Uno Entre Rios | Economia | Monotributo

Monotributo: la última barrera contra la exclusión

lPara comprender la función social que cumple el Monotributo en Argentina es preciso mirar más allá de la recaudación y observar la demografía fiscal reciente

30 de noviembre 2025 · 10:26hs
Monotributo: la última barrera contra la exclusión

Monotributo: la última barrera contra la exclusión

¿Puede una norma tributaria definir el límite entre la integración social y la desprotección absoluta? En la Argentina actual, la respuesta es afirmativa y se materializa en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, más conocido como Monotributo. Si bien la letra de la ley define al “Pequeño Contribuyente” bajo parámetros físicos y monetarios, la sociología fiscal nos devuelve una imagen muy diferente: la de un colectivo heterogéneo y crecientemente vulnerado, donde la figura del emprendedor cede paso al trabajador de subsistencia que utiliza el régimen como un sustituto imperfecto del Estado de Bienestar. Para comprender la función social que cumple hoy el Monotributo, es preciso mirar más allá de la recaudación y observar la demografía fiscal reciente. Los datos duros muestran un desacople estructural y una reconfiguración drástica de la matriz laboral argentina.

Al analizar el período comprendido entre noviembre de 2023 y julio de 2025, se observa un fenómeno del tipo “vasos comunicantes”: el empleo asalariado retrocede mientras la precarización avanza utilizando al monotributo como herramienta de formalización. La evidencia más contundente de que el Monotributo funciona hoy como un refugio de subsistencia radica en la tasa de sustitución del empleo. Durante los primeros 20 meses de la gestión económica actual se perdieron aproximadamente 182.800 empleos asalariados registrados. Sin embargo, el empleo registrado total no colapsó en la misma proporción porque, en ese mismo lapso, el padrón de monotributistas creció en 123.600 personas. Esto arroja una estadística reveladora y alarmante: por cada 10 empleos asalariados que se destruyen en la economía formal, se inscriben 7 nuevos monotributistas.

Volkswagen Argentina convocó a más de 55.000 clientes que aún no pasaron a verificar desperfectos en airbag del conducto. Los modelos de los autos afectados

Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

El Gobierno lanza una fuerte quita de subsidios desde enero con reemplazo de Niveles N1, N2 y N3 por solo dos categorías: hogares con y sin subsidio.

Tarifas de luz y gas: menos subsidios y aumentos en 2026

Esta dinámica, que ha llevado la relación de sustitución de 0,3 a picos de 0,8 en junio de este año, demuestra que la “creación de empleo” actual no implica una genuina generación de puestos de trabajo, sino la formalización de estrategias de autoempleo de supervivencia. Estamos ante una “monotributización” de la economía, donde el objetivo primario del pequeño contribuyente no es la maximización de beneficios empresariales, sino la conservación de la ciudadanía fiscal para mantener la continuidad de sus aportes jubilatorios y el acceso a una obra social. Este “puente de plata” hacia la seguridad social se encuentra bajo asedio. Las discusiones de política tributaria, frecuentemente impulsadas por recomendaciones de organismos internacionales como el FMI o la OCDE, suelen señalar al Régimen Simplificado como una “anomalía” que genera distorsiones en la equidad y erosiona la base imponible del IVA. Bajo diagnósticos tecnocráticos que acusan al régimen de fomentar el “enanismo fiscal”, se proponen recetas de restricción o eliminación para forzar la transición hacia el Régimen General.

monotributo
Monotributo: la última barrera contra la exclusión

Monotributo: la última barrera contra la exclusión

Este enfoque adolece de una ceguera sociológica crítica: asume que el monotributista promedio es una empresa en potencia que realiza una planificación fiscal agresiva para no pagar impuestos. La realidad demuestra lo contrario: para las categorías más bajas (A, B y el Monotributo Social), el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes no es una opción de planeamiento, sino la única posibilidad de formalidad. El problema central no es el diseño del Monotributo, sino el “abismo fiscal” que lo separa del Régimen General.

