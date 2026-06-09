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Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero

“Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán a las 5 p. m. (hora del este) de hoy”, escribieron.

9 de junio 2026 · 21:38hs
Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero.

Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero.

El Comando Central de Estados Unidos anunció el martes el lanzamiento de nuevos ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense en la zona del estrecho de Ormuz, lo que generó como réplica el lanzamiento de misiles y drones hacia objetivos estadounidenses en la región, informó Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) iraní.

La declaración del IRGC en una publicación en Telegram se produjo después de que Estados Unidos dijera que estaba llevando a cabo ataques de represalia por el derribo de un helicóptero.

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Como primer resultado del ataque de EEUU, se escucharon explosiones en las ciudades iraníes de Sirik y Minab y en la isla de Qeshm, informó la agencia de noticias semioficial Tasnim. También se registraron explosiones en la ciudad costera iraní de Sirik, informó la agencia de noticias semioficial iraní Mehr, citando a residentes locales que oyeron “varias explosiones en la zona”, según la cadena CNN.

Dos funcionarios estadounidenses declararon a CBS News que entre los objetivos de los ataques de represalia del ejército estadounidense contra Irán el martes por la noche se encontraban emplazamientos de radar.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena ABC News: “Creo que es muy importante responder. Derribaron un helicóptero y estamos respondiendo en este mismo momento. Creo en responder con firmeza. Siempre lo he creído a lo largo de mi vida. Y tenemos un acuerdo que era muy bueno, y probablemente lo seguirá siendo”, continuó el mandatario.

Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero

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Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero.

Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero.

“Esta es una respuesta a lo que hicieron con nuestro helicóptero anoche, y creo que la respuesta debe ser muy fuerte, muy contundente, y eso es precisamente lo que es esta”, aseveró, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán a las 5 p. m. (hora del este) de hoy, bajo la dirección del Comandante en Jefe, en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense ocurrido ayer. La misión es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada”, escribió CENTCOM en una publicación en X.

Anteriormente, Trump afirmó que Irán había derribado un helicóptero militar estadounidense mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz y señaló que Estados Unidos ”respondería a este ataque”.

“Los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz”, dijo el presidente estadounidense en Truth Social, y agregó que los militares le habían informado sobre la situación.

“Hubo dos pilotos involucrados, ambos están a salvo e ilesos”, dijo Trump. “Sin embargo, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”.

Por otra parte, un funcionario estadounidense afirmó que los indicios actuales apuntan a que el helicóptero Apache fue derribado por un dron iraní, reportó la cadena NBC.

Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, escribió en una publicación el martes X que las fuerzas estadounidenses se están poniendo en riesgo al estar en la región, pero no mencionó ningún papel iraní de manera explícita en el derribo del helicóptero.

“Las fuerzas extranjeras cercanas a nuestro territorio corren un riesgo constante debido a errores humanos, accidentes o la posibilidad de quedar atrapadas en un fuego cruzado”, escribió Araghchi.

“Para reducir el riesgo, la mejor solución es que se retiren. Preferimos el lenguaje diplomático, pero también hablamos otros idiomas”, advirtió el canciller iraní.

Anteriormente, el CENTCOM informó que los dos tripulantes fueron rescatados por una embarcación no tripulada —un hecho sin precedentes para las fuerzas estadounidenses— después de que el avión se estrelló frente a la costa de Omán.

Un buque de superficie no tripulado del Grupo de Trabajo 59, esencialmente un dron marino, localizó y rescató a los soldados, según declaró el capitán Tim Hawkins, portavoz del grupo, a NBC News antes de que Trump publicara su comentario. Ambos soldados recibieron atención médica, añadió, y concluyó: “El grupo de trabajo comenzó a desplegar estos drones en la zona a finales de marzo”.

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