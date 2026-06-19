El gimnasio de Ministerio está listo para una nueva velada amateur Este viernes, desde las 21, en el Club Ministerio se llevará adelante un festival que contará con siete combates aficionados y una exhibición. 19 de junio 2026 · 17:04hs

Ring, sillas y sonido preparados para el festival en Ministerio.

Todo listo para un nuevo espectáculo de boxeo en Paraná. Este viernes 19 de junio, a partir de las 21, el gimnasio del Club Atlético Talleres Ministerio de Obras Públicas abrirá sus puertas para una nueva velada amateur organizada por el excampeón argentino y sudamericano, Ulises Cloroformo López.

El evento, que es fiscalizado por la Comisión Municipal de Box (CMB) de la capital entrerriana, contará con siete combates y una exhibición. Las entradas en puerta tendrán un valor de 15.000 pesos.

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La programación reunirá a púgiles de Paraná, Villaguay y Santa Fe, con un cierre pactado a cuatro asaltos. La cartelera en Ministerio Exhibición Facundo Segovia (Ministerio Box) vs. Francisco Almirón (Paya Box) Combates amateurs 1ª pelea, Hasta 69 kilos: Félix “El Travieso” Cabrera (Ministerio Box) vs Bruno Godniac (Team Peligro) 2ª pelea, Hasta 64 kilos: Pedro Bekman (Paya Box) vs José Tornacue (Palacios Box) 3ª pelea, Hasta 64 kilos: Jonathan Gómez (Boxing Paraná) vs Roberto Azcona (Club Barrio Sud de Villaguay) 4ª pelea, Hasta 60 kilos: Johana Beber (Payabox) vs Laura Luque (Olimboxing de Santa Fe) 5ª pelea, Hasta 60 kilos: Elías Jaime (Peñarol) vs Joaquín Noguera (Toa Fight) 6ª pelea, Hasta 64 kilos: Dylan Zapaya (Motobox) vs Nicolás Tobar (Olimboxing de Santa Fe) 7ª pelea, Hasta 75 kilos: Jerónimo Wild (Toa Fight) vs Franco Anzillero (Olimboxing de Santa Fe)