El Turismo Nacional cerró en Mendoza

En Mendoza se dio el primer triunfo de Agustín Canapino. Joel Gassmann y Exequiel Bastidas con las manos vacías.

Se llevó a cabo la jornada de clausura de la temporada 2025 del Turismo Nacional, que se realizó en el Autódromo Ciudad de San Martín de la provincia cuyana de Mendoza, trazado que hacía 11 años que no se visitaba. Y, allí, pasó de todo.

En primer término, se definió lo más importante que estaba en juego el fin de semana de la 12ª cita y clausura del certamen: el título de Clase 2.

Así entonces, en horas del mediodía se puso en marcha la última competencia del año para esa divisional, que tuvo un desenlace increíble. Pues todo estaba en favor para el puntero del campeonato, poleman y local, Gonzalo Antolín (Peugeot) que, incluso, lideró la carrera decisiva en más de la mitad de las vueltas.

Sin embargo, el motor del León del piloto mendocino se rompió en pleno fragor de la batalla, y sus chances quedaron enterradas en la cama de desaceleración del circuito. A partir de allí, inició el dominio de la carrera y del certamen, Bautista Damiani que, a la postre, se convirtió en su primer título en el TN, gracias a la superación de todas las alternativas que surgieron en una prueba frentica.

La Clase 3 en Mendoza

Por otro lado, la final de la Clase 3, que fue la última contienda del domingo mendocino y del año para la categoría, tuvo un desarrollo mucho más calmo debido al dominio contundente de Agustín Canapino y de la anticipada consagración.

Ni Facundo Chapur (Citroën C-Elysée) ni José Manuel Urcera (Ford Focus), los dos escoltas que tuvo el arrecifeño durante la Final, pudieron inquietarlo.

De esta manera, la división mayor del Turismo Nacional tuvo una carrera de final de temporada lineal, que fue ganada por el arrecifeño a los mandos del Toyota Corolla del equipo Ale Bucci Racing y, con el local Santero proclamado campeón; algo que logró de manera anticipada en la cita anterior en Río Cuarto, pero aprovechó su única carrera como local del año para festejar con su gente.

Sin embargo, quienes no gozaron de ninguna de todas esas felicidades fueron los entrerrianos que estuvieron disputando esta fecha. Pues ni Joel Gassmann, a pesar de la expectativa que había generado el sábado tras la clasificación, ni Exequiel Bastidas tuvieron un buen paso por Mendoza y debieron abandonar.

“No fue un buen año para nosotros, y no fue una última fecha buena para nosotros tampoco. Trabajaremos para tener un mejor año el que viene y tener posibilidades”, comentó Gassmann.

Bastidas, a su vez, ni siquiera pudo concluir el total de vueltas de la última final del año, abandonando a falta de cuatro vueltas el joven piloto paranaense con su Ford Focus.

Se acabó así, entonces, una nueva temporada del TN. La próxima comenzará, en su primera fecha del calendario 2026, los días 6, 7 y 8 de febrero en el Autódromo Ciudad de Paraná.

Producción Periodística: Lisandro Trucco