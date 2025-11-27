Se definirá el Torneo Oficial de Damas. Este domingo se disputará la final de la Zona Campeonato del certamen organizado por Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Talleres Rojo y Estudiantes Negro serán los protagonistas del partido decisivo, que se llevará a cabo desde las 17.45, en el predio Toribio Ortiz.
Se definirá el Torneo Oficial de Damas
Este domingo Talleres Rojo y Estudiantes Negro protagonizarán la final de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas de la FEH.
El dueño de casa, que fue el líder de la fase regular, viene de dejar en el camino a Paracao Azul, con el que empató 1 a 1 en el mismo escenario donde se disputará la final, pero se clasificó a la última instancia por haber tenido ventaja deportiva.
Mientras que el elenco Albinegro eliminó en semifinales a su clásico rival, Rowing Azul, al que superó en condición de visitante por 2 a 0. Ahora el CAE irá por otro triunfo como visitante que le dé el trofeo.
Vale destacar que los fanáticos del hockey sobre césped y el deporte en general podrán observar las alternativas de este partido, que será televisado en vivo y en directo por la pantalla de Canal Once.
Para subirse al podio en el Torneo Oficial de Damas
El partido por el tercer y cuarto puesto en la categoría Primera de Zona Campeonato los tendrá como protagonistas a Rowing Azul y Paracao Azul, que se enfrentarán el sábado, desde las 20.30, en el predio La Tortuguita.