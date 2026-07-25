Fiesta paranaense: Estudiantes aplastó a Curne y Rowing avanzó a semifinales.

Estudiantes goleó 81-0 a Curne y avanzó a cuartos. Rowing venció a Palermo Bajo y se metió en semifinales, en un gran fin de semana para el rugby paranaense.

Por la quinta fecha del Torneo del Interior A 2026, Estudiantes de Paraná derrotó con autoridad a Curne de Resistencia por 81-0 en el Parque Urquiza y aseguró, con una fecha de anticipación, su clasificación a los cuartos de final del certamen. De esta manera, el Albinegro, integrante de la Zona 2, selló su pasaje entre los ocho mejores del campeonato.

El equipo dirigido por Pedro Fontanetto formó con Diego Correa, Francisco Floreán, Tomás Bertot; Patricio Ferreras, Lisandro Uranga; Felipe Villagrán, Octavio Uranga, Juan Mernes; Joaquín Maiztegui, Sebastián Dorigón, Gonzalo De Basily, Máximo Cañas; Bruno Heit, Santo Lescano y Tomás Ferreyra, presentando prácticamente a toda su base titular.

Estudiantes fue una máquina: goleó 81-0 a Curne y se metió en cuartos de final

Desde el inicio quedó en evidencia la superioridad del conjunto paranaense. A los 4 minutos, una gran jugada colectiva terminó en el primer try del encuentro para adelantarse 5-0, aunque la conversión no fue efectiva. Poco después, otra buena acción iniciada desde el fondo derivó en un nuevo try para ampliar la diferencia a 10-0, nuevamente sin conversión.

Con el correr de los minutos, Curne intentó reaccionar, pero sufrió imprecisiones en el manejo de la pelota y mostró muchas dificultades defensivas. Estudiantes aprovechó cada error para seguir atacando y ampliar la diferencia.

A los 18', otra gran maniobra ofensiva del local culminó con un try y la posterior conversión para establecer el 17-0. Apenas tres minutos más tarde, a los 21', el pack de forwards volvió a imponerse y, tras un nuevo try convertido, el marcador pasó a ser 24-0.

El dominio del CAE continuó. A los 28', otra buena secuencia ofensiva terminó con un nuevo try convertido para el 31-0, mientras que a los 32' una recuperación en campo rival derivó en otra conquista con conversión para estirar la diferencia a 38-0.

Antes del descanso todavía hubo tiempo para una nueva acción de peligro. Una mala salida de Curne fue interceptada por Estudiantes, que apoyó otro try y, con la conversión, se fue al entretiempo con un contundente 45-0.

La primera etapa mostró un claro dominio del conjunto paranaense, que controló el juego en todas las facetas, mientras que la visita apenas pudo resistir los constantes ataques del Albinegro.

En el complemento, el trámite no cambió. Apenas iniciado el segundo tiempo, Estudiantes encontró nuevamente espacios en la defensa chaqueña y apoyó un nuevo try convertido para ampliar la ventaja a 52-0.

Más adelante llegó otra conquista que, sin conversión, dejó el marcador 57-0. Minutos después, un nuevo try elevó la diferencia a 62-0, ya que el intento de conversión dio en uno de los postes.

La ofensiva local continuó siendo imparable y otra gran jugada colectiva, esta vez con conversión incluida, permitió establecer el 69-0, reflejando la enorme diferencia entre ambos equipos.

Sobre los minutos finales, el Albinegro volvió a apoyar en el ingoal rival para colocar el 74-0 y, ya sobre el cierre del encuentro, anotó un último try con su correspondiente conversión para decretar el definitivo 81-0, desatando el festejo de su gente por la clasificación a los cuartos de final del torneo más federal del rugby argentino.

Rowing ganó una batalla en Córdoba y se metió en semifinales del Torneo del Interior B

La jornada tuvo otro motivo de celebración para el rugby paranaense. Por los cuartos de final del Torneo del Interior B 2026, Paraná Rowing Club consiguió una victoria de enorme valor en condición de visitante al superar a Palermo Bajo por 37-34, en un encuentro de mucha intensidad, con alternativas cambiantes y un desenlace cargado de emoción.

Con este triunfo, el conjunto paranaense avanzó a las semifinales del certamen, instancia en la que se medirá ante Sociedad Sportiva de Bahía Blanca, que accedió a esta fase tras vencer a Sporting de Mar del Plata por 19-10.

El equipo Remero tuvo que trabajar hasta el último minuto para quedarse con un triunfo clave ante un rival que nunca bajó los brazos. En un partido marcado por la paridad, la entrega y la disputa constante, Rowing mostró carácter en los momentos importantes y logró sostener la diferencia necesaria para quedarse con el pasaje a la próxima instancia.

Con esta victoria, el elenco de Paraná se metió entre los cuatro mejores equipos del Torneo del Interior B y continúa en carrera por el título, ratificando el gran presente que atraviesa la institución en el plano nacional.

De esta manera, fue un fin de semana perfecto para los representantes de la capital entrerriana en las principales competencias del rugby argentino: Estudiantes de Paraná aseguró su clasificación a los cuartos de final del Torneo del Interior A tras una contundente goleada frente a Curne, mientras que Paraná Rowing Club dio un paso fundamental al meterse en las semifinales del Torneo del Interior B. Dos actuaciones que reflejan el crecimiento y el protagonismo del rugby paranaense, con sus equipos codeándose de igual a igual con los mejores del país.