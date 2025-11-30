Estudiantes de Río Cuarto logró el ascenso a la Liga Profesional tras 40 años.

Estudiantes de Río Cuarto ascendió a la Liga Profesional tras empatar 1-1 con Deportivo Madryn, con un global de 3-1, y vuelve a Primera después de 40 años.

En una emocionante final disputada en el estadio Abel Sastre, Estudiantes de Río Cuarto selló su ascenso a la Liga Profesional al empatar 1-1 contra Deportivo Madryn . Con un global de 3-1, el conjunto cordobés regresó a la máxima categoría del fútbol argentino después de 40 años de ausencia.

El equipo dirigido por Iván Delfino, que había jugado tres torneos Nacionales entre 1983 y 1985, se hizo con el ascenso, mientras que el elenco chubutense desperdició una nueva oportunidad de llegar a Primera, luego de haber caído el año anterior ante Gimnasia de Mendoza en la final.

El partido comenzó con un fuerte dominio local. Deportivo Madryn salió a disputar la final con mucha intensidad y trató de presionar desde el inicio. Sin embargo, a pesar de alguna que otra aproximación, no pudo concretar peligro en el arco de Brian Olivera. En esta primera mitad, el juego estuvo marcado por la fricción y el roce, especialmente en la mitad de cancha, donde ambos equipos lucharon por ganar el control.

La primera gran oportunidad llegó a los 21 minutos, cuando Javier Ferreira, tras una buena jugada colectiva de la visita, conectó un cabezazo potente. Sin embargo, el arquero Yair Bonnín respondió con una intervención espectacular, estirándose sobre su palo derecho para evitar el gol.

A medida que transcurrían los minutos, Estudiantes de Río Cuarto comenzó a dominar el centro del campo y a gestionar mejor los tiempos del partido. Deportivo Madryn, por su parte, apostó a los pelotazos largos hacia sus delanteros, pero el central cordobés Gonzalo Maffini se mostró firme y evitó cualquier posibilidad de peligro.

En la primera media hora, Estudiantes tuvo su primera ocasión clara a los 33 minutos, cuando Nazareno Solís envió un centro desde la izquierda para Diego Crego, quien no logró dirigir su cabezazo de manera precisa, enviando el balón por encima del travesaño. Sobre el final del primer tiempo, Bonnín se convirtió en figura al realizar tres atajadas clave y mantener a su equipo con vida, mientras que Federico Recalde despejó un balón en la línea tras un disparo de Agustín Fontana.

El segundo tiempo arrancó con la misma intensidad y, a medida que pasaban los minutos, Deportivo Madryn aumentaba la presión. A los 15 minutos, el equipo local encontró el gol que le permitió recortar distancias en el global. Juan Galeano lanzó un centro preciso desde la derecha y Luis Silba, con una acrobática tijera, venció a Brian Olivera para poner el 1-0.

El gol impulsó a Deportivo Madryn a seguir atacando con mayor ímpetu. A pesar de eso, Estudiantes se replegó bien y trató de salir al contragolpe. A los 34 minutos, Agustín Fontana tuvo una clarísima oportunidad para sellar la victoria para los cordobeses, pero erró un remate solo frente al arco, enviando el balón por encima del travesaño.

Sin embargo, el momento clave llegó cuando, a los 37 minutos, Federico Recalde cometió una falta sobre Agustín Morales, lo que derivó en su expulsión por doble amarilla. La ventaja numérica fue crucial para Estudiantes, que pocos minutos después empató el marcador gracias a un gol de Agustín Morales, quien se abrió espacio dentro del área y disparó de manera certera para vencer a Bonnín. El gol sentenció la final, y Deportivo Madryn, con uno menos, ya no pudo reaccionar.

Antes del pitido final, se produjeron incidentes entre el público y la policía, pero el resultado ya estaba sellado. Estudiantes de Río Cuarto consiguió un histórico ascenso y regresará a la élite del fútbol argentino después de cuatro décadas.

El equipo cordobés logró meterse en el reducido al terminar segundo en la zona B, eliminando en octavos de final a Patronato (2-1 en el global), a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0) y a Estudiantes de Buenos Aires (tras un empate 1-1).

Por su parte, Deportivo Madryn, que había sido finalista el año anterior, nuevamente se quedó a las puertas del ascenso y, como siempre, continuará su lucha por alcanzar la Primera División, categoría en la que nunca ha jugado.

Este ascenso de Estudiantes de Río Cuarto marca un capítulo histórico para el club, que podrá disfrutar nuevamente de la élite del fútbol argentino tras un largo período de espera.