Advierten curvas ascendentes de sífilis en Concordia

Sigue siendo una gran preocupación el avance de los contagios de enfermedades de transmisión sexual y desde Concordia indicaron que es preocupante los casos de sífilis en el último año. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, en 2024 se reportaron 36.917 diagnósticos de esta infección de transmisión sexual y la tendencia sigue en aumento este año. En lo que va de 2025, se notificaron 36.702 casos en las primeras 44 semanas. Este registro equivale a un aumento del 38,5% respecto de 2022. El boletín oficial reveló que el 76% de los casos afecta a personas entre 15 y 39 años.

Desde el hospital Felipe Heras se lleva una estadística del aumento de casos en solo ese servicio y advirtieron que en un año y medio son 300 los casos detectados. La doctora Florencia Prieto es infectóloga del mencionado centro de referencia de la ciudad y advirtió: “Hay mucha sífilis y hay muchas otras infecciones de transmisión sexual y el hecho de adquirir una predispone a adquirir otras porque y por algo uno adquirió una infección de transmisión sexual”.

En términos de números en función de los casos detectados, la profesional contó a UNO: "Nosotros llevamos una estadística, obviamente como no terminó el año no la hemos cerrado, pero desde el año pasado hasta fines de agosto de este año llevamos 300 casos atendidos solo en nuestro servicio".

Prieto comentó que en el servicio del hospital Felipe Heras se llegan a detectar entre 2 a cuatro casos por día. "Si tenemos que sumar a todos los demás lugares de atención en la ciudad las cifras son mucho más altas”, dijo.

Al mismo tiempo enfatizó que la mejor manera de prevenir es el uso de preservativo en todas las prácticas sexuales, información clara y sin estigmas. “Hay que hablar de esto para poder concientizar a la población de los riesgos a los cuales nos enfrentamos si no tomamos las medidas de cuidado personal con nuestro propio cuerpo”, expresó.

Al mismo tiempo hizo hincapié en los muchos tipos de infecciones de transmisión sexual. “Todas son preocupantes por igual, algunas más que otras, porque están las que no tienen cura, como es el VIH, otras se pueden prevenir con vacunas, otras no hay vacuna. En el VIH no hay vacuna, en la sífilis no hay vacuna. Todas tienen un tratamiento que pueden en algunos erradicar la enfermedad, en otras no y mantenerla controlada, pero lo fundamental es que tomemos conciencia de que uno puede estar infectado y no saberlo y esto no respeta límites de edad, ni de trato social, ni de sexo, ni de ningún tipo de conducta”, contó.

Embarazadas con sífilis

Respecto a la sífilis, la especialista precisó que es muy preocupante en las embarazadas. “Afecta al bebé si la mujer está embarazada y si no se hace la detección o el tratamiento adecuado a tiempo ese bebé puede nacer, puede fallecer o puede nacer con malformaciones. De hecho, los registros que tenemos en nuestra ciudad son bastante alarmantes. Dado que el análisis de sífilis es obligatorio en el embarazo tenemos mucha población embarazada con sífilis”, admitió.

También el flagelo golpea al VIH y mañana en función que se conmemora el Día Mundial contra la lucha de esta enfermedad se realizará un testeo gratuito desde las 9 de este lunes en el playón del Hospital Felipe Heras. En función de esta enfermedad comentó: “La estadística de VIH, al menos de lo que nosotros tenemos, los casos vienen en descenso en nuestra ciudad por suerte. En la primera mitad de este año tuvimos muchos más casos de VIH y en esta segunda mitad del año bajaron”, indicó.

Por último y respecto a la entrega de medicamentos de las obras sociales, Prieto resaltó: "En algunas obras sociales, en Iosper también hemos tenido algún que otro problema cada tanto porque les exigen a los pacientes que presenten los análisis y muchas veces le retienen la medicación, hasta tanto no presenten esos análisis o hasta tanto no presentan la ficha que tenemos que completar los médicos. Si saben que la patología es crónica, no pueden dejar sin tratamiento a las personas. Eso es algo que nosotros venimos luchando con respecto a los derechos porque hay una ley que avala, no se puede retener el tratamiento a la espera de que uno presente los estudios, por ejemplo”, finalizó.