Estudiantes de escuela agrotécnica de Entre Ríos cosecharon una remolacha gigante

Alumnos de la escuela agrotécnica D-100 Divina Providencia cosecharon una remolacha de 11,8 kilos durante sus prácticas de huerta

29 de noviembre 2025 · 08:13hs
Los estudiantes de la escuela agrotécnica D-100 Colegio Divina Providencia, ubicada en Estación El Cimarrón (departamento Federal) vivieron una jornada cargada de emoción al cosechar una remolacha de dimensiones extraordinarias durante sus prácticas de huerta. La hortaliza alcanzó un peso de 11,8 kilos, un resultado que superó todas las expectativas y que rápidamente se convirtió en motivo de orgullo para alumnos y docentes.

Las fotografías difundidas por los propios jóvenes permitieron apreciar el tamaño del cultivo, que se destacó no solo por su peso, sino también por la dedicación que implicó llegar a semejante desarrollo. La remolacha fue el fruto del trabajo constante, la paciencia y el aprendizaje práctico que día a día llevan adelante en el establecimiento.

Actividades formativas

La institución se caracteriza por impulsar actividades formativas que combinan conocimientos técnicos con la experiencia directa en el campo. Dentro de la currícula, los estudiantes realizan diversas producciones que fortalecen su formación integral, entre ellas: elaboración de dulce de leche, producción de zapallo en almíbar, elaboración de chorizos y tareas de inseminación artificial.

Cada una de estas prácticas representa un espacio de aprendizaje donde los alumnos desarrollan habilidades, creatividad y sentido de responsabilidad. Para los docentes, verlos cosechar una remolacha de casi 12 kilos simbolizó el resultado de un proceso pedagógico que se sostiene en el esfuerzo colectivo.

