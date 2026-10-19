Incidentes tras el partido entre Patronato y Club VF por la Liga Paranaense Sub 20

El encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga Paranaense terminó con una pelea entre jugadores y lanzamiento de piedras desde la tribuna local.

Al concluir el encuentro se produjo un enfrentamiento entre futbolistas de ambos equipos de la Liga Paranaense.

Un grave episodio de violencia empañó la jornada futbolística de este lunes por la tarde en Paraná, luego del partido entre Club VF y Patronato por la ida de los cuartos de final de la categoría Sub-20 de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). El encuentro, disputado en el predio de la institución local, terminó con un resultado de 3 a 2 a favor del conjunto rojinegro, pero la atención se trasladó rápidamente de lo deportivo a los incidentes registrados una vez finalizado el juego.

De acuerdo con la información oficial brindada por la Sección Seguridad Deportiva de la Jefatura Departamental Paraná, al concluir el encuentro se produjo un enfrentamiento entre futbolistas de ambos equipos, quienes se trenzaron a golpes de puño. La situación escaló y también involucró a personas que se encontraban en las inmediaciones del campo de juego.

Según el parte policial, desde la tribuna local arrojaron piedras hacia el terreno de juego. Además, uno de los árbitros asistentes habría sido blanco de escupitajos y del lanzamiento de líquidos, en medio de un escenario de tensión que requirió la intervención del personal policial dispuesto para el operativo de seguridad.

Lo que debía ser una jornada de competencia correspondiente a una instancia decisiva del fútbol juvenil paranaense terminó así con un episodio de violencia que puso en riesgo la integridad física de los protagonistas y obligó a las fuerzas de seguridad a actuar para recuperar el control de la situación.

La denuncia de los jugadores de Patronato en la Liga Paranaense

Tras los incidentes, futbolistas de Patronato se comunicaron con Reporte 100.7 para denunciar que habían sido víctimas de una violenta agresión por parte de jugadores del equipo rival.

Los integrantes del plantel rojinegro hicieron llegar a ese medio videos en los que, según indicaron, quedaron registrados distintos momentos de los enfrentamientos ocurridos después del encuentro. A partir de esos testimonios, denunciaron que varios de sus compañeros recibieron golpes durante la pelea.

De acuerdo con lo manifestado por los futbolistas, al menos seis jugadores de Patronato debieron recibir atención médica como consecuencia de las agresiones sufridas. Algunos de ellos habrían presentado golpes en la zona del cráneo, una situación que generó preocupación entre los integrantes de la delegación.

Por estas horas, se aguardaban los resultados de los estudios médicos realizados a los deportistas afectados para determinar el alcance de las lesiones y establecer si alguno sufrió consecuencias de mayor gravedad.

Los denunciantes también señalaron que uno de los jueces de línea habría sido alcanzado por elementos contundentes arrojados desde la parcialidad local. Este episodio se suma a lo consignado en el informe policial sobre las agresiones contra la terna arbitral durante los incidentes.

Hasta el momento, los hechos relatados por los jugadores de Patronato corresponden a su denuncia y deberán ser evaluados junto con los registros audiovisuales, los testimonios y las actuaciones que pudieran llevar adelante las autoridades competentes.

La intervención policial para controlar los incidentes

Ante la magnitud de los enfrentamientos, el personal policial afectado al operativo de seguridad intervino para contener la situación, evitar que continuaran las agresiones y garantizar la integridad de quienes se encontraban en el predio.