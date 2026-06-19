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El gimnasio de Ministerio está listo para una nueva velada amateur

Este viernes, desde las 21, en el Club Ministerio se llevará adelante un festival que contará con siete combates aficionados y una exhibición.

19 de junio 2026 · 17:04hs
Ring

Ring, sillas y sonido preparados para el festival en Ministerio.

Todo listo para un nuevo espectáculo de boxeo en Paraná. Este viernes 19 de junio, a partir de las 21, el gimnasio del Club Atlético Talleres Ministerio de Obras Públicas abrirá sus puertas para una nueva velada amateur organizada por el excampeón argentino y sudamericano, Ulises Cloroformo López.

El evento, que es fiscalizado por la Comisión Municipal de Box (CMB) de la capital entrerriana, contará con siete combates y una exhibición. Las entradas en puerta tendrán un valor de 15.000 pesos.

Cloroformo López acompañado por sus pupilos en el gimnasio de la entidad Albiverde.

Cloroformo López ultima detalles para su velada amateur

Fernando Gago se encuentra bien tras la cirugía.

Operaron de urgencia a Fernando Gago

La programación reunirá a púgiles de Paraná, Villaguay y Santa Fe, con un cierre pactado a cuatro asaltos.

La cartelera en Ministerio

Exhibición

Facundo Segovia (Ministerio Box) vs. Francisco Almirón (Paya Box)

Combates amateurs

1ª pelea, Hasta 69 kilos: Félix “El Travieso” Cabrera (Ministerio Box) vs Bruno Godniac (Team Peligro)

2ª pelea, Hasta 64 kilos: Pedro Bekman (Paya Box) vs José Tornacue (Palacios Box)

3ª pelea, Hasta 64 kilos: Jonathan Gómez (Boxing Paraná) vs Roberto Azcona (Club Barrio Sud de Villaguay)

4ª pelea, Hasta 60 kilos: Johana Beber (Payabox) vs Laura Luque (Olimboxing de Santa Fe)

5ª pelea, Hasta 60 kilos: Elías Jaime (Peñarol) vs Joaquín Noguera (Toa Fight)

6ª pelea, Hasta 64 kilos: Dylan Zapaya (Motobox) vs Nicolás Tobar (Olimboxing de Santa Fe)

7ª pelea, Hasta 75 kilos: Jerónimo Wild (Toa Fight) vs Franco Anzillero (Olimboxing de Santa Fe)

Ministerio velada amateur Cloroformo López boxeo
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