros.

Agustín Canapino largó tercero y finalizó en el puesto 5 con la Chevrolet S10 del Canning Motorsport.

Los más veloces por sector:

Sector 1: Gastón Mazzacane (12s810)

Sector 2: Diego De Carlo (15s468)

Sector 3: Diego De Carlo (13.460)

Sector 4: Ignacio Faín (29s393)

Sector 5: Gastón Mazzacane (18s735)

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