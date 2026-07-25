Uno Entre Rios | Ovación | Torneo del Interior

Una jornada clave por el Torneo del Interior

Estudiantes recibirá a CURNE por la quinta fecha del Torneo del Interior. Mientras que Rowing visitará a Palermo Bajo en los cuartos de final del TDI B.

25 de julio 2026 · 08:08hs
Si el CAE gana

Si el CAE gana, clasificará a los cuartos de final del Torneo del Interior.

El Torneo del Interior, la competencia más federal del rugby argentino organizada por la Unión Argentina de Rugby (UAR), volverá a tener acción este sábado con una programación cargada de partidos determinantes tanto en la máxima categoría como en el segundo nivel del certamen.

Hoy se jugará la quinta fecha de la primera fase del TDI A, mientras que por el TDI B jugarán los cuartos de final y las Reválidas. La mayoría de los partidos se jugarán desde las 15.30.

Estudiantes Negro es el último campeón del Torneo Oficial de Damas.

Comienza el Torneo Oficial de Damas

River anunció la salida de Juan Fernando Quintero.

River anunció la salida de común acuerdo de Juanfer Quintero

Para los equipos entrerrianos será una fecha de enorme importancia, ya que Club Atlético Estudiantes y Paraná Rowing Club afrontarán compromisos trascendentales en busca de seguir siendo protagonistas a nivel nacional.

Por el TDI, el CAE recibirá a CURNE de Resistencia con el objetivo de ganar y asegurarse la clasificación a los cuartos de final de la competencia que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR). El conjunto Albinegro buscará imponer su juego, hacerse fuerte en las formaciones fijas y sostener el buen nivel que viene mostrando para mantenerse como uno de los mejores equipos del país.

Mientras que por el TDI B, el PRC se presentará en Córdoba, donde visitará a Palermo Bajo en búsqueda de las semifinales del certamen nacional. El Remero llega con la ilusión de extender su gran presente y demostrar nuevamente que puede competir de igual a igual frente a los mejores equipos del país.

Partidos del Torneo del Interior

TDI A

Zona 1: Tucumán Rugby vs Marista RC (Árbitro: Agustín Altabe, de Córdoba) y GER vs Mendoza RC (Damián Schneider, de Rosario). Posiciones: Tucumán Rugby* 20 puntos; GER 12; Marista RC 7; Mendoza RC 4.

Zona 2: Urú Curé vs Tala RC (Juan M. Martínez, de Mendoza) y Estudiantes vs CURNE (Tomás Ninci, de Córdoba). Posiciones: Tala RC* 20 puntos; Estudiantes 16; Urú Curé 7; CURNE 0.

Zona 3: Santa Fe RC vs Jockey de Rosario -televisado por Disney+- (Esteban Filipanics, de Córdoba) y Universitario de Córdoba vs Córdoba Athleltic (Pablo Deluca, de la URBA). Posiciones: Jockey CR* 17; Santa Fe RC 15; Córdoba Athletic 6; Universitario 6.

Zona 4: Old Resian vs Duendes RC (Leandro Peker, de Misiones) y Jockey de Córdoba vs La Tablada RC (Gastón Rogé, de Mar del Plata). Posiciones: Jockey * 19; Duendes 15; La Tablada 5; Old Resian 3

(*) Clasificados a cuartos de final.

TDI B

Cuartos de Final: Tucumán LT vs Huirapuca (Pedro López Vildoza, de Tucumán), Natación y Gimnasia vs Universitario de Tucumán (Valentín Ferrero, de Córdoba), Palermo Bajo vs Rowing (Agustín Godoy, de Salta) y Sociedad Deportiva BB vs IPR Sporting -a partir de las 15- (Juan Moyano, de Entre Ríos).

Reválidas: Cardenales RC vs Tigres RC (Maximiliano Busaniche, de Formosa), Mar del Plata Club vs Los Tordos RC (Luca Solda, de URBA), Liceo Rugby Club vs Universitario de San Juan (Joaquín Zapata, de Santa Fe) y Jockey de Villa María vs CRAI (Juan I. Vega, de Rosario).

