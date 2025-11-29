Alumnos de la escuela agrotécnica D-100 Divina Providencia cosecharon una remolacha de 11,8 kilos durante sus prácticas de huerta

Los estudiantes de la escuela agrotécnica D-100 Colegio Divina Providencia, ubicada en Estación El Cimarrón (departamento Federal) vivieron una jornada cargada de emoción al cosechar una remolacha de dimensiones extraordinarias durante sus prácticas de huerta. La hortaliza alcanzó un peso de 11,8 kilos, un resultado que superó todas las expectativas y que rápidamente se convirtió en motivo de orgullo para alumnos y docentes.

remolacha gigante escuela agrotécnica Entre Ríos Estudiantes de escuela agrotécnica de Entre Ríos cosecharon una remolacha gigante

Las fotografías difundidas por los propios jóvenes permitieron apreciar el tamaño del cultivo, que se destacó no solo por su peso, sino también por la dedicación que implicó llegar a semejante desarrollo. La remolacha fue el fruto del trabajo constante, la paciencia y el aprendizaje práctico que día a día llevan adelante en el establecimiento.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de E.E.AT D-100 "Colegio Divina Providencia" (@eeatd100.divinaprovidencia)

Actividades formativas

La institución se caracteriza por impulsar actividades formativas que combinan conocimientos técnicos con la experiencia directa en el campo. Dentro de la currícula, los estudiantes realizan diversas producciones que fortalecen su formación integral, entre ellas: elaboración de dulce de leche, producción de zapallo en almíbar, elaboración de chorizos y tareas de inseminación artificial.