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Marcos Senesi llegó a Kansas City: "jugar un Mundial es todo"

El defensor concordiense, surgido de San Lorenzo, fue convocado por la lesión de Leonardo Balerdi y este sábado arribó a Estados Unidos.

13 de junio 2026 · 18:45hs
Marcos Senesi llegó a Kansas: jugar un Mundial es todo

Marcos Senesi llegó a Kansas: "jugar un Mundial es todo"

Marcos Senesi llegó a Kansas City durante la madrugada de este sábado para sumarse a la Selección Argentina en reemplazo de Leonardo Balerdi. “Jugar un Mundial es todo, el sueño de cualquier chico cuando arranca a jugar a la pelota en el barrio”, afirmó en sus primeras declaraciones.

El flamante refuerzo de Tottenham, que estaba de vacaciones en Ibiza junto a su pareja al momento de recibir la convocatoria de Lionel Scaloni, destacó que “el objetivo ahora es aprovechar la oportunidad al máximo”. Además, agregó: “Estoy muy contento, realmente feliz con esta chance”.

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Con respecto a la citación, Senesi no se olvidó de su compañero lesionado y le envió un mensaje de apoyo en un momento complicado. “Lo primero es mandarle un abrazo grande al Flaco (por Balerdi), que está en una situación muy difícil. Le deseo que tenga una pronta recuperación”, manifestó.

Marcos Senesi llegó a Kansas: "jugar un Mundial es todo"

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Marcos Senesi llegó a Kansas: "jugar un Mundial es todo"

Marcos Senesi llegó a Kansas: "jugar un Mundial es todo"

La decisión de Scaloni tuvo que ver no solo con la posición del jugador que debió abandonar la concentración, sino con la lesión muscular de Nicolás Tagliafico. El zurdo de 29 años, que lleva cuatro temporadas asentado en la Premier League, puede ser zaguero central y también lateral por izquierda.

El surgido en San Lorenzo continuó con los entrenamientos en Ibiza y una vez notificado de la convocatoria inició la travesía rumbo Kansas con escalas en Frankfurt y Chicago. El ex Feyenoord y Bournemouth ya tiene la mente puesta en Tottenham, pero antes cumplirá su sueño de jugar un Mundial.

Marcos Senesi Kansas City Mundial Estados Unidos
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