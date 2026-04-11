Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes ganó un duelo ajustado en el Parque Urquiza

Por la segunda fecha del TRL, Estudiantes venció 13-8 a Old Resian en la sede del Parque Urquiza. Con este triunfo, el CAE llegó a las 8 unidades.

11 de abril 2026 · 21:08hs
Estudiantes ganó un duelo ajustado

Estudiantes ganó un duelo ajustado

Ayer se disputó íntegramente la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral. En la máxima divisional del rugby que reúne a los equipos litoraleños había participación de los equipos paranaenses: tanto el Club Atlético Estudiantes como Paraná Rowing Club jugaron sus respectivos encuentros.

Victoria de Estudiantes

En el caso del Albinegro, recibió a Old Resian en la sede del Parque Urquiza en un duelo que contó con el arbitraje de Facundo Gorla y donde obtuvo un valioso triunfo por 13-8. El equipo paranaense llegó así a los ocho puntos y remarcó su buen inicio del torneo, además de tomarse revancha de la reciente derrota por el Torneo del Interior “A”.

El grueso de los partidos del Torneo Regional del Litoral están programados para las 16.

Se juega la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral

Educación financiera para estudiantes: lanzan la segunda edición del programa Saber Garpa

Educación financiera para estudiantes: lanzan la segunda edición del programa "Saber Garpa"

estudiantes 1
Estudiantes ganó un duelo ajustado

Estudiantes ganó un duelo ajustado

Para este partido, Pedro Fontanetto eligió a: Valentín Haiek, Francisco Florean, Tomás Bertot; Lisandro Uranga, Facundo Ferrer; Augusto Senger, Francisco Lacabanne, Álvaro Ferreyra; Juan Lescano, Máximo Cañas; Augusto Perren, Juan Cubasso, Santo Lescano, Emilio Faggi y Tomás Ferreyra.

Caída del Remero

No corrió con la misma suerte el Paraná Rowing Club, que en su visita a Rosario cayó duramente ante Duendes por 38-3 y no se recuperó de la derrota en la fecha inaugural frente a Estudiantes. Sin puntos, el Remero es uno de los colistas de la máxima categoría del rugby regional. En este partido fue Bruno Masetti el encargado de impartir justicia.

El equipo Albiceleste deberá buscar revancha en la próxima presentación que tendrá como local el fin de semana del 18 de abril frente al siempre complicado Jockey Club de Rosario.

Resúmen de la jornada para los paranaenses

En este arranque de campeonato, los equipos entrerrianos comienzan a perfilar sus objetivos dentro de una competencia que se caracteriza por su exigencia y paridad. El Torneo Regional del Litoral vuelve a mostrar el alto nivel de los conjuntos rosarinos, aunque los paranaenses buscan consolidarse y dar pelea en cada presentación.

El triunfo de Estudiantes no solo suma en la tabla, sino que también fortalece la confianza de un plantel que apunta a ser protagonista. En contrapartida, Rowing deberá ajustar detalles y reencontrarse con su mejor versión para salir del fondo y comenzar a sumar en un certamen largo, donde cada punto puede ser determinante.

Con varias fechas por delante, el margen de recuperación está abierto y ambos equipos tendrán la oportunidad de seguir creciendo en un torneo que exige constancia y rendimiento en cada jornada.

Estudiantes Old Resian Torneo Regional del Litoral CAE Parque Urquiza
Noticias relacionadas
Estudiantes jugó de visitante.

A Estudiantes se le escapó el triunfo ante el DIM en Colombia

apb: el cae se quedo con el clasico

APB: El CAE se quedó con el clásico

Torneo Apertura: Boca e Independiente igualan en una noche protagonizada por el VAR

Torneo Apertura: Boca e Independiente igualaron en una noche protagonizada por el VAR

independiente rivadavia se consolida como lider en la liga profesional

Independiente Rivadavia se consolida como lider en la Liga Profesional

Ver comentarios

Lo último

Estudiantes ganó un duelo ajustado en el Parque Urquiza

Estudiantes ganó un duelo ajustado en el Parque Urquiza

Torneo Apertura: Boca e Independiente igualaron en una noche protagonizada por el VAR

Torneo Apertura: Boca e Independiente igualaron en una noche protagonizada por el VAR

Independiente Rivadavia se consolida como lider en la Liga Profesional

Independiente Rivadavia se consolida como lider en la Liga Profesional

Ultimo Momento
Estudiantes ganó un duelo ajustado en el Parque Urquiza

Estudiantes ganó un duelo ajustado en el Parque Urquiza

Torneo Apertura: Boca e Independiente igualaron en una noche protagonizada por el VAR

Torneo Apertura: Boca e Independiente igualaron en una noche protagonizada por el VAR

Independiente Rivadavia se consolida como lider en la Liga Profesional

Independiente Rivadavia se consolida como lider en la Liga Profesional

Matías Rossi con el uno en el Zonda de San Juan

Matías Rossi con el uno en el Zonda de San Juan

Matías Canapino fue toda contundencia en Concordia

Matías Canapino fue toda contundencia en Concordia

Policiales
Accidente fatal en ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Accidente fatal en ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Ruta 10: dos personas fueron hospitalizadas en Paraná tras un accidente

Ruta 10: dos personas fueron hospitalizadas en Paraná tras un accidente

Investigan mensajes intimidatorios en una escuela de La Paz

Investigan mensajes intimidatorios en una escuela de La Paz

Allanamiento por microtráfico: drogas, dinero y detenido en Villaguay

Allanamiento por microtráfico: drogas, dinero y detenido en Villaguay

Muerte de joven agente: Nunca fue sancionada, dijo ex jefe de policía de Chajarí

Muerte de joven agente: "Nunca fue sancionada", dijo ex jefe de policía de Chajarí

Ovación
Torneo Apertura: Boca e Independiente igualaron en una noche protagonizada por el VAR

Torneo Apertura: Boca e Independiente igualaron en una noche protagonizada por el VAR

Estudiantes ganó un duelo ajustado en el Parque Urquiza

Estudiantes ganó un duelo ajustado en el Parque Urquiza

Matías Canapino fue toda contundencia en Concordia

Matías Canapino fue toda contundencia en Concordia

Independiente Rivadavia se consolida como lider en la Liga Profesional

Independiente Rivadavia se consolida como lider en la Liga Profesional

Se juega la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral

Se juega la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral

La provincia
La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

Para recaudar fondos, el Amparo Maternal organiza un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro

Para recaudar fondos, el Amparo Maternal organiza un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

Dejanos tu comentario