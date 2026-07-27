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Contra de la reforma previsional: Agmer realizará el miércoles un paro con movilización

Agmer anunció en redes sociales que realizará una nueva medida de fuerza. Se estima que la reforma será tratada en Diputados este miércoles a las 11

27 de julio 2026 · 13:20hs
Contra de la reforma previsional: Agmer realizará el miércoles un paro con movilización

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Contra de la reforma previsional: Agmer realizará el miércoles un paro con movilización

Foto: La Lucha en la Calle

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) anunció que realizará un paro con movilización para el miércoles 29 de julio en el marco de la sanción definitiva de la reforma jubilatoria. La convocatoria a la marcha es a las 9.30 y partirá desde la Caja de Jubilaciones para terminar en plaza Mansilla, en coincidencia con la sesión en Diputados. De la movida participaron organizaciones aglutinadas en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.

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Los gremios y la Reforma

El miércoles, en la Cámara baja los representantes gremiales dejaron sentada su postura

Las entidades expusieron sus miradas sobre el cálculo del haber inicial, la edad de jubilación y las fórmulas de movilidad, al tiempo que valoraron la apertura a la discusión en la Legislatura y en paralelo, otros manifestaron propuestas alternativas ante los miembros de las comisiones.

El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, advirtió acerca del impacto de la reforma en las condiciones de salud de docentes y criticó la lógica del proyecto, al señalar que la norma propuesta tiene una "mirada empresarial, que detrás no hay personas" y es un "ajuste" que implica la "pérdida del 82 por ciento móvil".

Por su parte, el secretario de Interior de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Esteban Olarán, cuestionó la efectividad de la norma y criticó que signifique una "armonización con el sistema nacional" en un momento de crisis. Pidió "responsabilidad institucional" y exigió "políticas de Estado que protejan a las generaciones futuras. Mientras que el secretario de ese gremio, Víctor Sartori, focalizó su crítica en el mecanismo para establecer los haberes de los pasivos provinciales. Denunció que modificar la base de cálculo a 15 años provocará que las autoridades "no puedan garantizar el 82 por ciento".

La secretaria adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez, defendió la postura de sus agremiados de sentarse a negociar al afirmar que "para representar a los trabajadores hay que discutir". Valoró los cambios logrados en el texto durante el tratamiento legislativo y lanzó una crítica hacia otras facciones al asegurar que "los que dicen que 'la Caja no se toca' abandonaron a los trabajadores", y sostuvo que “le hubiera gustado discutir un proyecto de reforma jubilatoria en años anteriores que tal vez hubiera evitado que hoy estemos en esta situación”.

Participaron de la jornada el secretario gremial de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), Roberto Aguirre; la vocal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Claudia Vallori y el presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Oscar Pirillo; el tesorero de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), Gilberto De Vecchio; el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER), Federico Colominas; el secretario general de la Asociación de Judiciales Entre Ríos (AJER), José María Segura.

Agmer Reforma previsional paro Movilización
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