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El dólar sigue subiendo: cuánto fue la cotización este viernes

El dólar oficial ganó $10 este viernes y se ubicó en los $1.480. Cuán fue el resto de las cotizaciones en el cierre de la semana.

19 de junio 2026 · 18:54hs
El dólar oficial ganó $10 este viernes y se ubicó en los $1.480. 

El dólar oficial ganó $10 este viernes y se ubicó en los $1.480. 

El dólar oficial cotizó este viernes a $ 1.430 para la compra y $ 1.480 para la venta, con suba de $10 con relación al último cierre. De esta forma, la cotización de la divisa sumó $50 en el mes, equivalente a un 3,1%.

A su vez, el tipo de cambio mayorista lo hizo a $ 1.448 y $ 1.457 para ambas puntas y así subió más de 3% desde el inicio de junio.

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Cuál fue el comportamiento del dólar

En caso de confirmarse las evaluaciones de las consultoras que sugieren que la inflación de junio estará por debajo de 2%, el incremento del dólar superaría ese porcentaje y recuperaría parte de la apreciación cambiaria de los últimos meses.

En el segmento financiero, el MEP avanza 0,9% hasta los $1.480,1, mientras que el Contado Con Liquidación se mantiene estable en $1.508,9.

En tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró US$70 millones y las reservas brutas se ubicaron en US$47.502 millones. En cambio, las netas siguen en negativo en US$400 millones. Las compras acumuladas alcanzaron los US$10.800 millones en lo que va de 2026.

Se espera que en los próximos días el Gobierno anuncie un préstamo con bancos internacionales o una nueva emisión de deuda con la garantía que acaban de otorgar el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con lo cual el nivel de reservas pasaría a terreno positivo.

Por otro lado, el Gobierno oficializó el canje de deuda realizado el jueves. Tras la operación, el Tesoro redujo los vencimientos de fin de mes de $20 billones a $16 billones.

El 89% de lo canjeado eligió la alternativa de julio de 2026, lo que sugiere que ese es el monto de demanda genuina de cobertura.

Dólar cotización
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