Francia brilló con un demoledor Mbappé, quien quedó a un gol de Messi en la tabla histórica en los Mundiales. Bradley Barcola anotó el restante para Les Blues.

Francia ratificó su candidatura al título con una sólida victoria por 3-0 sobre Suecia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Con un doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Bradley Barcola, el conjunto dirigido por Didier Deschamps impuso condiciones de principio a fin y ahora espera por Paraguay, que dio el golpe al eliminar a Alemania.

Después de una fase de grupos perfecta, Francia mantuvo el mismo nivel en el primer cruce eliminatorio. Desde el comienzo monopolizó la posesión y obligó a Suecia a replegarse cerca de su área. Michael Olise fue el principal generador de juego y comenzó a desnivelar con su velocidad y precisión, mientras Mbappé encontró espacios constantemente a espaldas de la defensa escandinava.

Los suecos, que habían llegado como uno de los mejores terceros, apostaron por el poder ofensivo de Alexander Isak y Viktor Gyökeres, aunque apenas pudieron inquietar a Mike Maignan mediante algunos contragolpes aislados. Francia respondió con varias llegadas claras e incluso Mbappé vio cómo el VAR le anulaba un gol por posición adelantada antes de romper definitivamente el cero.

La apertura del marcador llegó sobre el cierre de la primera etapa. Mbappé recibió dentro del área, resolvió con la calidad que lo caracteriza y estableció el 1-0 que hizo justicia con el desarrollo del encuentro. El tanto terminó de liberar al conjunto francés, que ya había sido ampliamente superior durante los primeros 45 minutos y se marchó al descanso con la tranquilidad de haber encontrado la ventaja.

Con dos tantos de Mbappé, Francia goleó 3-0 a Suecia

Con dos tantos de Mbappé, Francia goleó 3-0 a Suecia y jugará ante Paraguay los octavos de final

En el complemento, Francia salió decidida a liquidar la historia. Apenas iniciada la segunda mitad, Bradley Barcola amplió diferencias luego de otra gran acción colectiva iniciada por Olise, quien volvió a demostrar por qué es una de las grandes revelaciones del torneo. El segundo golpe dejó sin respuestas a un equipo sueco que nunca consiguió acomodarse dentro del partido y comenzó a sufrir cada aceleración de los galos.

Con el partido completamente controlado, los franceses siguieron generando situaciones. Olise estuvo cerca de marcar con una espectacular chilena y Francia incluso estrelló varios remates en los postes. A los 74 minutos apareció nuevamente Mbappé para sentenciar el encuentro con el 3-0 tras una brillante asistencia de Olise, firmando así su doblete y otra actuación sobresaliente en la Copa del Mundo.

El triunfo confirmó el gran momento del seleccionado de Didier Deschamps, que acumula cuatro victorias consecutivas en el Mundial luego de superar a Senegal, Irak, Noruega y ahora a Suecia. Con Mbappé como máximo referente ofensivo y un funcionamiento colectivo cada vez más sólido, Francia vuelve a instalarse entre los principales candidatos al título. En los octavos de final enfrentará a Paraguay, que viene de eliminar a Alemania por penales y buscará prolongar su sorprendente campaña.