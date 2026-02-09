Estudiantes ganó de local y llega afilado al clásico

Triunfo de Estudiantes de La Plata 1-0 sobre Deportivo Riestra por la cuarta fecha de la Zona A. El domingo juega ante Gimnasia.

El Estadio UNO de La Plata es el escenario del triunfo de Estudiantes de La Plata 1-0 sobre Deportivo Riestra por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026

El Pincha fue más en la primera mitad. Cristian Medina avisó con un remate de media distancia que contuvo Ignacio Arce . En la siguiente el propio volante ex Boca Juniors armó una buena jugada que terminó con un cabezazo de Guido Carrillo y otra vez Arce la capturó.

Antes del descanso hubo una polémica en la que los jugadores locales reclamaron penal, pero antes hubo una falta de Joaquín Tobio Burgos contra un defensor del Malevo.

En el complemento llegó el gol de Estudiantes. Fue a los 75 minutos cuando Brian Aguirre hizo una buena jugada por la izquierda y tras una gambeta mandó un centro que conectó de cabeza Guido Carrillo.

Con esta victoria Estudiantes es cuarto en la Zona A con 8 puntos y quedó a 2 del líder Vélez.

En la próxima fecha Estudiantes jugará contra Gimnasia en el clásico platense, el domingo desde las 17. Riestra, por su parte, cerrará la cuarta jornada cuando sea anfitrión de Newell’s, el lunes a partir de las 19.