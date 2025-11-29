Tras la polémica, Central Córdoba recibirá a Estudiantes

Desde las 21.30, el Ferroviario y el Pincha se miden en Santiago del Estero por los cuartos de final. Estudiantes viene de ser sancionado por la AFA.

Central Córdoba y Estudiantes jugarán este sábado desde las 21.30 en el Estadio Madre de Ciudades, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El Ferroviario viene de dejar en el camino a San Lorenzo en un partido polémico; el Pincha (que fue sancionado por AFA) le hizo el pasillo de espaldas a Rosario Central y lo eliminó en Arroyito.

Tras quedar cuarto en la Zona A, Central Córdoba se topó con San Lorenzo en los octavos de final. En un partido parejo y con polémico arbitraje de Nazareno Arasa, lo superó 2-1 con goles de Lucas Varaldo y José Florentín y avanzó a cuartos. En la conferencia de prensa post partido, Omar de Felippe sacó pecho y defendió a sus jugadores: “Nos pegaron mucho durante todo el año. Está bien… pero tenemos que ver que hay un buen equipo también”.

Por otro lado, Estudiantes quedó octavo en la Zona A y se metió en los playoffs tras una serie de resultados. El Pincha fue de punto a Arroyito para visitar a Rosario Central, que el jueves anterior había recibido el título de Liga por haber finalizado primero en la tabla anual. Sin embargo, se hizo fuerte: realizó el pasillo de espaldas a los jugadores y lo derrotó 1-0 con gol de Edwuin Cetré. Luego de varios días de especulación, el Tribunal de Disciplina resolvió sancionar a los futbolistas y a Juan Sebastián Verón por esa acción.

Santiago Ascacibar reemplazará a Mikel Amondarain (expulsado) en el duelo crucial ante Central Córdoba, que tendrá 4000 pincharratas en el estadio.

Formaciones para Central Córdoba y Estudiantes

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Lucas Varaldo. DT: Omar De Felippe.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro Gonzalez Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Hora y TV: 21.30 (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Madre de Ciudades.