Uno Entre Rios | Escenario | FICER

El FICER celebró su gran año y anunció sus premios

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) realizó este sábado la ceremonia de premiación de su séptima edición en el Centro Provincial de Convenciones

30 de noviembre 2025 · 12:44hs
Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Festival Internacional de Cine de Entre Ríos
Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) realizó este sábado la ceremonia de premiación de su séptima edición en el Centro Provincial de Convenciones. Las autoridades destacaron el nivel de convocatoria y la definieron como una edición histórica, con miles de personas que asistieron a las funciones durante toda la semana. El festival concluye este domingo con nuevas proyecciones. La organización depende del Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER).

Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, subrayó que esta edición fue “la más grande” desde la creación del FICER. Afirmó que el público “adoptó al festival como propio”, llenó las salas y acompañó cada una de las actividades. “El FICER hoy es un hecho cultural que nos define y nos proyecta como provincia al país y a Latinoamérica”, agregó.

el ficer cerro un viernes de gran movimiento y este sabado tendra su ceremonia de premiacion

El FICER cerró un viernes de gran movimiento y este sábado tendrá su ceremonia de premiación

Se hizo la premiación del Forum, espacio dedicado a proyectos de primeras y segundas películas en desarrollo. Las actividades programadas para el viernes 

Entre Ríos otorgó un Aporte No Reintegrable de $90 millones al FICER

El presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld, remarcó que el encuentro “sintetiza a una provincia que abre su corazón para seguir construyendo su patrimonio con una sensibilidad única”. En la misma línea, el director artístico del festival, Eduardo Crespo, consideró que el FICER “encontró una identidad propia y se posicionó en el mapa de los festivales de la Argentina”.

A la ceremonia asistieron también el secretario de Cultura, Julián Stoppello; y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.

Ganadores de la edición

En la Sección Oficial, el premio del Jurado se compartió entre La noche está marchándose ya, de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini; y Dice que…, de Alejandro Fernández Mouján, quien agradeció la distinción al destacar “la emoción enorme” de recibirla. La mención especial fue para El príncipe de Nanawa, dirigida por Clarisa Navas y editada por Florencia Gómez García.

En la competencia de Cortos Entrerrianos, el premio del Jurado fue para “Que te atraviese el río, gurí”, de Martina Cardozo Beker. Las menciones se otorgaron a Intermitentes, de Lucía Oliver; y Parte del río, de Fernando Solanas e Irina Muñoz.

El público también eligió sus películas favoritas a través de los premios Ojo Pez. Los reconocimientos recayeron en:

El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas (Más votada).

Lito y sus amigos, de Ricardo Jaimovich (Cortos Entrerrianos).

Carta a mis padres muertos, de Ignacio Agüero (Cine Internacional).

Caían del cielo, de Rubén Plataneo (Correntada Cine Argentino).

El infierno de los vivos, de Alberto Gieco (Cine Entrerriano).

Entre los otros premios entregados, el DAC Género distinguió a Cecilia Kang como mejor directora de la Sección Oficial por Hijo Mayor. Los Tilda Thamar a la Trayectoria reconocieron al director chileno Ignacio Agüero, quien agradeció el homenaje y valoró la calidad del festival. También recibieron distinciones la directora del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, Paula Félix-Didier; y el crítico y programador Luciano Monteagudo, quien invitó a “cuidar este festival que sigue creciendo”.

La jornada incluyó además un taller de animación para infancias, la proyección de videominutos producidos en la Escuela Itinerante de Cine Entrerriano –una iniciativa del IAAER y ARAER– y la presentación de Un cabo suelto, de Daniel Hendler, quien acompañó la función y dialogó con el público.

Proyecciones del domingo

15.00 – Cine Círculo: El mensaje

16.30 – Las Tipas: La noche está marchándose ya

18.00 – Cine Círculo: Gigantes

19.00 – Las Tipas: Las corrientes

20.30 – Cine Círculo: La virgen de la tosquera

21.30 – Las Tipas: Cartas a mis padres muertos

LEER MÁS: Airbag despidió noviembre con una noche multitudinaria en Rosario

FICER Festival Internacional de Cine de Entre Ríos Centro Provincial de Convenciones
Noticias relacionadas
El FICER reunió a más de 800 espectadores para ver Emboscada

El FICER reunió a más de 800 espectadores para ver "Emboscada"

el ficer continua con proyecciones y actividades especiales en parana

El FICER continúa con proyecciones y actividades especiales en Paraná

Este martes se realizó la gala de apertura del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), evento organizado por el Gobierno de Entre Ríos

FICER: comenzó el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

proyeccion de amor trava en la vieja usina

Proyección de "Amor Trava" en La Vieja Usina

Ver comentarios

Lo último

Ivana Figueiras: Hace meses me estoy bancando que me llamen Tatiana

Ivana Figueiras: "Hace meses me estoy bancando que me llamen Tatiana"

El beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que revolucionó las redes sociales

El beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que revolucionó las redes sociales

Los Pumas 7 y un torneo para el olvido: últimos en el Seven de Dubai

Los Pumas 7 y un torneo para el olvido: últimos en el Seven de Dubai

Ultimo Momento
Ivana Figueiras: Hace meses me estoy bancando que me llamen Tatiana

Ivana Figueiras: "Hace meses me estoy bancando que me llamen Tatiana"

El beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que revolucionó las redes sociales

El beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que revolucionó las redes sociales

Los Pumas 7 y un torneo para el olvido: últimos en el Seven de Dubai

Los Pumas 7 y un torneo para el olvido: últimos en el Seven de Dubai

Paraná declaró Huésped de Honor a Rolo Sartorio

Paraná declaró Huésped de Honor a Rolo Sartorio

Villa Urquiza: festejos patronales y procesión náutica en honor a Inmaculada Concepción

Villa Urquiza: festejos patronales y procesión náutica en honor a Inmaculada Concepción

Policiales
Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Ovación
Los Pumas 7 y un torneo para el olvido: últimos en el Seven de Dubai

Los Pumas 7 y un torneo para el olvido: últimos en el Seven de Dubai

Boca Juniors va por el pase a las semifinales

Boca Juniors va por el pase a las semifinales

Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: Maneje mal y fue todo mío

Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: "Maneje mal y fue todo mío"

Flamengo conquistó Lima y ganó la Copa Libertadores 2025

Flamengo conquistó Lima y ganó la Copa Libertadores 2025

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio del torneo en Paraná

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio del torneo en Paraná

La provincia
Villa Urquiza: festejos patronales y procesión náutica en honor a Inmaculada Concepción

Villa Urquiza: festejos patronales y procesión náutica en honor a Inmaculada Concepción

El FICER celebró su gran año y anunció sus premios

El FICER celebró su gran año y anunció sus premios

Ana DAngelo: una vida marcada por la militancia, el deporte y la memoria familiar

Ana D'Angelo: una vida marcada por la militancia, el deporte y la memoria familiar

Monotributo: la última barrera contra la exclusión

Monotributo: la última barrera contra la exclusión

Alcaraz, el pueblo donde ninguna chica se queda sin fiesta de 15

Alcaraz, el pueblo donde ninguna chica se queda sin fiesta de 15

Dejanos tu comentario