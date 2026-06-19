Luego de la clasificación de México, Estados Unidos es el segundo equipo en lograr un boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto de Mauricio Pochettino se impuso por 2-0 sobre Australia con goles de Cameron Burgess en contra y Alex Freeman en el Estadio Lumen Field de Seattle y jugará la segunda ronda de la Copa del Mundo por el Grupo D, que también integran Paraguay y Turquía.
Estados Unidos le ganó a Australia y está en 16avos de final del Mundial 2026
Estados Unidos se impuso por 2-0 sobre los Socceroos en Seattle y aseguaron un boleto a la próxima ronda de la Copa del Mundo.
19 de junio 2026 · 18:12hs
Qué se le viene a Estados Unidos y Australia
Estados Unidos jugará en la última fecha ante Turquía
Australia cerrará el Grupo D ante Paraguay
Ambos partidos se jugarán el jueves 25 a las 23.