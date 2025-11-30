El Torneo Nacional femenino de newcom reunirá categorías +50 y +60 en SUA, con delegaciones de todo el país y una propuesta social interesante.

El próximo 6 y 7 de diciembre, Paraná volverá a ser sede de un evento trascendente para el newcom femenino con la realización del Torneo Nacional “Ellas Juegan”, que se disputará en la cancha de Sociedad Unión Árabe (SUA). La competencia reunirá a equipos de las categorías +50 y +60 y se perfila como una de las citas más convocantes del cierre de año dentro de esta disciplina que no deja de crecer en Entre Ríos y en todo el país.

Serán seis equipos por categoría, bajo un formato de todos contra todos y definición por sumatoria de puntos. La propuesta busca garantizar una experiencia competitiva pareja y, al mismo tiempo, un espacio de encuentro para jugadoras que vienen desde distintos puntos del país. En ese sentido, uno de los principales desafíos organizativos estuvo en el alojamiento, un punto clave dada la gran cantidad de eventos que coinciden en Paraná sobre fin de año. “Lo más complicado fue la cuestión de alojamientos, pero lo logramos resolver gracias a la predisposición del Regimiento de Logística de Paraná”, explicó César Jamardo a UNO , referente del newcom en SUA y uno de los pioneros de la disciplina en la región.

Newcom Sua 8 Newcom Litoral María Grande.

La competencia también se destaca por el nivel de los elencos participantes. Llegarán equipos con larga trayectoria en el calendario nacional, como las Cóndores de Rosario, las chicas de Ramallo y representantes de Buenos Aires, además de conjuntos locales como Medias Rojas de Paraná. “El nivel competitivo es muy bueno, va a ser un torneo lindo para ver y disfrutar”, anticipó Jamardo.

Newcom: ellas tendrán su día de acción en Unión Árabe

Pero más allá del rendimiento deportivo, esta edición tiene objetivos que trascienden el resultado. La intención es darle identidad a un evento que busca convertirse en referencia y motor de crecimiento para el newcom femenino. Según Jamardo, el deporte atraviesa un momento de fuerte expansión y Entre Ríos se mantiene a la altura de ese impulso. “Históricamente la provincia ha tenido muy buenos equipos. El crecimiento no es casual: somos un grupo de profes convencidos de que el newcom debe tener un espacio propio para seguir desarrollándose, especialmente en la rama femenina, que está creciendo en todas las franjas etarias”, afirmó.

Newcom Sua 7 Newcom Cóndores de Rosario.

Un aspecto central de “Ellas Juegan” es su impronta social. Desde SUA se propone un torneo que funcione también como experiencia formativa, un ámbito para reflexionar sobre el rol de la mujer dentro del deporte y, especialmente, dentro de la organización. Jamardo remarcó que la disciplina presenta una participación femenina marcada en todos los roles, desde entrenadoras y árbitras hasta dirigentes, pero aún falta mayor visibilidad y espacios de decisión. “Por ahí la mujer no tiene el protagonismo que debería tener y sigue siendo simplemente partener. Nosotros creemos que es necesario que la mujer ocupe un rol destacado, que sea actriz principal dentro y fuera de la cancha”, planteó.

Newcom Sua 6 Newcom San Martín Diamante.

Además, Jamardo destacó el proyecto institucional que vienen construyendo en estos meses. El club trabaja para convertirse en referente no solo de Paraná, sino de toda la región. “Estamos sentando bases sólidas en lo organizacional y en el grupo humano. Creemos que ganar un torneo o un partido es consecuencia de tener una buena práctica y una buena relación con tu compañero. Sin eso no podés construir nada”, sostuvo.

Newcom Sua 5 Medias Rojas +50 Paraná.

El torneo será también un punto de encuentro para cientos de visitantes que llegarán a Paraná durante esos días. Desde SUA buscan que las delegaciones conozcan la ciudad, recorran sus atractivos y disfruten de un fin de semana que combina deporte, turismo y camaradería. “Que vengan a divertirse, a pasar un buen torneo y a conocer nuestra ciudad. Este torneo está pensado para que ellas sean las protagonistas”, expresó Jamardo.

Newcom Sua 4 Newcom Ramallo +50 Buenos Aires.

Con objetivos deportivos claros, un fuerte enfoque social y la convicción de seguir fortaleciendo el newcom femenino, “Ellas Juegan” se encamina a ser mucho más que una competencia. Será un espacio de proyección, formación y celebración para un deporte que no detiene su crecimiento en Entre Ríos y que encuentra en Paraná un escenario ideal para seguir consolidándose.

Newcom Sua 4 Newcom Ramallo +50 Buenos Aires.

Clínica de newcom en Paraná

La filosofía de trabajo apunta a formar equipos sólidos desde lo humano, con una identidad clara y una proyección sostenida. En paralelo, la agenda de diciembre tendrá un hito relevante para la disciplina: entre el 19, 20 y 21 de diciembre, en Paraná, se desarrollará una clínica de newcom dirigida por el profesor Pedro Di Napoli, referente histórico del deporte a nivel sudamericano y figura clave en su expansión nacional.

Newcom Sua 3 Newcom Quique +60 Paraná.

La capacitación se realizará en las instalaciones de SUA e incluirá módulos de planificación y entrenamiento aplicados al newcom, tácticas y técnicas específicas, entrenamiento femenino y metodología de evaluación física.

Newcom Sua 1 Newcom: ellas tendrán su día de acción en Unión Árabe.