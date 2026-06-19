Todo listo para un nuevo espectáculo de boxeo en Paraná. Este viernes 19 de junio, a partir de las 21, el gimnasio del Club Atlético Talleres Ministerio de Obras Públicas abrirá sus puertas para una nueva velada amateur organizada por el excampeón argentino y sudamericano, Ulises Cloroformo López.
El gimnasio de Ministerio está listo para una nueva velada amateur
Este viernes, desde las 21, en el Club Ministerio se llevará adelante un festival que contará con siete combates aficionados y una exhibición.
El evento, que es fiscalizado por la Comisión Municipal de Box (CMB) de la capital entrerriana, contará con siete combates y una exhibición. Las entradas en puerta tendrán un valor de 15.000 pesos.
La programación reunirá a púgiles de Paraná, Villaguay y Santa Fe, con un cierre pactado a cuatro asaltos.
La cartelera en Ministerio
Exhibición
Facundo Segovia (Ministerio Box) vs. Francisco Almirón (Paya Box)
Combates amateurs
1ª pelea, Hasta 69 kilos: Félix “El Travieso” Cabrera (Ministerio Box) vs Bruno Godniac (Team Peligro)
2ª pelea, Hasta 64 kilos: Pedro Bekman (Paya Box) vs José Tornacue (Palacios Box)
3ª pelea, Hasta 64 kilos: Jonathan Gómez (Boxing Paraná) vs Roberto Azcona (Club Barrio Sud de Villaguay)
4ª pelea, Hasta 60 kilos: Johana Beber (Payabox) vs Laura Luque (Olimboxing de Santa Fe)
5ª pelea, Hasta 60 kilos: Elías Jaime (Peñarol) vs Joaquín Noguera (Toa Fight)
6ª pelea, Hasta 64 kilos: Dylan Zapaya (Motobox) vs Nicolás Tobar (Olimboxing de Santa Fe)
7ª pelea, Hasta 75 kilos: Jerónimo Wild (Toa Fight) vs Franco Anzillero (Olimboxing de Santa Fe)