Uno Entre Rios | Ovación | Nicolás Bonelli

Nicolás Bonelli apuesta a revertir el inicio de temporada

Este fin de semana en Rafaela Nicolás Bonelli va por la recuperación en el Turismo Carretera. “Rafaela que siempre me trató bien”, explicó el uruguayense.

19 de junio 2026 · 18:04hs
El piloto de Concepción del Uruguay buscará tener un buen fin de semana en Rafaela.

El piloto de Concepción del Uruguay buscará tener un buen fin de semana en Rafaela.

Este fin de semana el Turismo Carretera se presenta en Rafaela donde se disputará la “Carrera de los Millones”. Se trata de una de las plazas más fuerte que tiene la categoría a lo largo de la temporada por lo que se espera una multitud. Uno de los entrerrianos que estará presente es Nicolás Bonelli.

Nicolás Bonelli en Rafaela.

Nicolás Bonelli en Rafaela.

El uruguayense trabaja junto a todo su grupo para tener el Ford Mustang lo más competitivo posible. Sabe que la primera parte no fue la esperada y lo quiere revertir. Cuando el piloto de Concepción del Uruguay analiza las seis primeras fechas del calendario, es claro en explicar lo realizado.

El equipo de Scaloni prepara el partido del lunes ante Austria.

Scaloni recupera soldados y define cambios para un duelo clave

Estados Unidos ganó en sus dos presentaciones y no le marcaron goles.

Estados Unidos le ganó a Australia y está en 16avos de final del Mundial 2026

“La evaluación que hacemos de esta primera parte es muy mala si miramos la posición en el campeonato. Nunca estuve tan atrás en un torneo, pero arrancamos con un cambio reglamentario y nos costó en las dos primeras fechas encontrar ese auto competitivo que tuvimos el año pasado”, comenzó destacando.

“A partir de Neuquén hicimos cambios y ya notamos mejoras. En Concepción del Uruguay tuvimos una buena clasificación, pero un toque nos privó de estar arriba y luego llegó Termas de Río Hondo, donde tampoco sumamos buenos puntos. En Alta Gracia volvimos a sumar fuerte con un Mustang que nos gustó y que nos da la sensación que se encontró el rumbo”, expresó.

Lo que viene en Rafaela

En Rafaela comenzará a disputarse la segunda y última parte de la etapa regular. Serán cuatro finales a todos o nada para saber quiénes conformarán los 12 primeros del campeonato que saldrán a definir el 2026.

En el caso de Bonelli está 34 y a 59 puntos de Elio Craparo que hoy es el último que se está clasificando. “Quiero una segunda mitad de año mucho más competitiva. Ahora viene una pista como la de Rafaela que siempre me trató bien y creo que lo que viene, por lo que está trabajando el equipo, debería ser muy bueno", señaló Nico que alguna vez se quedó con la pole position en el escenario rafaelino, eso ocurrió en 2021.

Nicolás Bonelli Rafaela Turismo Carretera
Noticias relacionadas
Así luce la cancha de Los Toritos, que este sábado no tendrá acción por la Liga Paranaense.

La 10ª fecha de la Liga Paranaense se jugará de manera parcial

Ring, sillas y sonido preparados para el festival en Ministerio.

El gimnasio de Ministerio está listo para una nueva velada amateur

Fernando Gago se encuentra bien tras la cirugía.

Operaron de urgencia a Fernando Gago

Amin Mohamed tendrá su segundo encuentro en el Mundial 2026

Mundial 2026: Está el árbitro para el partido de la Selección Argentina ante Austria

Ver comentarios

Lo último

Comenzaron los alegatos en el juicio contra Airaldi y la Fiscalía pidió 14 años de prisión

Comenzaron los alegatos en el juicio contra Airaldi y la Fiscalía pidió 14 años de prisión

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

El dólar sigue subiendo: cuánto fue la cotización este viernes

El dólar sigue subiendo: cuánto fue la cotización este viernes

Ultimo Momento
Comenzaron los alegatos en el juicio contra Airaldi y la Fiscalía pidió 14 años de prisión

Comenzaron los alegatos en el juicio contra Airaldi y la Fiscalía pidió 14 años de prisión

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

El dólar sigue subiendo: cuánto fue la cotización este viernes

El dólar sigue subiendo: cuánto fue la cotización este viernes

Scaloni recupera soldados y define cambios para un duelo clave

Scaloni recupera soldados y define cambios para un duelo clave

Estados Unidos le ganó a Australia y está en 16avos de final del Mundial 2026

Estados Unidos le ganó a Australia y está en 16avos de final del Mundial 2026

Policiales
Comenzaron los alegatos en el juicio contra Airaldi y la Fiscalía pidió 14 años de prisión

Comenzaron los alegatos en el juicio contra Airaldi y la Fiscalía pidió 14 años de prisión

Un adolescente murió en Gualeguaychú tras caer de un edificio

Un adolescente murió en Gualeguaychú tras caer de un edificio

La mujer que chocó y mató a Lautaro Meglio deberá cumplir prisión efectiva

La mujer que chocó y mató a Lautaro Meglio deberá cumplir prisión efectiva

Maciá: grave accidente entre dos camiones sobre la ruta 6

Maciá: grave accidente entre dos camiones sobre la ruta 6

Federación: incidentes y detenidos en pedido de Justicia por Thiago Ocampo

Federación: incidentes y detenidos en pedido de Justicia por Thiago Ocampo

Ovación
La 10ª fecha de la Liga Paranaense se jugará de manera parcial

La 10ª fecha de la Liga Paranaense se jugará de manera parcial

Nicolás Bonelli apuesta a revertir el inicio de temporada

Nicolás Bonelli apuesta a revertir el inicio de temporada

El gimnasio de Ministerio está listo para una nueva velada amateur

El gimnasio de Ministerio está listo para una nueva velada amateur

Liga Federal: derrotas de Quique y Sionista en el inicio de los playoffs interzonales

Liga Federal: derrotas de Quique y Sionista en el inicio de los playoffs interzonales

Operaron de urgencia a Fernando Gago

Operaron de urgencia a Fernando Gago

La provincia
La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

Escándalo en Pueblo Brugo: acusaciones cruzadas entre el intendente agredido y el concejal

Escándalo en Pueblo Brugo: acusaciones cruzadas entre el intendente agredido y el concejal

Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

Línea 22: autorizan la extensión hasta la escuela Almafuerte

Línea 22: autorizan la extensión hasta la escuela Almafuerte

Gualeguay y General Galarza recibirán el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Gualeguay y General Galarza recibirán el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Dejanos tu comentario