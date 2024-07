Estudiantes recibe a Ciclista con el objetivo de cortar el maleficio de 74 años

Además, Estudiantes tendrá la posibilidad de cortar una sequía de 74 años consecutivos sin lograr un torneo local por lo que el encuentro será aún más significativo para la familia Blanca y Negra. “Ya entramos en la historia del club”, dijo a UNO Nicolás Agasse días atrás. Sin embargo, no dudó en mencionar: “Estudiantes tiene un gran equipo y merece estar acá. Más allá de eso, a mi como jugador lo que más me gusta es ver la cancha llena. Que los chicos de las inferiores vayan y alienten no tiene precio. Es un sentido de pertenencia que se les inculca”.