Preocupa la desregulación y derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera

Libreros de Paraná se suman al rechazo contra la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera incluida en mega desregulación

Libreros de Paraná se suman al rechazo contra la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera incluida en mega desregulación

Libreros de Paraná se suman al rechazo contra la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera incluida en mega desregulación

Libreros de Paraná se suman al rechazo contra la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera incluida en mega desregulación

Libreros de Paraná se suman al rechazo contra la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera incluida en mega desregulación

Frente al impulso del Gobierno nacional para derogar la Ley de Protección a la Actividad Librera (N° 25.542), la Fundación El Libro y referentes del sector manifestaron su profunda preocupación.

La propuesta del Poder Ejecutivo nacional de derogar la Ley N° 25.542 de Defensa de la Actividad Librera encendió las alarmas en todo el ecosistema cultural y editorial argentino. La normativa, sancionada a fines de 2001 e inspirada en legislaciones internacionales como la Ley Lang francesa, establece que los editores o importadores fijan un precio uniforme de venta al público (PVP) para cada título, lo que garantiza condiciones de competencia equitativas entre pequeñas librerías de barrio y grandes cadenas comerciales o plataformas de venta online.

A través de un pronunciamiento oficial, la Fundación El Libro calificó a la ley como la “columna vertebral” del sector y rechazó el proyecto oficialista, sosteniendo que la medida “dejará en situación de vulnerabilidad a los sectores más pequeños del mercado, como las librerías independientes, las editoriales de menor escala y los autores, al tiempo que favorecerá la concentración del negocio”.

En el ámbito local, la preocupación resuena con particular fuerza. Pedro Demonte y Juan Sebastián Demonte, propietarios de El Templo del Libro —uno de los comercios libreros con mayor trayectoria e historia en la ciudad de Paraná—, analizaron el impacto de la medida.

Consultados sobre la postura del Ejecutivo, consideraron desacertado modificar una herramienta consensuada por toda la cadena productiva del libro: “Está mal porque es algo que funciona y que cuenta con el consenso de todas las partes involucradas en el mundo del libro. Por eso, derogar la ley sería una decisión muy desacertada, sobre todo para nosotros, las librerías pequeñas e independientes, y para las editoriales chicas”, expresaron a APF.

Foto UNO/Gonzalo Nuñez

Asimismo, advirtieron sobre el escenario desigual al que se enfrentarían las librerías tradicionales si se elimina el precio fijado por el editor, abriendo la puerta a prácticas comerciales abusivas por parte de grandes superficies, supermercados o plataformas digitales: “Sería imposible competir: lo que se busca es eliminar la competencia mediante el ´dumping´. En ese escenario, nos veríamos obligados a dejar el rubro”.

Las librerías de cercanía no solo cumplen un rol comercial, sino que se consolidan como polos culturales esenciales para la comunidad. Al referirse a la dinámica cotidiana del local y al perfil del lector paranaense que las frecuenta, los libreros señalaron: “El cliente que llega a nuestra librería, en su mayoría, ya sabe lo que viene a buscar. Tenemos un rango de edades muy amplio: desde chicos que vienen todas las semanas o cada mes por sus cómics, hasta público adulto que busca principalmente novelas, libros de superación personal, política o temas relacionados con la historia de Paraná y de la provincia”.

El debate permanece abierto en la agenda pública, mientras la comunidad del libro —desde editores e ilustradores hasta libreros de proximidad— ratifica la necesidad de resguardar una herramienta clave para la diversidad cultural y el acceso equitativo a la lectura en todo el país.