Torneo del Interior Estudiantes Rowing Rugby
Noticias relacionadas
El remodelado frente de la Liga Paranaense de Fútbol. 

Se reinauguró la sede de la Liga Paranaense de Fútbol

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Racing derrotó a Gimnasia (LP) en el Cilindro de Avellaneda

Racing ganó y Avellaneda fue una fiesta

Gimnasia de Mendoza le ganó a Central Córdoba y dio un paso clave en la lucha por la permanencia

Gimnasia de Mendoza le ganó a Central Córdoba y dio un paso clave en la lucha por la permanencia

Ver comentarios

Lo último

La Cámara del Libro rechazó el proyecto para derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera

La Cámara del Libro rechazó el proyecto para derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera

Paraná: desmantelan bunker de narcomenudeo

Paraná: desmantelan bunker de narcomenudeo

San José: recuperaron moto sumergida en una laguna y un joven fue detenido por encubrimiento

San José: recuperaron moto sumergida en una laguna y un joven fue detenido por encubrimiento

Ultimo Momento
La Cámara del Libro rechazó el proyecto para derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera

La Cámara del Libro rechazó el proyecto para derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera

Paraná: desmantelan bunker de narcomenudeo

Paraná: desmantelan bunker de narcomenudeo

San José: recuperaron moto sumergida en una laguna y un joven fue detenido por encubrimiento

San José: recuperaron moto sumergida en una laguna y un joven fue detenido por encubrimiento

Javier Milei en Brasil para recibir premio y apoyar a Flavio Bolsonaro

Javier Milei en Brasil para recibir premio y apoyar a Flavio Bolsonaro

Rosario del Tala: secuestran medio kilo de marhuana

Rosario del Tala: secuestran medio kilo de marhuana

Policiales
Paraná: desmantelan bunker de narcomenudeo

Paraná: desmantelan bunker de narcomenudeo

San José: recuperaron moto sumergida en una laguna y un joven fue detenido por encubrimiento

San José: recuperaron moto sumergida en una laguna y un joven fue detenido por encubrimiento

Rosario del Tala: secuestran medio kilo de marhuana

Rosario del Tala: secuestran medio kilo de marhuana

Homicidio en Villa Yatay: los dos detenidos son familiares de la víctima

Homicidio en Villa Yatay: los dos detenidos son familiares de la víctima

Nahir Galarza pidió al STJ revisar su condena a prisión perpetua

Nahir Galarza pidió al STJ revisar su condena a prisión perpetua

Ovación
Una jornada clave por el Torneo del Interior

Una jornada clave por el Torneo del Interior

Comienza el Torneo Oficial de Damas

Comienza el Torneo Oficial de Damas

Se reinauguró la sede de la Liga Paranaense de Fútbol

Se reinauguró la sede de la Liga Paranaense de Fútbol

River anunció la salida de común acuerdo de Juanfer Quintero

River anunció la salida de común acuerdo de Juanfer Quintero

Racing ganó y Avellaneda fue una fiesta

Racing ganó y Avellaneda fue una fiesta

La provincia
Descubriendo el pasado: niñas y niños se convirtieron en arqueólogos y paleontólogos por un día

"Descubriendo el pasado": niñas y niños se convirtieron en arqueólogos y paleontólogos por un día

La producción de arroz caería un 30% en Entre Ríos durante 2026/27

La producción de arroz caería un 30% en Entre Ríos durante 2026/27

Cubiertas: más de 260 tonerladas camino al reciclaje

Cubiertas: más de 260 tonerladas camino al reciclaje

SMN: pronostican lluvias para la semana que inicia

SMN: pronostican lluvias para la semana que inicia

Rogelio Frigerio impulsó la agenda exportadora y logística de Entre Ríos en Hamburgo

Rogelio Frigerio impulsó la agenda exportadora y logística de Entre Ríos en Hamburgo

Dejanos tu comentario