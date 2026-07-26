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Independiente arrancó con el pie derecho y golpeó a Estudiantes en La Plata

El Rojo se impuso 2-0 como visitante en el estreno del Torneo Clausura gracias a los goles de Gabriel Ávalos y Luciano Cabral. El Pincha no encontró respuestas.

26 de julio 2026 · 19:39hs
Independiente arrancó con el pie derecho y golpeó a Estudiantes en La Plata.

Independiente arrancó con el pie derecho y golpeó a Estudiantes en La Plata.

Independiente comenzó de la mejor manera su participación en el Torneo Clausura 2026 al vencer por 2-0 a Estudiantes de La Plata en condición de visitante, en un encuentro disputado en el estadio Jorge Luis Hirschi correspondiente a la primera fecha del campeonato.

El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros mostró solidez, aprovechó las ocasiones que generó y golpeó en los momentos justos para quedarse con una victoria importante fuera de casa. Estudiantes, en cambio, tuvo la iniciativa durante varios pasajes del encuentro, pero le faltó profundidad para inquietar con continuidad al arquero Rodrigo Rey.

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El inicio fue parejo, con el Pincha intentando asumir el protagonismo a partir del manejo de Lucas Piovi, Alexis Castro y Tiago Palacios. Sin embargo, Independiente respondió con transiciones rápidas y encontró espacios a espaldas de los laterales.

La primera gran diferencia llegó antes del descanso. Gabriel Ávalos aprovechó una desatención defensiva y definió con precisión para abrir el marcador, dándole tranquilidad al conjunto de Avellaneda en un trámite que hasta ese momento era equilibrado.

Independiente arrancó con el pie derecho y golpeó a Estudiantes en La Plata

Independiente arrancó con el pie derecho y golpeó a Estudiantes en La Plata.

Independiente arrancó con el pie derecho y golpeó a Estudiantes en La Plata.

Obligado por el resultado, Alexander Medina movió el banco en el complemento con los ingresos de José Sosa, Facundo Farías, Edwuin Cetré y Lucas Alario para intentar darle mayor peso ofensivo al equipo. Estudiantes adelantó sus líneas, monopolizó la posesión y buscó el empate por distintos caminos, aunque chocó una y otra vez contra la firme defensa visitante.

Independiente no renunció al ataque y esperó su oportunidad para liquidar el encuentro. La sentencia llegó en la segunda mitad cuando Luciano Cabral capitalizó un contragolpe y definió con categoría para establecer el 2-0 definitivo.

En los minutos finales, el Rojo administró la ventaja sin sobresaltos y selló un triunfo que le permite comenzar el Clausura con confianza, mientras que Estudiantes deberá corregir rápidamente sus falencias si pretende ser protagonista en el certamen.

Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia no se sacaron ventajas

En otro de los encuentros correspondientes a la primera fecha del Torneo Clausura, Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia de Mendoza igualaron 0-0 en el estadio José Fierro.

Independiente Estudiantes La Plata Torneo Clausura
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