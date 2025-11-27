Este domingo Talleres Rojo y Estudiantes Negro protagonizarán la final de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas de la FEH.

Se definirá el Torneo Oficial de Damas . Este domingo se disputará la final de la Zona Campeonato del certamen organizado por Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Talleres Rojo y Estudiantes Negro serán los protagonistas del partido decisivo, que se llevará a cabo desde las 17.45, en el predio Toribio Ortiz.

El dueño de casa, que fue el líder de la fase regular, viene de dejar en el camino a Paracao Azul, con el que empató 1 a 1 en el mismo escenario donde se disputará la final, pero se clasificó a la última instancia por haber tenido ventaja deportiva.

Mientras que el elenco Albinegro eliminó en semifinales a su clásico rival, Rowing Azul, al que superó en condición de visitante por 2 a 0. Ahora el CAE irá por otro triunfo como visitante que le dé el trofeo.

Vale destacar que los fanáticos del hockey sobre césped y el deporte en general podrán observar las alternativas de este partido, que será televisado en vivo y en directo por la pantalla de Canal Once.

Para subirse al podio en el Torneo Oficial de Damas

El partido por el tercer y cuarto puesto en la categoría Primera de Zona Campeonato los tendrá como protagonistas a Rowing Azul y Paracao Azul, que se enfrentarán el sábado, desde las 20.30, en el predio La Tortuguita.