Operaron de urgencia a Fernando Gago

Fernando Gago, actual entrenador de Universidad de Chile, fue a hacerse unos estudios y debió ser intervenido quirúrgicamente.

Fernando Gago tuvo que ser operado de urgencia después de realizarse unos estudios cardiovasculares y "está en buenas condiciones". “El estratega debió ser trasladado a un centro asistencial. Acusaba signos de problemas cardiovasculares. El entrenador fue operado y está bajo observación médica. De hecho, tuvo que ausentarse de los trabajos estudiantiles programados para esta jornada”, aseguró La Tercera.

La noticia generó preocupación en el fútbol chileno ya que el problema de salud del entrenador argentino se produjo pocas horas después de la victoria por 2 a 0 de su equipo, Universidad de Chile, ante O'Higgins, en un encuentro correspondiente al torneo local.

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De acuerdo con distintos reportes de la prensa chilena, Gago fue trasladado a un centro médico de Santiago durante la madrugada luego de presentar síntomas compatibles con un cuadro cardiovascular, y la edición local de ESPN indicó que el ingreso se produjo después del encuentro, mientras que ADN aseguró que la internación ocurrió alrededor de las tres de la mañana.

Pintita debió ser intervenido quirúrgicamente tras su llegada al centro asistencial. Desde la entidad no brindaron detalles sobre el procedimiento realizado ni sobre los plazos estimados para su recuperación, aunque se espera que continúe bajo observación mientras se completan los estudios correspondientes.

La situación obligará a realizar modificaciones en la conducción del equipo, ya que Universidad de Chile ya confirmó que Gago no podrá estar presente en el próximo compromiso frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile.

En su lugar, el plantel será dirigido de manera interina por el también argentino Fabricio Coloccini, integrante de su cuerpo técnico y uno de sus colaboradores más cercanos.

La evolución clínica del entrenador determinará cuándo podrá retomar sus funciones habituales. Por el momento, los médicos no comunicaron un tiempo estimado de recuperación y el club permanece atento a los resultados de los exámenes para evaluar los pasos a seguir.

El comunicado de la Universidad de Chile