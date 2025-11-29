Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Tras la polémica, Central Córdoba recibirá a Estudiantes

Desde las 21.30, el Ferroviario y el Pincha se miden en Santiago del Estero por los cuartos de final. Estudiantes viene de ser sancionado por la AFA.

29 de noviembre 2025 · 09:28hs
Tras dejar en el camino a Rosario Central, Estudiantes va por otro triunfo afuera de casa.

Central Córdoba y Estudiantes jugarán este sábado desde las 21.30 en el Estadio Madre de Ciudades, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El Ferroviario viene de dejar en el camino a San Lorenzo en un partido polémico; el Pincha (que fue sancionado por AFA) le hizo el pasillo de espaldas a Rosario Central y lo eliminó en Arroyito.

Tras quedar cuarto en la Zona A, Central Córdoba se topó con San Lorenzo en los octavos de final. En un partido parejo y con polémico arbitraje de Nazareno Arasa, lo superó 2-1 con goles de Lucas Varaldo y José Florentín y avanzó a cuartos. En la conferencia de prensa post partido, Omar de Felippe sacó pecho y defendió a sus jugadores: “Nos pegaron mucho durante todo el año. Está bien… pero tenemos que ver que hay un buen equipo también”.

Estudiantes de escuela agrotécnica de Entre Ríos cosecharon una remolacha gigante

Juan Sebastián Verón denunció amenazas contra Estudiantes.

Juan Sebastián Verón rompió el silencio por la dura sanción y apuntó contra la AFA

Por otro lado, Estudiantes quedó octavo en la Zona A y se metió en los playoffs tras una serie de resultados. El Pincha fue de punto a Arroyito para visitar a Rosario Central, que el jueves anterior había recibido el título de Liga por haber finalizado primero en la tabla anual. Sin embargo, se hizo fuerte: realizó el pasillo de espaldas a los jugadores y lo derrotó 1-0 con gol de Edwuin Cetré. Luego de varios días de especulación, el Tribunal de Disciplina resolvió sancionar a los futbolistas y a Juan Sebastián Verón por esa acción.

Santiago Ascacibar reemplazará a Mikel Amondarain (expulsado) en el duelo crucial ante Central Córdoba, que tendrá 4000 pincharratas en el estadio.

Formaciones para Central Córdoba y Estudiantes

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Lucas Varaldo. DT: Omar De Felippe.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro Gonzalez Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Hora y TV: 21.30 (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Madre de Ciudades.

