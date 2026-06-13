Uno Entre Rios | Ovación | Estados Unidos

Estados Unidos debutó con una goleada ante Paraguay

El anfitrión se impuso 4 a 1 en Los Ángeles con un doblete de Balogun y un autogol de Bobadilla. La Albirroja de Gustavo Alfaro no supo como reaccionar.

13 de junio 2026 · 00:07hs
Estados Unidos debutó con una goleada ante Paraguay

Estados Unidos debutó con una goleada ante Paraguay

Estados Unidos tuvo un estreno ideal en el Mundial 2026. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo derrotó 4 a 1 a Paraguay por la primera fecha del Grupo D y dio un paso importante en su objetivo de avanzar a los octavos de final.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino mostró intensidad, velocidad y eficacia durante gran parte del encuentro. Con Christian Pulisic como principal conductor y Folarin Balogun como referencia ofensiva, el conjunto norteamericano construyó una victoria que llegó a ser cómoda antes del descuento paraguayo en el complemento.

El tremendo look de la Selección de RD Congo al arribar al Mundial 2026

El tremendo look de la Selección de RD Congo al arribar al Mundial 2026

El equipo de Luzu podría ser deportado y perderse el Mundial 2026

El equipo de Luzu TV podría ser deportado y perderse el Mundial 2026: el motivo

La primera emoción de la noche llegó rápidamente. A los seis minutos, Pulisic desbordó por la izquierda y generó una situación de peligro que terminó con un autogol de Damián Bobadilla. El mediocampista paraguayo intentó despejar, pero terminó enviando la pelota al fondo de su propio arco para establecer el 1 a 0.

El gol le permitió a Estados Unidos manejar el desarrollo del partido. Paraguay intentó reaccionar, principalmente a través de Julio Enciso y Miguel Almirón, pero le costó sostener la posesión y generar peligro constante sobre el arco defendido por Matt Freese.

Con espacios para atacar, el local continuó lastimando. A los 31 minutos apareció Balogun para ampliar diferencias. Otra buena acción ofensiva liderada por Pulisic terminó con una asistencia para el delantero, que definió con precisión para marcar el segundo gol de la noche.

El dominio estadounidense fue creciendo con el correr de los minutos. Paraguay mostraba dificultades para contener los ataques rivales y sufría especialmente por los costados. Incluso, el conjunto norteamericano llegó a convertir un tercer tanto que fue anulado por posición adelantada.

Sin embargo, el golpe definitivo llegó en tiempo agregado de la primera etapa. Balogun recibió dentro del área, dejó en el camino a Omar Alderete, superó también a Gustavo Gómez y definió de manera brillante al ángulo para sellar el 3 a 0 antes del descanso. El delantero firmó así su doblete y se transformó en la gran figura del encuentro.

La ventaja reflejaba lo sucedido en los primeros 45 minutos. Estados Unidos fue ampliamente superior, dominó los tiempos del partido y aprovechó cada una de las oportunidades que generó frente a un rival que nunca logró sentirse cómodo.

Estados Unidos debutó con una goleada ante Paraguay

Estados Unidos Paraguay 1
Estados Unidos debutó con una goleada ante Paraguay

Estados Unidos debutó con una goleada ante Paraguay

En el complemento, Paraguay intentó cambiar la imagen. Gustavo Alfaro movió el banco de suplentes en busca de mayor profundidad ofensiva y poco a poco la Albirroja comenzó a adelantarse algunos metros en el campo de juego.

El ingreso de Mauricio Prado le dio algo más de movilidad al ataque paraguayo. Aun así, Estados Unidos siguió controlando gran parte del desarrollo y estuvo cerca de convertir el cuarto tanto en varias ocasiones.

Cuando parecía que el resultado no se modificaría, llegó el descuento sudamericano. A los 73 minutos, una buena combinación entre Almirón y Enciso terminó con la definición de Mauricio Prado, quien aprovechó un envío largo desde el fondo para establecer el 3 a 1 y anotar el primer gol paraguayo en el Mundial 2026.

El tanto renovó las esperanzas de Paraguay, que intentó ir por una remontada que finalmente nunca llegó. Estados Unidos administró la diferencia, manejó la pelota durante los minutos finales y cerró el partido sin sobresaltos. A uno del final, Reyna estiró ventajas y selló el 4-1 a favor de EE.UU.

Con este resultado, el conjunto de Pochettino comenzó de la mejor manera su participación en el Grupo D y confirmó las buenas sensaciones que había dejado en los amistosos previos al torneo. Paraguay, en cambio, quedó obligado a sumar en su próxima presentación para no complicar sus aspiraciones de clasificación.

