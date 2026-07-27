Las declaraciones de Javier Milei contra Lula motivaron la convocatoria del embajador brasileño y generan preocupación por un mercado clave para Entre Ríos.

La tensión que abrió Milei con Brasil pone en alerta a un mercado clave para Entre Ríos.

La convocatoria del embajador brasileño Julio Bitelli para que regrese a Brasilia, luego de las declaraciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva , volvió a tensar la relación entre ambos países y encendió señales de alerta sobre uno de los principales mercados para la producción entrerriana.

Aunque el conflicto permanece en el plano diplomático, el peso de Brasil como segundo destino de las exportaciones de Entre Ríos hace que cada episodio político sea seguido con atención por el sector productivo, según publicó Diario Río Uruguay.

Tras los dichos de Milei, crece la preocupación por el vínculo comercial con Brasil

Durante 2025, Entre Ríos exportó a Brasil productos por 220.777.780 dólares FOB, equivalentes a 685.952 toneladas, según datos oficiales. Esas cifras consolidaron al país vecino como el segundo destino de las ventas externas provinciales, solo detrás de China.

En total, la provincia exportó bienes por 2.115 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 30,8%, mientras que el Mercosur absorbió operaciones por 377 millones de dólares. Dentro del bloque regional, Brasil concentró cerca del 11% de las exportaciones entrerrianas, principalmente alimentos, productos primarios y manufacturas de origen agroindustrial.

La nueva tensión bilateral comenzó tras las declaraciones formuladas por Javier Milei durante una actividad política en San Pablo junto a Flávio Bolsonaro, donde cuestionó duramente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a su gobierno y al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Como respuesta, el canciller brasileño Mauro Vieira resolvió convocar a consultas al embajador en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, una medida diplomática que expresa el malestar del gobierno brasileño, aunque no implica una ruptura de relaciones ni restricciones comerciales.

Sin embargo, una eventual profundización del conflicto podría repercutir sobre las agendas de cooperación, las misiones comerciales, las negociaciones sanitarias y aduaneras y los proyectos destinados a ampliar el intercambio económico entre ambos países. También podría generar mayor incertidumbre para las empresas entrerrianas que mantienen vínculos consolidados con importadores brasileños.

La preocupación adquiere mayor dimensión porque el propio Bitelli había sido uno de los principales impulsores del fortalecimiento de la relación entre Brasil y Entre Ríos. En octubre de 2024 fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires, en un encuentro del que también participaron el entonces ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y la directora general de Relaciones Económicas Internacionales, Cynthia Cabral.

Durante aquella reunión se avanzó en una agenda destinada a ampliar las exportaciones e importaciones, promover futuras misiones comerciales, desarrollar proyectos vinculados a la acuicultura, fortalecer la enseñanza del idioma portugués y profundizar otros espacios de cooperación.

Tras el encuentro, Bernaudo destacó el interés de consolidar el intercambio económico con Brasil, mientras que Bitelli afirmó que existía "un enorme potencial de ampliar las relaciones" y remarcó que el gobierno de Lula buscaba fortalecer el vínculo directo con las provincias argentinas para diversificar el comercio bilateral.

El diplomático también puso el foco en la importancia estratégica de la hidrovía para el comercio regional y en la necesidad de generar nuevos contactos entre empresarios para identificar oportunidades de inversión y negocios.

Ese antecedente refleja el contraste entre la política exterior impulsada por el Gobierno nacional y la estrategia desarrollada por la administración provincial. Mientras la relación entre Milei y Lula atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión, Entre Ríos mantuvo durante los últimos años una política orientada a fortalecer los vínculos institucionales con Brasil y acompañar la inserción de empresas locales en ese mercado.

Esa línea de trabajo volvió a evidenciarse durante 2026 con la participación de firmas entrerrianas en la feria alimentaria Anuga Select Brazil, donde el Gobierno provincial destacó nuevamente que Brasil continúa siendo uno de los mercados más importantes para la producción entrerriana.

Por ahora, el conflicto permanece limitado al plano diplomático. No obstante, el volumen de negocios que une a Entre Ríos con Brasil explica por qué cualquier deterioro en la relación bilateral genera preocupación entre exportadores, empresarios y autoridades provinciales, que observan con atención la evolución de un vínculo clave para la economía regional.