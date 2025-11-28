Uno Entre Rios | Ovación | Juan Sebastián Verón

Juan Sebastián Verón rompió el silencio por la dura sanción y apuntó contra la AFA

Juan Sebastián Verón criticó la reacción de algunos dirigentes en la última semana y remarcó que no tiene intereses fuera de su club.

28 de noviembre 2025 · 17:19hs
El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, rompió el silencio tras la sanción que recibió el club luego del pasillo de espaldas que le hizo a Rosario Central el domingo pasado y apuntó contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) porque aseguró que hubo “graves amenazas contra la institución y su persona” de parte de algunos dirigentes.

Después de las reacciones de algunos directivos tras el comunicado que sacó el Pincha por la designación de campeón de liga que recibió el Canalla, la Brujita explicó por qué recién ahora salió a hablar: “No respondí porque no corresponde. Si hablamos de una conducción seria, de un campeonato serio, de un país en el que nos jactamos de tener los mejores futbolistas, que así es, me parece que no se pueden dar este tipo de chicanas donde se les falta el respeto a una institución o se la amenaza”.

A su vez, en declaraciones al programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? de Radio con vos, Verón fue muy crítico de la gestión de la AFA: “Sobre mi persona, lo tomo como una chicana y me río, son cuestiones que rodean las redes sociales, pero lo que sí es grave la amenaza a una institución y un dirigente en un ámbito que no corresponde. La bajeza para amenazar a una institución como Estudiantes de que el año que viene la va a pasar mal, me llama la atención. Vamos a tener que estar atentos”.

Sobre la decisión del club de hacerle un pasillo de espaldas el domingo pasado al plantel del Canalla, que aseguró que fue su determinación (debido a eso tanto él como varios jugadores fueron sancionados), Verón sostuvo: “Hay momentos en los que uno se tiene que manifestar y el club lo hizo en una situación anormal”.

También dio sus argumentos de la postura que tomó el conjunto platense tras la reunión de Comité Ejecutivo en la que se consagró Central: “Lo que se puso a consideración no estaba en la orden del día. Se convocó para hablar del nuevo torneo y el reglamento del playoffs actual, lo otro viene impuesto sobre algo que termina siendo un campeonato que ya había empezado. Lo que se puso en consideración fue hacer un reconocimiento, que es muy distinto darle una estrella a un equipo. Esto no es contra alguien”.

Al mismo tiempo, cuestionó la estrella que sumó el elenco rosarino: "El torneo a Central, lamentablemente, se lo dieron porque no estaba en juego, nunca se informó, si no, todos hubieran tomado otra postura. A Central hay que reconocerle que es un gran club, pero jugó con la mitad de los equipos del torneo, no jugó contra todos, a lo que voy es que el pasillo nace desde un reconocimiento a un torneo o a un campeón, me parece que no sucedió acá".

Por otro lado, Verón resaltó que no tiene “palanca política” y tampoco intenciones de ser presidente de la AFA en un futuro. “Me interesa que los clubes tengan una impronta más fuerte y prolija, que los campeonatos sean mejores, que los recursos sean más, que la gente pueda ir de forma masiva a ver sus equipos de local y visitante, que las formativas puedan crecer, un fútbol mejor, pero no quiero ser presidente de AFA”, explicó.