La noche en Los Ángeles terminó con festejo local. Estados Unidos mostró carácter, contundencia y argumentos futbolísticos para ilusionarse con una buena campaña en el Mundial que organiza junto a México y Canadá. Paraguay reaccionó tarde y deberá corregir errores defensivos si quiere mantenerse con vida en la competencia.

Estados Unidos Paraguay Mundial 2026 Los Ángeles
Noticias relacionadas
Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero.

Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero

Capibaras XV se quedó en la puerta de la final en el Súper Rugby Américas.

Capibaras XV no pudo con Pampas y se despidió del certamen

Nueve jugadores de la Selección Argentina llevarán distinciones especiales en el Mundial

Nueve jugadores de la Selección Argentina llevarán distinciones especiales en el Mundial

Las dudas de Lionel Scaloni en el once de la Selección Argentina ante Argelia

Las dudas de Lionel Scaloni en el once de la Selección Argentina ante Argelia

Ver comentarios

Lo último

Elisa Carrió apuntó contra Manuel Adorni y este gobierno de corruptos

Elisa Carrió apuntó contra Manuel Adorni y "este gobierno de corruptos"

Estados Unidos debutó con una goleada ante Paraguay

Estados Unidos debutó con una goleada ante Paraguay

Capibaras XV no pudo con Pampas y se despidió del certamen

Capibaras XV no pudo con Pampas y se despidió del certamen

Ultimo Momento
Elisa Carrió apuntó contra Manuel Adorni y este gobierno de corruptos

Elisa Carrió apuntó contra Manuel Adorni y "este gobierno de corruptos"

Estados Unidos debutó con una goleada ante Paraguay

Estados Unidos debutó con una goleada ante Paraguay

Capibaras XV no pudo con Pampas y se despidió del certamen

Capibaras XV no pudo con Pampas y se despidió del certamen

El tremendo look de la Selección de RD Congo al arribar al Mundial 2026

El tremendo look de la Selección de RD Congo al arribar al Mundial 2026

Nueve jugadores de la Selección Argentina llevarán distinciones especiales en el Mundial

Nueve jugadores de la Selección Argentina llevarán distinciones especiales en el Mundial

Policiales
Crimen: identificaron al joven asesinado en el arroyo Antoñico y dictaron prisión preventiva al acusado

Crimen: identificaron al joven asesinado en el arroyo Antoñico y dictaron prisión preventiva al acusado

La Paz: un joven motociclista murió tras colisionar con un camión de residuos

La Paz: un joven motociclista murió tras colisionar con un camión de residuos

Gualeguaychú: denuncian que usaron un caballo para arrastrar un auto

Gualeguaychú: denuncian que usaron un caballo para arrastrar un auto

Grave: hallaron droga en una escuela secundaria de La Paz

Grave: hallaron droga en una escuela secundaria de La Paz

Crimen en el arroyo Antoñico: el único sospechoso será trasladado a Tribunales e imputado

Crimen en el arroyo Antoñico: el único sospechoso será trasladado a Tribunales e imputado

Ovación
Capibaras XV no pudo con Pampas y se despidió del certamen

Capibaras XV no pudo con Pampas y se despidió del certamen

Capibá recibe la tercera edición del Torneo Slow Pitch Vivi Chianea

Capibá recibe la tercera edición del Torneo Slow Pitch Vivi Chianea

Paraná se prepara para el Torneo Local de Flag 5 vs 5

Paraná se prepara para el Torneo Local de Flag 5 vs 5

Franco Colapinto terminó 15° en la FP2 del GP de Barcelona

Franco Colapinto terminó 15° en la FP2 del GP de Barcelona

El Karting de Concordia pone primera este fin de semana

El Karting de Concordia pone primera este fin de semana

La provincia
La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor de esculturas

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor de esculturas

Entre Ríos: la citricultura enfrenta una campaña con rentabilidad en rojo

Entre Ríos: la citricultura enfrenta una campaña con rentabilidad en rojo

Convocan a municipios a participar de los 10 años del Museo Casa de Gobierno

Convocan a municipios a participar de los 10 años del Museo Casa de Gobierno

Entre Ríos lanzó una residencia para el desarrollo de proyectos audiovisuales

Entre Ríos lanzó una residencia para el desarrollo de proyectos audiovisuales

Concepción del Uruguay: 187 intentos de suicidio fueron atendidos durante 2025

Concepción del Uruguay: 187 intentos de suicidio fueron atendidos durante 2025

Dejanos tu comentario