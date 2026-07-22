Torneo del Interior: Estudiantes y Rowing afrontan compromisos decisivos en una jornada clave

Estudiantes buscará hacerse fuerte en Paraná cuando reciba a CURNE, mientras que á Rowing Club por la clasificación a semifinales del Torneo del Interior B.

El Torneo del Interior, la competencia más federal del rugby argentino organizada por la Unión Argentina de Rugby (UAR), volverá a tener acción este sábado con una programación cargada de partidos determinantes tanto en la máxima categoría como en el segundo nivel del certamen. Para los equipos entrerrianos será una fecha de enorme importancia, ya que Club Atlético Estudiantes y Paraná Rowing Club afrontarán compromisos trascendentales en busca de seguir siendo protagonistas a nivel nacional.

Uno de los encuentros más atractivos de la quinta fecha del Torneo del Interior A se disputará en el Parque Urquiza de Paraná, donde el Club Atlético Estudiantes recibirá a CURNE de Resistencia desde las 15.30

Estudiantes ganó un duelo clave y se afianza en la tabla

El árbitro del encuentro será el cordobés Tomás Ninci, en un duelo correspondiente a la Zona 2 que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el certamen.

El CAE intentará aprovechar la localía para sumar un triunfo de gran valor frente a uno de los equipos más competitivos del rugby del Nordeste argentino. El conjunto paranaense buscará imponer su juego, hacerse fuerte en las formaciones fijas y sostener el buen nivel que viene mostrando para mantenerse en la pelea por la clasificación.

La quinta jornada representa un punto de inflexión para los equipos, ya que el margen de error comienza a reducirse y cada victoria adquiere un valor fundamental pensando en la definición de la fase de grupos.

Lo de Rowing

Otro de los focos de atención estará puesto en Córdoba, donde Paraná Rowing Club disputará los cuartos de final del Torneo del Interior B.

El conjunto Rememo visitará a Palermo Bajo en el tradicional escenario de Los Boulevares desde las 15.30, con arbitraje del salteño Agustín Godoy. Se trata de un encuentro eliminatorio en el que no hay margen para equivocaciones: el ganador avanzará a las semifinales del certamen y continuará soñando con el ascenso deportivo y el título del segundo nivel nacional.

Rowing llega con la ilusión de extender su gran presente y demostrar nuevamente que puede competir de igual a igual frente a los mejores equipos del país. El equipo paranaense buscará trasladar a Córdoba el nivel que lo convirtió en uno de los protagonistas del rugby regional durante la temporada.

Uno de los partidos más destacados de la fecha se jugará en Sauce Viejo, donde Santa Fe Rugby Club recibirá a Jockey Club de Rosario en el encuentro televisado por Disney+ Premium.

El compromiso, correspondiente a la Zona 3, será arbitrado por el cordobés Esteban Filipanics

Los Tricolores llegan en un gran momento luego de superar a Gimnasia y Esgrima de Rosario por el Torneo Regional del Litoral, aunque en la fecha anterior del Torneo del Interior sufrieron su primera derrota al caer por 50-40 frente a Universitario de Córdoba.

En la Reválida del Torneo del Interior B, CRAI tendrá una exigente presentación como visitante frente a Jockey Club de Villa María.