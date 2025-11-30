El sábado 6 se realizará la procesión náutica por el río Paraná, el 8 la peregrinación. Está en la fase final el arreglo de la parroquia de Villa Urquiza

Desde la parroquia de Villa Urquiza en el departamento Paraná invita a los vecinos y a la gente de la región a participar de las celebraciones patronales, que se compartirán en honor a la Inmaculada Concepción de María.

La Novena Patronal se inició el sábado 29 de noviembre y se extenderá hasta el 7 de diciembre, con las ceremonias de las misas por diferentes intenciones.

Según el cronograma este lunes 1 de diciembre a las 10 será la Eucaristía en la Capilla del Colegio de las Hermanas Franciscanas de Gante y a las 10.45 el rezo del Rosario y responso en el Cementerio de las religiosas.

La programación continuará el jueves 4 de diciembre a las 19 con la misa y el sábado 6 a las 17 se compartirá la tradicional Procesión Náutica y la misa en la costanera y posteriormente se realizará la procesión con la imagen de la Virgen hasta la parroquia Inmaculada Concepción. Allí en el templo a las 19.15 se celebrará la Santa Misa, que será presidida por el Arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín.

procesión náutica villa urquiza

En tanto, el domingo 7 de diciembre será la misa a las 10.30, mientras que desde las 19 y hasta la medianoche se disfrutará de la peña en el patio de la parroquia. A su vez, en dicha jornada estará el Paseo de Artesanos y Emprendedores y se brindará un servicio de cantina.

El lunes 8 de diciembre, jornada central por el Día de la Virgen, a las 5 se iniciará la Peregrinación desde Colonia Nueva y Colonia Celina, mientras que a las 9 se celebrará la Misa para honrar a la Inmaculada Concepción de María.

parroquia Inmaculada Concepción Villa Urquiza: festejos patronales y procesión náutica en honor a Inmaculada Concepción

Posterior a la ceremonia habrá venta de asado con cuero, empanadas y pasteles, cuyos pedidos se pueden realizar a los teléfonos (343) 154105329 o (343) 154641461.

Recuperar su esplendor histórico

Tras meses de meticulosos trabajos de restauración de la parroquia Inmaculada Concepción de Villa Urquiza, declarada Patrimonio Histórico Provincial por el decreto 6676/03, se encuentra a punto de finalizar una importante obra que puso en valor su fachada y funcionalidad.

El edificio, considerado la historia viva del pueblo, se encontraba en muy mal estado en la parte exterior. Si bien la parte interior ya había sido remodelada con pintura hace varios años y aún estaba en buen estado, la necesidad de intervenir la estructura externa era urgente, según comentó a UNO Liliana Rivero, vecina de la localidad.

parroquia Inmaculada Concepción de Villa Urquiza

Las obras de restauración y reparación se iniciaron el 26 de agosto. El trabajo fue realizado por la empresa Baiud y contó con la participación del ingeniero Juan Manuel Anzola.

A medida que avanzaba la intervención, se descubrieron otras dificultades y problemas preexistentes en la construcción, lo que llevó a que se acrecentaran los trabajos previstos. Una de las labores más significativas fuera de lo estructural fue la intervención en la parte eléctrica exterior. Se logró el objetivo de retirar todos los cables que se encontraban sobre el frente de la parroquia y la casa parroquial. Se realizó una obra subterránea para los ingresos de electricidad, tanto al templo como a la casa parroquial.

Además de la recuperación estructural, se realizaron importantes puestas en valor estéticas. Se colocaron luminarias en la parroquia, un área que antes estaba muy oscura. Las nuevas luminarias fueron instaladas hace dos días, logrando que la iglesia esté totalmente iluminada. Un elemento destacado de esta renovación es un vitró realizado por Rubén Wolf, el cual ahora cuenta con iluminación desde el interior de la parroquia y quedará iluminado todos los días. Esta obra eléctrica y de iluminación continuó un proyecto de cañerías e instalación que había quedado pendiente de un grupo anterior de fieles, incluyendo a Miguel Molaro.

Rivero explicó que la obra fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad. Un grupo de vecinos se unió para trabajar en diversas actividades para recaudar fondos. Entre las actividades mencionadas para el ingreso de dinero se encuentran la venta de asado con cuero, pasteles y empanadas (que también se realiza el día 8 de diciembre), la incorporación de la fecha del 9 de julio con un gran locro, la realización de viajes con un enfoque de turismo religioso, y la recepción de aportes de vecinos que colaboraron de distintas formas. También se cuenta con el apoyo del municipio de Villa Urquiza.

Actualmente, la obra está en su fase final. Solo quedan pendientes los trabajos de retiro de los andamiajes y una limpieza final. Con estos últimos pasos, se daría por finalizada la recuperación de nuestra parroquia, un motivo de orgullo para todo el pueblo y Entre Ríos