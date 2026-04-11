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Independiente Rivadavia se consolida como lider en la Liga Profesional

Independiente Rivadavia derrotó 3 a 1 a Argentinos. La Lepra se ubica en lo más alto de la Zona B del Torneo Apertura y manda en la tabla general.

11 de abril 2026 · 20:11hs
Independiente Rivadavia se consolida como lider en la Liga Profesional

Independiente Rivadavia de Mendoza derrotó este sábado 3-1 a Argentinos Juniors, en condición de local, por la 14° fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La Lepra mendocina se consolida como líder de la misma y de la tabla general con 29 puntos.

En el estadio Bautista Gargantini de Mendoza, el defensor Juan Elordi abrió el marcador a los 9 minutos de juego mientras que Leonel Bucca amplió la ventaja a los 23 para el dueño de casa. A los 48 minutos, Sebastián Prieto descontó para el Bicho´ que sufrió la expulsión de Hernán López Muñoz a los 16 minutos de juego.

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El defensor Alejo Osella cerró la victoria para Independiente Rivadavia de Mendoza a los 7 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Alfredo Berti se afianza en lo más alto de la Zona B con 32 puntos a raíz de 10 victorias, 2 empates y tan solo 2 derrotas. En la próxima fecha, visitará a Banfield el lunes desde las 17.15.

Por su parte, el equipo de Nicolás Diez no pudo recortar distancias con Independiente Rivadavia y quedó tercero con 23 puntos. En la próxima fecha, Argentinos Juniors recibirá a Atlético Tucumán el sábado desde las 21.45.

La victoria de Independiente Rivadavia

En la tarde soleada de Mendoza, el defensor Elordi abrió el marcador a los 9 minutos de juego, ingresando en soledad por el segundo palo tras un gran centro desde la izquierda de Matías Fernández.

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A los 23 minutos, el mediocampista Bucca amplió la ventaja para los mendocinos. Tras un gran tiro libre de Rodrigo Atencio desde casi mitad de cancha, la pelota cayó en el punto penal donde el santafesino la desvió y terminó colandosé en el ángulo izquierdo del arquero chileno Brayan Cortes.

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Sobre el final de la primera etapa, el defensor Prieto descontó para Argentinos Juniors a los 48 minutos. Tras un contragolpe iniciado por el mismo, la pelota le llegó al chileno Iván Morales sobre el vértice derecho del área, habilitó a Prieto sobre la línea de fondo y este, con el ángulo cerrado, le dio con potencia por encima de la humanidad del arquero Nicolás Bolcato y marcó.

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En el complemento, a los 7 minutos, el mediocampista Osella sentenció el triunfo para la ´Lepra´. Tras una apertura de Fernández en el vértice derecho del área, Elordi desbordó por ese sector, metió el centro al primer palo donde Osella cabeceó con serenidad y puso la pelota pegada al palo del arquero Cortés que voló pero no pudo evitar el 3-1 definitivo.

Instituto se ilusiona con ingresar a los playoff

Instituto de Córdoba venció por 1-0 a Deportivo Riestra como visitante y tomo un poco de aire, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura. El único gol del encuentro, en el estadio Guillermo Laza, lo marcó Alex Luna, a los 14 minutos del segundo tiempo.

Con este triunfo el elenco cordobés se acercó a la zona de clasificación para los play off. Por su parte, Riestra quedó último en la Zona B, sin triunfos, con seis empates y siete derrotas en lo que va del certamen.

Estudiantes festejó sobre el final

Estudiantes de La Plata derrotó como local a Unión de Santa Fe por 2 a 1 en el marco de la 14° fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Zona a. El Pincharrata lidera su sector con 24 unidades, dos más que Vélez que recibirá el lunes a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El Tatengue abrió el marcador a los 36 minutos a través de la capacidad goleadora del entrerriano Marcelo Estigarrabia. Con la mínima ventaja a su favor la visita se retiró al descanso.

En el complemento Estudiantes revirtió el escenario. Empató a los 62' por intermedio de Benedetto. A los 92' decretó la victoria con la conquista de Amondarain.

Independiente Rivadavia Argentinos Liga Profesional Instituto
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