Mientras un monotributista paga una cuota fija integrada, el paso a Régimen General implica afrontar el 21% de IVA, el Impuesto a las Ganancias, una cuota de autónomos mucho más alta, Medicina Prepaga y honorarios de liquidación mensual. Para un contribuyente de subsistencia, este costo de cumplimiento no solo absorbería una parte sustancial de su renta, sino que podría superar la totalidad de su ingreso disponible. Por ende, eliminar el régimen simplificado no empujará a estos sujetos a la formalidad plena, sino directamente a la informalidad total y al desamparo. Párrafo aparte es la situación del Monotributo Social, que representa la última frontera de la formalidad. Este segmento, que aloja a los sectores más vulnerables, crece a tasas del 9,9% mensual en contextos de crisis, mientras que otras modalidades de trabajo caen. Aquí el Estado reconoce la incapacidad económica mediante subsidios, pero persisten tensiones graves, especialmente en el acceso a la salud. Las obras sociales, debido al bajo valor de la cápita, despliegan barreras de acceso fácticas, convirtiendo al monotributista social en un ciudadano de “segunda clase” en el sistema sanitario.

Además, este régimen tiene un rostro predominantemente femenino, siendo muchas veces la única vía para que mujeres dedicadas a tareas de cuidado o a la economía doméstica accedan a una cobertura previsional y de salud. Cualquier política de ajuste sobre este sector sin perspectiva de género profundizaría la desigualdad económica.

Las barreras

Frente a la amenaza de reformas regresivas impulsadas por la “eficiencia recaudatoria”, el ordenamiento jurídico argentino levanta barreras constitucionales infranqueables. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha establecido estándares claros. En primer lugar, el test de confiscatoriedad derivado del derecho de propiedad: un sistema tributario deviene inconstitucional cuando absorbe una parte sustancial de la renta, algo que ocurriría indefectiblemente si se obliga a un pequeño contribuyente a tributar como una empresa.

En segundo lugar, el principio de realidad económica impide al legislador presumir capacidad contributiva plena donde los datos demuestran una economía de mera subsistencia.

Y en tercer lugar, el argumento más contundente reside en la doctrina inaugurada por la CSJN en el fallo “García”: la neutralidad tributaria debe ceder ante situaciones de vulnerabilidad vital. Si el Tribunal consideró inconstitucional gravar jubilaciones cuando ello afecta la integralidad de la vida, resulta inadmisible despojar al monotributista de su único vehículo de acceso a la salud y a la jubilación para someterlo a una presión fiscal que no puede afrontar.

En el mundo

Mientras Argentina debate sobre categorías fijas, el mundo avanza hacia paradigmas más dinámicos. A nivel global se imponen modelos como el “Flat Tax” (adoptado por Francia, Brasil y México), donde el contribuyente abona un porcentaje directo de su facturación mensual: si no factura, no paga. Otros países, como Italia o India, optan por la “Renta Presunta”, calculando el impuesto sobre un margen de ganancia estimado y no sobre gastos reales.

En este espejo internacional, el Monotributo argentino resulta una rareza. Su esquema de cuota fija rígida genera los temidos “saltos al vacío” entre categorías. La experiencia del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) en México demuestra que es posible migrar hacia sistemas basados en flujo de efectivo real, suavizando la curva fiscal y evitando que la burocracia asfixie al pequeño contribuyente.

En conclusión, el crecimiento de la cantidad de monotributistas en las categorías bajas no es una falla del sistema tributario, sino el síntoma de una estructura económica que no genera empleo formal suficiente. En este escenario, el Derecho Tributario ha venido a suplir las carencias del mercado laboral, convirtiéndose en una pieza fundamental de la paz social. Eliminar el Monotributo sin ofrecer alternativas viables constituiría una violación estatal al deber de tutela de los sectores más frágiles. Hasta que la economía argentina no logre reconstruir el puente hacia el empleo formal y digno, el Monotributo debe ser protegido y fortalecido, no como un privilegio fiscal, sino como un derecho adquirido de los sectores vulnerados a no ser empujados a la marginalidad. Una reforma tributaria justa no es aquella que simplemente recauda más, sino aquella que incluye a todos, empezando por los que menos tienen.

