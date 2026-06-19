Nicolás Bonelli apuesta a revertir el inicio de temporada

Este fin de semana en Rafaela Nicolás Bonelli va por la recuperación en el Turismo Carretera. “Rafaela que siempre me trató bien”, explicó el uruguayense.

Este fin de semana el Turismo Carretera se presenta en Rafaela donde se disputará la “Carrera de los Millones”. Se trata de una de las plazas más fuerte que tiene la categoría a lo largo de la temporada por lo que se espera una multitud. Uno de los entrerrianos que estará presente es Nicolás Bonelli.

El uruguayense trabaja junto a todo su grupo para tener el Ford Mustang lo más competitivo posible. Sabe que la primera parte no fue la esperada y lo quiere revertir. Cuando el piloto de Concepción del Uruguay analiza las seis primeras fechas del calendario, es claro en explicar lo realizado.

“La evaluación que hacemos de esta primera parte es muy mala si miramos la posición en el campeonato. Nunca estuve tan atrás en un torneo, pero arrancamos con un cambio reglamentario y nos costó en las dos primeras fechas encontrar ese auto competitivo que tuvimos el año pasado”, comenzó destacando.

“A partir de Neuquén hicimos cambios y ya notamos mejoras. En Concepción del Uruguay tuvimos una buena clasificación, pero un toque nos privó de estar arriba y luego llegó Termas de Río Hondo, donde tampoco sumamos buenos puntos. En Alta Gracia volvimos a sumar fuerte con un Mustang que nos gustó y que nos da la sensación que se encontró el rumbo”, expresó.

Lo que viene en Rafaela

En Rafaela comenzará a disputarse la segunda y última parte de la etapa regular. Serán cuatro finales a todos o nada para saber quiénes conformarán los 12 primeros del campeonato que saldrán a definir el 2026.

En el caso de Bonelli está 34 y a 59 puntos de Elio Craparo que hoy es el último que se está clasificando. “Quiero una segunda mitad de año mucho más competitiva. Ahora viene una pista como la de Rafaela que siempre me trató bien y creo que lo que viene, por lo que está trabajando el equipo, debería ser muy bueno", señaló Nico que alguna vez se quedó con la pole position en el escenario rafaelino, eso ocurrió en 2021.