Uno Entre Rios | Economia | consumo

Consumo de per cápita de vino ya está en su mínimo histórico

Entre enero y mayo de 2026 se consumieron apenas 6,07 litros per cápita. Los consumidores eligen opciones y formatos más económicos

27 de julio 2026 · 12:17hs
Entre enero y mayo de 2026 se consumieron apenas 6

Entre enero y mayo de 2026 se consumieron apenas 6,07 litros per cápita. Los consumidores eligen opciones y formatos más económicos
Entre enero y mayo de 2026 se consumieron apenas 6

Entre enero y mayo de 2026 se consumieron apenas 6,07 litros per cápita. Los consumidores eligen opciones y formatos más económicos
Entre enero y mayo de 2026 se consumieron apenas 6

Entre enero y mayo de 2026 se consumieron apenas 6,07 litros per cápita. Los consumidores eligen opciones y formatos más económicos
Entre enero y mayo de 2026 se consumieron apenas 6

Entre enero y mayo de 2026 se consumieron apenas 6,07 litros per cápita. Los consumidores eligen opciones y formatos más económicos

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) confirmó que el consumo per cápita de vino en la Argentina cayó a un mínimo histórico de 6,07 litros entre enero y mayo de 2026. La cifra se ubicó por debajo de los niveles de 2025 debido a la menor demanda del mercado interno y a la pérdida de poder de compra de los hogares.

El dato acumulado de los primeros cinco meses profundizó la tendencia negativa observada durante 2025, cuando el consumo anual cerró en 16,1 litros por habitante, la marca más baja hasta esa fecha. El registro de 6,07 litros en el lapso enero-mayo superó a la baja el valor de 6,11 litros observado en el mismo período del ciclo previo.

El consumo de carne vacuna cayó 11,5% en el primer semestre del año. 

El consumo de carne vacuna cayó 11,5% en el primer semestre del año

Según el Indec, crecieron los patentamientos en junio, aunque cayeron los de autos. 

Indec: crecieron los patentamientos en junio, aunque cayeron los de autos

El retroceso interanual se aceleró durante el mes de mayo de 2026, momento en el cual el promedio alcanzó apenas 1,22 litros por ciudadano frente a los 1,30 litros de mayo de 2025. A pesar de los leves incrementos registrados en enero y marzo, el balance general del cuatrimestre previo no logró sostener la actividad comercial.

Las ventas acumuladas en el mercado nacional sumaron 2,82 millones de hectolitros al cierre de mayo, con una baja de 0,4% respecto del ciclo anterior. Tan solo en el quinto mes del año, los despachos locales cayeron un 5,5% interanual y sufrieron un repliegue de 2,2% con relación al mes de abril.

Los consumidores eligen opciones de menor costo y formatos económicos

Detrás de los volúmenes agregados, la industria vitivinícola reportó una fuerte alteración en las elecciones del público. Los vinos sin mención varietal mostraron un crecimiento del 12,8% en el acumulado a mayo, mientras que las etiquetas varietales sufrieron una dura caída del 26,3% en la demanda.

El reemplazo hacia productos de menor costo afectó también la preferencia según el tipo de vino. Los despachos de vino blanco crecieron un 4,9% durante los primeros cinco meses de 2026, en tanto las variantes de color registraron una pérdida del 2,1% frente al año previo.

Por último, la distribución por tipo de envase consolidó la hegemonía del formato tetra brik, que trepó un 7,7% e impulsó más de un tercio de las ventas totales. La botella tradicional, que retuvo la mayor cuota de mercado, cayó un 3,8% en el mismo período de análisis.

consumo
Noticias relacionadas
banco entre rios y la sociedad rural gualeguay fortalecen el trabajo conjunto para acompanar al sector productivo

Banco Entre Ríos y la Sociedad Rural Gualeguay fortalecen el trabajo conjunto para acompañar al sector productivo

El dólar oficial volvió a subir en la jornada de este jueves. 

El dólar oficial volvió a subir: cuál fue su cotización este jueves

El análisis de CEPA advierte sobre un posible agravamiento de la crisis debido al alto volumen de préstamos en categorías de riesgo inminente.

Datos preocupantes sobre endeudamiento y mora en familias y empresas

Entidades respaldan al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y la marca Carne Argentina, y advierten por las modificaciones propuestas por Federico Sturzegger.

El sector ganadero cierra filas en defensa del IPCVA ante posibles cambios en su financiamiento

Ver comentarios

Lo último

Advierten que casi el 50% de los jóvenes argentinos vive en condiciones de vulnerabilidad

Advierten que casi el 50% de los jóvenes argentinos vive en condiciones de vulnerabilidad

Día del Perro Callejero: Ellos no eligen estar en la calle

Día del Perro Callejero: "Ellos no eligen estar en la calle"

Xuxa comenzó su gira internacional de despedida: cómo fue el primer show

Xuxa comenzó su gira internacional de despedida: cómo fue el primer show

Ultimo Momento
Advierten que casi el 50% de los jóvenes argentinos vive en condiciones de vulnerabilidad

Advierten que casi el 50% de los jóvenes argentinos vive en condiciones de vulnerabilidad

Día del Perro Callejero: Ellos no eligen estar en la calle

Día del Perro Callejero: "Ellos no eligen estar en la calle"

Xuxa comenzó su gira internacional de despedida: cómo fue el primer show

Xuxa comenzó su gira internacional de despedida: cómo fue el primer show

Laura Esquivel y Brenda Asnicar presentarán Amigas del Corazón en el Gran Rex

Laura Esquivel y Brenda Asnicar presentarán "Amigas del Corazón" en el Gran Rex

La Justicia elevó a juicio la causa por presunta administración fraudulenta contra los Etchevehere

La Justicia elevó a juicio la causa por presunta administración fraudulenta contra los Etchevehere

Policiales
Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Paraná: robaron elementos de la escuela Nº 181 Osvaldo Magnasco

Paraná: robaron elementos de la escuela Nº 181 Osvaldo Magnasco

Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

Ovación
Estudiantes se coronó bicampeón provincial de Infantiles

Estudiantes se coronó bicampeón provincial de Infantiles

El Team Gitana saldrá a escena en el Arena Combat

El Team Gitana saldrá a escena en el Arena Combat

Luis Vázquez, con pasado en Patronato, cerca de convertirse en refuerzo del Birmingham City

Luis Vázquez, con pasado en Patronato, cerca de convertirse en refuerzo del Birmingham City

El mundialista Lisandro Martínez recibió el cariño de todo Gualeguay

El mundialista Lisandro Martínez recibió el cariño de todo Gualeguay

TC Pick Up: victoria y punta del campeonato para Mariano Werner

TC Pick Up: victoria y punta del campeonato para Mariano Werner

La provincia
Día del Perro Callejero: Ellos no eligen estar en la calle

Día del Perro Callejero: "Ellos no eligen estar en la calle"

La Justicia elevó a juicio la causa por presunta administración fraudulenta contra los Etchevehere

La Justicia elevó a juicio la causa por presunta administración fraudulenta contra los Etchevehere

Contra de la reforma previsional: Agmer realizará el miércoles un paro con movilización

Contra de la reforma previsional: Agmer realizará el miércoles un paro con movilización

Reforma previsional: el oficialismo se apresta a aprobarla esta semana

Reforma previsional: el oficialismo se apresta a aprobarla esta semana

La tensión que abrió Milei con Brasil pone en alerta a un mercado clave para Entre Ríos

La tensión que abrió Milei con Brasil pone en alerta a un mercado clave para Entre Ríos

Dejanos tu comentario