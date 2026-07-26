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Estudiantes e Independiente protagonizarán un atractivo duelo en La Plata

Desde las 17.15, Estudiantes recibirá a Independiente. Además, desde las 15 jugarán Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia.

26 de julio 2026 · 13:30hs
Estudiantes quiere volver a ser protagonista en otro campeonato.

Prensa Estudiantes

Estudiantes quiere volver a ser protagonista en otro campeonato.

Independiente comenzará su participación en el campeonato visitando a Estudiantes de La Plata por la primera fecha de la Zona A. El encuentro, que está programado para las 17.15, se llevará a cabo en el Estadio Jorge Luis Hirschi y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo.

El Rojo, que es dirigido por Gustavo Quinteros, viene de tener un discreto comienzo de año, ya que en el primer semestre terminó quinto en la Zona A del Torneo Apertura y se despidió en los octavos de final de los playoffs al caer derrotado ante Rosario Central.

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Si el CAE gana, clasificará a los cuartos de final del Torneo del Interior.

Una jornada clave por el Torneo del Interior

El Diablo, que también disputa la Copa Argentina, tiene como principal objetivo este semestre al Torneo Apertura, donde intentará cortar con la sequía de casi 24 años sin ganar títulos locales.

Estudiantes, por su parte, está cada vez más acostumbrado a dar pelea en el ámbito local, donde consiguió varios títulos en los últimos años.

El Pincha, que el año pasado ganó el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, viene de sufrir un duro golpe en el Torneo Apertura que se disputó el semestre pasado, ya que fue eliminado por Racing en los octavos de final pese a haber finalizado primero en la fase regular.

Los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina también se ilusionan con el título de Campeón de Liga, que se le entrega al equipo que finalice primero en la tabla anual.

Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia abren el domingo

Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia se enfrentarán desde las 15, en el estadio Monumental José Pepe Fierro. Álvaro Carranza será el encargado de impartir justicia en el Jardín de la República, donde se jugará un duelo que podrá verse por la señal de ESPN Premium.

Con la mente puesta también en la Copa Libertadores, la Lepra mendocina hará su estreno en el certamen visitando al Decano.

Atlético Tucumán buscará mejorar la campaña realizada durante la primera parte del año en el Torneo Apertura. El equipo dirigido por Julio César Falcioni incorporó hasta el momento a Julián Fernández, volante que llegó a préstamo desde Palestino de Chile, y al delantero Alexis Canelo.

En las últimas horas, además, Carlos Abeldaño perdió consideración dentro del plantel profesional y durante la semana realizó entrenamientos con la Reserva, por lo que no formaría parte de los planes para este debut.

Por su parte, Independiente Rivadavia intentará prolongar el buen momento que atraviesa desde el inicio de la temporada. Si bien quedó eliminado en los octavos de final del Apertura ante Unión, luego de haber terminado primero en su zona, el conjunto mendocino cerró la primera parte del año como líder de la tabla anual.

Además, la Lepra afronta un importante desafío internacional: se encuentra en los octavos de final de la Copa Libertadores y se medirá ante Fluminense. En ese contexto, Alfredo Berti ya no cuenta con Sebastián Villa, quien regresó a Boca, una baja importante para el equipo mendocino de cara a este nuevo semestre.

Estudiantes Independiente Atlético Tucumán Independiente Rivadavia
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