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México, a octavos: tachó a Ecuador con dos golazos en la primera etapa

México hizo valer la localía, derrotó 2-0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026.

1 de julio 2026 · 01:08hs
México

México, a octavos: tachó a Ecuador con dos golazos en la primera etapa

México dio un paso firme en el Mundial 2026 y se clasificó a los octavos de final al vencer 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, donde aprovechó el respaldo de su gente para imponer condiciones desde el inicio. El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró personalidad, fue contundente en los momentos clave y dejó en el camino a un rival que había sorprendido en la fase de grupos al eliminar a Alemania.

Tras un comienzo intenso, el conjunto mexicano encontró la ventaja a los 22 minutos. Julián Quiñones recibió dentro del área y definió con precisión para abrir el marcador, desatando el festejo de un estadio repleto. El delantero volvió a ser determinante en el ataque del Tri, que hasta ese momento ya había mostrado mayor iniciativa y control de la pelota.

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Lejos de conformarse, México siguió presionando y amplió la diferencia apenas nueve minutos más tarde. Raúl Jiménez inició una gran combinación ofensiva con Quiñones, continuó la jugada y recibió la devolución en el momento justo para sacar un potente derechazo al ángulo, imposible para el arquero Hernán Galíndez. La sociedad entre ambos atacantes fue la gran figura de una primera mitad en la que los locales golpearon con eficacia.

Ecuador intentó reaccionar en el complemento con una postura más ofensiva. El equipo de Sebastián Beccacece adelantó sus líneas y buscó generar peligro mediante Enner Valencia, Gonzalo Plata y John Yeboah, aunque le costó encontrar claridad en los últimos metros. Su ocasión más importante llegó cuando Yeboah estrelló un remate en el palo, en una de las pocas veces que logró desacomodar a la defensa mexicana.

Con el resultado a favor, el conjunto de Aguirre administró el trámite con inteligencia. La solidez defensiva volvió a ser uno de sus principales argumentos, mientras que el mediocampo manejó los tiempos del encuentro para impedir la reacción ecuatoriana. México mantuvo el orden táctico, recuperó rápido la pelota y evitó que el partido se descontrolara en el tramo final.

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Los minutos finales encontraron a Ecuador lanzado al ataque, pero sin la profundidad necesaria para descontar. Incluso terminó el partido con un futbolista menos tras la expulsión de Piero Hincapié en tiempo de descuento, cerrando una noche frustrante para la Tri, que no pudo repetir el rendimiento que había mostrado en la fase de grupos.

Con este triunfo, México rompió una larga racha sin victorias en instancias de eliminación directa de los Mundiales y se instaló entre los 16 mejores del torneo. El Tri mantiene su invicto, todavía no recibió goles en el certamen y ahora aguardará por el ganador del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo para disputar los octavos de final.

México Ecuador Mundial 2026 Ciudad
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