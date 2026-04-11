Estudiantes ganó un duelo ajustado en el Parque Urquiza

Por la segunda fecha del TRL, Estudiantes venció 13-8 a Old Resian en la sede del Parque Urquiza. Con este triunfo, el CAE llegó a las 8 unidades.

Ayer se disputó íntegramente la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral. En la máxima divisional del rugby que reúne a los equipos litoraleños había participación de los equipos paranaenses: tanto el Club Atlético Estudiantes como Paraná Rowing Club jugaron sus respectivos encuentros.

En el caso del Albinegro, recibió a Old Resian en la sede del Parque Urquiza en un duelo que contó con el arbitraje de Facundo Gorla y donde obtuvo un valioso triunfo por 13-8. El equipo paranaense llegó así a los ocho puntos y remarcó su buen inicio del torneo, además de tomarse revancha de la reciente derrota por el Torneo del Interior “A”.

estudiantes 1 Estudiantes ganó un duelo ajustado

Para este partido, Pedro Fontanetto eligió a: Valentín Haiek, Francisco Florean, Tomás Bertot; Lisandro Uranga, Facundo Ferrer; Augusto Senger, Francisco Lacabanne, Álvaro Ferreyra; Juan Lescano, Máximo Cañas; Augusto Perren, Juan Cubasso, Santo Lescano, Emilio Faggi y Tomás Ferreyra.

Caída del Remero

No corrió con la misma suerte el Paraná Rowing Club, que en su visita a Rosario cayó duramente ante Duendes por 38-3 y no se recuperó de la derrota en la fecha inaugural frente a Estudiantes. Sin puntos, el Remero es uno de los colistas de la máxima categoría del rugby regional. En este partido fue Bruno Masetti el encargado de impartir justicia.

El equipo Albiceleste deberá buscar revancha en la próxima presentación que tendrá como local el fin de semana del 18 de abril frente al siempre complicado Jockey Club de Rosario.

Resúmen de la jornada para los paranaenses

En este arranque de campeonato, los equipos entrerrianos comienzan a perfilar sus objetivos dentro de una competencia que se caracteriza por su exigencia y paridad. El Torneo Regional del Litoral vuelve a mostrar el alto nivel de los conjuntos rosarinos, aunque los paranaenses buscan consolidarse y dar pelea en cada presentación.

El triunfo de Estudiantes no solo suma en la tabla, sino que también fortalece la confianza de un plantel que apunta a ser protagonista. En contrapartida, Rowing deberá ajustar detalles y reencontrarse con su mejor versión para salir del fondo y comenzar a sumar en un certamen largo, donde cada punto puede ser determinante.

Con varias fechas por delante, el margen de recuperación está abierto y ambos equipos tendrán la oportunidad de seguir creciendo en un torneo que exige constancia y rendimiento en cada jornada.