Una jornada clave por el Torneo del Interior

Estudiantes recibirá a CURNE por la quinta fecha del Torneo del Interior. Mientras que Rowing visitará a Palermo Bajo en los cuartos de final del TDI B.

Si el CAE gana, clasificará a los cuartos de final del Torneo del Interior.

El Torneo del Interior , la competencia más federal del rugby argentino organizada por la Unión Argentina de Rugby (UAR), volverá a tener acción este sábado con una programación cargada de partidos determinantes tanto en la máxima categoría como en el segundo nivel del certamen.

Hoy se jugará la quinta fecha de la primera fase del TDI A, mientras que por el TDI B jugarán los cuartos de final y las Reválidas. La mayoría de los partidos se jugarán desde las 15.30.

Para los equipos entrerrianos será una fecha de enorme importancia, ya que Club Atlético Estudiantes y Paraná Rowing Club afrontarán compromisos trascendentales en busca de seguir siendo protagonistas a nivel nacional.

Por el TDI, el CAE recibirá a CURNE de Resistencia con el objetivo de ganar y asegurarse la clasificación a los cuartos de final de la competencia que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR). El conjunto Albinegro buscará imponer su juego, hacerse fuerte en las formaciones fijas y sostener el buen nivel que viene mostrando para mantenerse como uno de los mejores equipos del país.

Mientras que por el TDI B, el PRC se presentará en Córdoba, donde visitará a Palermo Bajo en búsqueda de las semifinales del certamen nacional. El Remero llega con la ilusión de extender su gran presente y demostrar nuevamente que puede competir de igual a igual frente a los mejores equipos del país.

Partidos del Torneo del Interior

TDI A

Zona 1: Tucumán Rugby vs Marista RC (Árbitro: Agustín Altabe, de Córdoba) y GER vs Mendoza RC (Damián Schneider, de Rosario). Posiciones: Tucumán Rugby* 20 puntos; GER 12; Marista RC 7; Mendoza RC 4.

Zona 2: Urú Curé vs Tala RC (Juan M. Martínez, de Mendoza) y Estudiantes vs CURNE (Tomás Ninci, de Córdoba). Posiciones: Tala RC* 20 puntos; Estudiantes 16; Urú Curé 7; CURNE 0.

Zona 3: Santa Fe RC vs Jockey de Rosario -televisado por Disney+- (Esteban Filipanics, de Córdoba) y Universitario de Córdoba vs Córdoba Athleltic (Pablo Deluca, de la URBA). Posiciones: Jockey CR* 17; Santa Fe RC 15; Córdoba Athletic 6; Universitario 6.

Zona 4: Old Resian vs Duendes RC (Leandro Peker, de Misiones) y Jockey de Córdoba vs La Tablada RC (Gastón Rogé, de Mar del Plata). Posiciones: Jockey * 19; Duendes 15; La Tablada 5; Old Resian 3

(*) Clasificados a cuartos de final.

TDI B

Cuartos de Final: Tucumán LT vs Huirapuca (Pedro López Vildoza, de Tucumán), Natación y Gimnasia vs Universitario de Tucumán (Valentín Ferrero, de Córdoba), Palermo Bajo vs Rowing (Agustín Godoy, de Salta) y Sociedad Deportiva BB vs IPR Sporting -a partir de las 15- (Juan Moyano, de Entre Ríos).

Reválidas: Cardenales RC vs Tigres RC (Maximiliano Busaniche, de Formosa), Mar del Plata Club vs Los Tordos RC (Luca Solda, de URBA), Liceo Rugby Club vs Universitario de San Juan (Joaquín Zapata, de Santa Fe) y Jockey de Villa María vs CRAI (Juan I. Vega, de Rosario).