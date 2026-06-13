Estados Unidos debutó con una goleada ante Paraguay

El anfitrión se impuso 4 a 1 en Los Ángeles con un doblete de Balogun y un autogol de Bobadilla. La Albirroja de Gustavo Alfaro no supo como reaccionar.

Estados Unidos tuvo un estreno ideal en el Mundial 2026. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo derrotó 4 a 1 a Paraguay por la primera fecha del Grupo D y dio un paso importante en su objetivo de avanzar a los octavos de final.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino mostró intensidad, velocidad y eficacia durante gran parte del encuentro. Con Christian Pulisic como principal conductor y Folarin Balogun como referencia ofensiva, el conjunto norteamericano construyó una victoria que llegó a ser cómoda antes del descuento paraguayo en el complemento.

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La primera emoción de la noche llegó rápidamente. A los seis minutos, Pulisic desbordó por la izquierda y generó una situación de peligro que terminó con un autogol de Damián Bobadilla. El mediocampista paraguayo intentó despejar, pero terminó enviando la pelota al fondo de su propio arco para establecer el 1 a 0.

El gol le permitió a Estados Unidos manejar el desarrollo del partido. Paraguay intentó reaccionar, principalmente a través de Julio Enciso y Miguel Almirón, pero le costó sostener la posesión y generar peligro constante sobre el arco defendido por Matt Freese.

Con espacios para atacar, el local continuó lastimando. A los 31 minutos apareció Balogun para ampliar diferencias. Otra buena acción ofensiva liderada por Pulisic terminó con una asistencia para el delantero, que definió con precisión para marcar el segundo gol de la noche.

El dominio estadounidense fue creciendo con el correr de los minutos. Paraguay mostraba dificultades para contener los ataques rivales y sufría especialmente por los costados. Incluso, el conjunto norteamericano llegó a convertir un tercer tanto que fue anulado por posición adelantada.

Sin embargo, el golpe definitivo llegó en tiempo agregado de la primera etapa. Balogun recibió dentro del área, dejó en el camino a Omar Alderete, superó también a Gustavo Gómez y definió de manera brillante al ángulo para sellar el 3 a 0 antes del descanso. El delantero firmó así su doblete y se transformó en la gran figura del encuentro.

La ventaja reflejaba lo sucedido en los primeros 45 minutos. Estados Unidos fue ampliamente superior, dominó los tiempos del partido y aprovechó cada una de las oportunidades que generó frente a un rival que nunca logró sentirse cómodo.

Estados Unidos debutó con una goleada ante Paraguay

Estados Unidos Paraguay 1 Estados Unidos debutó con una goleada ante Paraguay

En el complemento, Paraguay intentó cambiar la imagen. Gustavo Alfaro movió el banco de suplentes en busca de mayor profundidad ofensiva y poco a poco la Albirroja comenzó a adelantarse algunos metros en el campo de juego.

El ingreso de Mauricio Prado le dio algo más de movilidad al ataque paraguayo. Aun así, Estados Unidos siguió controlando gran parte del desarrollo y estuvo cerca de convertir el cuarto tanto en varias ocasiones.

Cuando parecía que el resultado no se modificaría, llegó el descuento sudamericano. A los 73 minutos, una buena combinación entre Almirón y Enciso terminó con la definición de Mauricio Prado, quien aprovechó un envío largo desde el fondo para establecer el 3 a 1 y anotar el primer gol paraguayo en el Mundial 2026.

El tanto renovó las esperanzas de Paraguay, que intentó ir por una remontada que finalmente nunca llegó. Estados Unidos administró la diferencia, manejó la pelota durante los minutos finales y cerró el partido sin sobresaltos. A uno del final, Reyna estiró ventajas y selló el 4-1 a favor de EE.UU.

Con este resultado, el conjunto de Pochettino comenzó de la mejor manera su participación en el Grupo D y confirmó las buenas sensaciones que había dejado en los amistosos previos al torneo. Paraguay, en cambio, quedó obligado a sumar en su próxima presentación para no complicar sus aspiraciones de clasificación.

La noche en Los Ángeles terminó con festejo local. Estados Unidos mostró carácter, contundencia y argumentos futbolísticos para ilusionarse con una buena campaña en el Mundial que organiza junto a México y Canadá. Paraguay reaccionó tarde y deberá corregir errores defensivos si quiere mantenerse con vida en la competencia.