Deportivo Riestra y Unión protagonizaron un empate que no le sirve a ninguno

En el cierre de la jornada 13, Riestra e Unión igualaron 1-1 en un encuentro que, más allá de los goles, estuvo exento de un alto vuelo en el Guillermo Laza.

En el cierre de la jornada número 13 del Torneo Clausura, Deportivo Riestra y Unión de Santa Fe igualaron 1-1 en el Guillermo Laza. En el marco de un encuentro muy parejo, el Malevo golpeó primero a los cinco minutos del complemento, producto de un cabezazo inmejorable de Juan Cruz Randazzo que, paradójicamente, saldría lesionado apenas unos minutos después de su conversión. Sin embargo, la alegría le duró únicamente siete minutos al local, ya que la reacción del Tatengue fue casi inmediata.