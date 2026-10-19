Concordia busca desarrollar la cría de peces en estanques.

El INTA Concordia trabaja con 30 productores para impulsar la piscicultura. Los ensayos con pacú muestran oportunidades para diversificar ingresos.

Entre Ríos reúne condiciones naturales y productivas favorables para desarrollar la piscicultura, una actividad que todavía se encuentra en una etapa inicial, pero que podría convertirse en una alternativa económica para los establecimientos agropecuarios. La disponibilidad de agua, las temperaturas adecuadas y la experiencia provincial en producciones intensivas representan ventajas para impulsar la cría de peces en estanques.

En la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Concordia, un equipo de investigadores trabaja para demostrar la viabilidad productiva y económica de esta actividad. El objetivo es generar conocimientos y transferirlos a productores interesados en diversificar sus establecimientos.

"La piscicultura está carreteando", describió Juan Pablo Hegglin, investigador del organismo, en declaraciones al medio especializado Bichos de Campo. Con esa comparación explicó que la actividad todavía no logró despegar, aunque considera que existen condiciones para su crecimiento.

Actualmente, el equipo trabaja con alrededor de 30 productores de la región, que participan de capacitaciones, intercambian experiencias y conocen las técnicas desarrolladas en la experimental.

Cinco estanques para estudiar la producción

El INTA Concordia cuenta con una unidad demostrativa integrada por cinco estanques de aproximadamente 320 metros cuadrados de superficie y dos metros de profundidad cada uno. Allí se realizan ensayos principalmente con pacú, aunque también se experimentó con boga y sábalo.

Durante los primeros años, los investigadores concentraron sus esfuerzos en ajustar las técnicas de producción, evaluar el crecimiento de los peces y determinar la cantidad de ejemplares que podían mantenerse en cada estanque.

Los sistemas utilizan agua extraída de un pozo de entre 35 y 36 metros de profundidad. Además, requieren suelos impermeables que permitan conservar el recurso hídrico. En la experimental se incorporó una capa de arcilla debajo del terreno arenoso para evitar filtraciones.

La producción es semiintensiva y utiliza turbinas para incorporar oxígeno al agua. Esta tecnología permite aumentar considerablemente la cantidad de peces por estanque.

Según explicó Hegglin a Bichos de Campo, sin aireación podrían criarse entre 60 y 70 pacúes por pileta, mientras que con el sistema de oxigenación buscan alcanzar unos 250 ejemplares y obtener aproximadamente 320 kilos de pescado por estanque.

Una alternativa para diversificar ingresos

Uno de los principales objetivos de la investigación es determinar si la piscicultura puede resultar rentable para los productores entrerrianos.

De acuerdo con las estimaciones realizadas en la experimental, una explotación de entre 15 y 16 estanques de características similares a los utilizados por el INTA podría generar ingresos suficientes para sostener económicamente a una familia, aunque los resultados dependen de los costos y las condiciones comerciales.

"Nosotros tenemos cinco piletas. Las cuentas para mantener una familia dan alrededor de 15 o 16 piletas de estas", explicó el investigador.

La actividad también puede incorporarse como complemento de otras producciones agropecuarias, permitiendo diversificar los ingresos y reducir la dependencia de una única actividad.

El clima determina los ciclos de crianza

La temperatura del agua constituye uno de los factores decisivos para la producción. En Concordia, el crecimiento de los peces se intensifica entre septiembre y octubre, cuando el agua supera los 19 o 20 grados, y disminuye hacia mayo.

Durante los meses más fríos, los animales ingresan en una etapa de menor actividad y dejan de alimentarse.

Por esa razón, cuando la crianza comienza con alevines, el ciclo productivo puede extenderse entre 15 y 16 meses hasta obtener pacúes de aproximadamente 1,3 kilos.

Otra posibilidad consiste en adquirir ejemplares juveniles de entre 250 y 300 gramos y completar su engorde durante una temporada, desde octubre hasta mayo.

La alimentación representa uno de los principales costos. Los peces reciben alimentos balanceados específicos para cada etapa de crecimiento, con formulaciones que pueden contener hasta un 27% de proteína durante la terminación.

El pacú presenta las mejores perspectivas comerciales

Aunque los investigadores también realizaron ensayos con boga y sábalo, el pacú aparece como la especie con mayor atractivo comercial.

Según Hegglin, se trata de un pescado que ya tiene presencia en restaurantes y que permite obtener mejores precios que otras especies comercializadas en la región.

La boga presentó resultados interesantes en crecimiento y rendimiento, mientras que el sábalo mostró un desarrollo más lento. Sin embargo, esta última especie tiene la particularidad de alimentarse en el fondo de los estanques, lo que permitiría aprovechar nutrientes no consumidos por otros peces.

El equipo también estudia la posibilidad de combinar especies dentro de un mismo sistema productivo para mejorar el aprovechamiento de los recursos.

Una oportunidad para la economía entrerriana

El desarrollo de la piscicultura también podría contribuir a disminuir la presión de pesca sobre las poblaciones naturales del río Uruguay, particularmente en especies de importancia comercial como el sábalo.

A esto se suma un mercado interno con posibilidades de expansión. Según las estimaciones mencionadas por Hegglin, el consumo argentino de pescado ronda entre seis y siete kilos por habitante al año, una cifra considerablemente inferior a la registrada para otras carnes.

El investigador destacó que Entre Ríos cuenta con recursos hídricos, condiciones climáticas y conocimientos productivos que podrían favorecer la expansión de esta actividad.

También señaló que la experiencia de la industria avícola provincial podría servir como referencia para desarrollar sistemas de integración entre productores.

"Hay un buen sustrato, creemos, para el desarrollo de la acuicultura", resumió Hegglin en su entrevista con Bichos de Campo.

El desafío inmediato es ampliar la transferencia de conocimientos, capacitar a nuevos productores y demostrar que la cría de peces puede transformarse en una opción productiva sostenible para la provincia.