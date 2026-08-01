Rowing buscará la clasificación a la final del Torneo del Inerior B

Rowing visitará a Tucumán Lawn Tennis en la semifinal del TDI B. Además, en Córdoba Estudiantes se mide con Tala RC, por la sexta fecha del TDI A..

El plantel de Rowing ya está en el norte argentino a la espera del trascendental compromiso.

El primer equipo del Paraná Rowing Club está atravesando uno de los mejores momentos de su historia rugbística y este sábado buscará otra victoria que le permita seguir fortaleciendo su presente. Esta tarde el conjunto Remero disputará la semifinal del Torneo del Interior B.

Desde las 15.30, visitará a Tucumán Lawn Tennis. El árbitro de este encuentro será Agustín Altabe, de Córdoba. Como jueces asistentes estarán Agustín Godoy (Salta) y (Juan I. Vega (Rosario).

El cuadro Albiceleste viene de dar un golpe fuerte como visitante en la instancia anterior, en la que dejó en el camino a Palermo Bajo de Córdoba al imponerse por 37-34. Si rival, que fue campeón del TDI A en 2024, viene de ganarle en los cuartos de final como local a Huirapuca de Tucumán por 27-24.

El plantel de Rowing ya está en el norte argentino a la espera del trascendental compromiso. Prensa PRC

Para buscar el pasaje a la final del campeonato nacional, Gastón Conde y Francisco Nin, la dupla técnica del PRC, dispondrá del siguiente equipo: Guillermo Macchi, Lucas Lerena y Esteban Acosta; Franco Dall´Ava y Joaquín Moine; Facundo Taboada, Tomás Acosta Cis y Andrés Agasse (capitán); Franco Osuna y Aquiles Bourdín; Emanuel Schiavo, Mateo Baroli, Julián Pistrilli, Nahuel Gudiño y Ramiro Bornisen. Mientras que en el banco de relevos estarán Juan Oldani, Ignacio Lagisquet, Tomás León, Agustín Reding, Franco Marizza, Lautaro Wolf, Gino Albarello y Luca Bordin.

El ganador de esta partido jugará la final contra el vencedor del cruce que sostendrán desde las 15 Natación y Gimnasia de Tucumán ante Sociedad Sportiva de Bahía Blanca. El árbitro de este partido será el misionero Leandro Peker, quien tendrá como asistentes a Maximiliano Busaniche (Formosa) y Juan Moyano (Entre Ríos).

Por el Torneo del Interior A

Este sábado también se jugará la sexta y última fecha de la Primera Fase del TDI A, en la que se definirán los dos últimos clasificados a los cuartos de final. Todos los partidos están programados para las 15.30.

En la Zona 2 ya se aseguraron su lugar en los playoffs Tala RC y Estudiantes, equipos que se enfrentarán en esta jornada para definir cuál terminará como líder y cuál como escolta del grupo. El rosarino Federico Longobardi será el encargado de impartir justicia en este duelo, que será televisado a través de la aplicación Disney+.

Tala RC es el actual puntero con 25 puntos, seguido por el CAE que tiene 21. Por la diferencia de puntos a lo largo de las fechas, en caso de que el cuadro paranaense lo alcance en las unidades (que le gane 5-1 o 4-0 en puntos) le permitirá terminar arriba en la tabla, relegando a los cordobeses al segundo lugar.

En el inicio del TDI se vieron las caras en la cancha del Parque Urquiza de Paraná, donde Tala RC se impuso como visitante por 34-26.

Tercer Tiempo Rugby

Para este compromiso, Pedro Fontanetto, el head coach del cuadro de la capital entrerriana, parará en cancha a Diego Correa, Francisco Floreán y Tomás Bertot; Patricio Ferreras y Lisandro Uranga; Felipe Villagrán, Juan Mernes y Basilio Cañas; Joaquín Maiztegui y Sebastián Dorigón; Bautista Lescano, Máximo Cañas, Bruno Heit, Santo Lescano y Tomás Ferreyra (capitán).

En el otro partido de la Zona, en un duelo de eliminados CURNE de Resistencia será anfitrión de Urú Curé de Río Cuarto. El árbitro será el santafesino Joaquín Zapata.

Las posiciones son Tala RC* 25 puntos; Estudiantes* 21; Urú Curé 7; CURNE 0.

Los partidos de los otros grupos serán: Zona 1: Maristas RC de Mendoza-Gimnasia y Esgrima de Rosario (árbitro Tomás Ninci de Córdoba) y Mendoza RC-Tucumán Rugby (Esteban Filipanics, de Córdoba). Las posiciones son: Tucumán Rugby* 22 puntos; GER 15; Marista RC 12; Mendoza RC 4.

Zona 3: Jockey de Rosario-Universitario de Córdoba (Gastón Roge de Mar del Plata) y Córdoba Athletic-Santa Fe RC (Damián Schneider de Rosario). Las posiciones: Jockey* 22 puntos; Santa Fe RC 16; Universitario 11; Córdoba Athletic 8.

Zona 4: Duendes de Rosario-Jockey de Córdoba (Juan Manuel Martínez de Cuyo) y La Tablada de Córdoba-Old Resian de Rosario (Juan Zubieta de Noreste). Las posiciones: Jockey* 23 puntos; Duendes* 20; La Tablada 6; Old Resian 4.

(*): Clasificados a los cuartos de final.