(*) Contadora, economista y docente universitaria.

Monotributo Argentina recaudación Contribuyentes Exclusión
Noticias relacionadas
Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina. Un trabajo de la central industrial revela que en octubre empeoraron los índices.

UIA estima que la industria registra baja de 2% interacual

Según el Indec, las ventas en supermercados mayoristas volvieron a mostrar retrocesos en septiembre.

Indec: las ventas en supermercados mayoristas cayeron por sexto mes consecutivo

El Indec a cargo e marco Lavagna corrigió sin explicaciones los dos meses previos del índice de actividad económica y evitó la recesión técnica.

Indec: denuncian modificaciones en el índice de actividad económica

El gremialista de UOM, Diego Olave, denuncia 34 despidos en Essen, 30 en Corven Amortiguadores y 120 en Corven Moto. 

UOM denuncia desindustrialización tras despidos en Essen y Corven

Ver comentarios

Lo último

Ana DAngelo: una vida marcada por la militancia, el deporte y la memoria familiar

Ana D'Angelo: una vida marcada por la militancia, el deporte y la memoria familiar

Monotributo: la última barrera contra la exclusión

Monotributo: la última barrera contra la exclusión

Alcaraz, el pueblo donde ninguna chica se queda sin fiesta de 15

Alcaraz, el pueblo donde ninguna chica se queda sin fiesta de 15

Ultimo Momento
Ana DAngelo: una vida marcada por la militancia, el deporte y la memoria familiar

Ana D'Angelo: una vida marcada por la militancia, el deporte y la memoria familiar

Monotributo: la última barrera contra la exclusión

Monotributo: la última barrera contra la exclusión

Alcaraz, el pueblo donde ninguna chica se queda sin fiesta de 15

Alcaraz, el pueblo donde ninguna chica se queda sin fiesta de 15

Entre Ríos: lluvias y tormentas durante toda la jornada

Entre Ríos: lluvias y tormentas durante toda la jornada

El horóscopo para este domingo 30 de noviembre de 2025

El horóscopo para este domingo 30 de noviembre de 2025

Policiales
Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Ovación
Boca Juniors va por el pase a las semifinales

Boca Juniors va por el pase a las semifinales

Flamengo conquistó Lima y ganó la Copa Libertadores 2025

Flamengo conquistó Lima y ganó la Copa Libertadores 2025

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio del torneo en Paraná

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio del torneo en Paraná

Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: Maneje mal y fue todo mío

Colapinto tuvo una clasificación dura y se autocastigó sin piedad: "Maneje mal y fue todo mío"

Jazmín Bertti, la uruguayense que le dio a River Plate el tricampeonato Sub 14

Jazmín Bertti, la uruguayense que le dio a River Plate el tricampeonato Sub 14

La provincia
Ana DAngelo: una vida marcada por la militancia, el deporte y la memoria familiar

Ana D'Angelo: una vida marcada por la militancia, el deporte y la memoria familiar

Monotributo: la última barrera contra la exclusión

Monotributo: la última barrera contra la exclusión

Alcaraz, el pueblo donde ninguna chica se queda sin fiesta de 15

Alcaraz, el pueblo donde ninguna chica se queda sin fiesta de 15

Entre Ríos: lluvias y tormentas durante toda la jornada

Entre Ríos: lluvias y tormentas durante toda la jornada

Antonella González Krenz, la entrerriana que tiene un rol clave en el destructor ARA Sarandí

Antonella González Krenz, la entrerriana que tiene un rol clave en el destructor ARA "Sarandí"

Dejanos tu comentario