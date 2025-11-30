El FICER celebró su gran año y anunció sus premios

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) realizó este sábado la ceremonia de premiación de su séptima edición en el Centro Provincial de Convenciones

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) realizó este sábado la ceremonia de premiación de su séptima edición en el Centro Provincial de Convenciones. Las autoridades destacaron el nivel de convocatoria y la definieron como una edición histórica, con miles de personas que asistieron a las funciones durante toda la semana. El festival concluye este domingo con nuevas proyecciones. La organización depende del Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER).

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, subrayó que esta edición fue “la más grande” desde la creación del FICER. Afirmó que el público “adoptó al festival como propio”, llenó las salas y acompañó cada una de las actividades. “El FICER hoy es un hecho cultural que nos define y nos proyecta como provincia al país y a Latinoamérica”, agregó.

El presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld, remarcó que el encuentro “sintetiza a una provincia que abre su corazón para seguir construyendo su patrimonio con una sensibilidad única”. En la misma línea, el director artístico del festival, Eduardo Crespo, consideró que el FICER “encontró una identidad propia y se posicionó en el mapa de los festivales de la Argentina”.

A la ceremonia asistieron también el secretario de Cultura, Julián Stoppello; y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.

Ganadores de la edición

En la Sección Oficial, el premio del Jurado se compartió entre La noche está marchándose ya, de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini; y Dice que…, de Alejandro Fernández Mouján, quien agradeció la distinción al destacar “la emoción enorme” de recibirla. La mención especial fue para El príncipe de Nanawa, dirigida por Clarisa Navas y editada por Florencia Gómez García.

En la competencia de Cortos Entrerrianos, el premio del Jurado fue para “Que te atraviese el río, gurí”, de Martina Cardozo Beker. Las menciones se otorgaron a Intermitentes, de Lucía Oliver; y Parte del río, de Fernando Solanas e Irina Muñoz.

El público también eligió sus películas favoritas a través de los premios Ojo Pez. Los reconocimientos recayeron en:

– El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas (Más votada).

– Lito y sus amigos, de Ricardo Jaimovich (Cortos Entrerrianos).

– Carta a mis padres muertos, de Ignacio Agüero (Cine Internacional).

– Caían del cielo, de Rubén Plataneo (Correntada Cine Argentino).

– El infierno de los vivos, de Alberto Gieco (Cine Entrerriano).

Entre los otros premios entregados, el DAC Género distinguió a Cecilia Kang como mejor directora de la Sección Oficial por Hijo Mayor. Los Tilda Thamar a la Trayectoria reconocieron al director chileno Ignacio Agüero, quien agradeció el homenaje y valoró la calidad del festival. También recibieron distinciones la directora del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, Paula Félix-Didier; y el crítico y programador Luciano Monteagudo, quien invitó a “cuidar este festival que sigue creciendo”.

La jornada incluyó además un taller de animación para infancias, la proyección de videominutos producidos en la Escuela Itinerante de Cine Entrerriano –una iniciativa del IAAER y ARAER– y la presentación de Un cabo suelto, de Daniel Hendler, quien acompañó la función y dialogó con el público.

Proyecciones del domingo

– 15.00 – Cine Círculo: El mensaje

– 16.30 – Las Tipas: La noche está marchándose ya

– 18.00 – Cine Círculo: Gigantes

– 19.00 – Las Tipas: Las corrientes

– 20.30 – Cine Círculo: La virgen de la tosquera

– 21.30 – Las Tipas: Cartas a mis padres muertos