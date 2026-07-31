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Enersa amplía la infraestructura eléctrica para mejorar el servicio en la zona rural de Gualeguay

Enersa construye una nueva salida de 13,2 kV que fortalecerá el abastecimiento y acompañará el desarrollo productivo local.

31 de julio 2026 · 20:59hs
Enersa amplía la infraestructura eléctrica para mejorar el servicio en la zona rural de Gualeguay.

Enersa amplía la infraestructura eléctrica para mejorar el servicio en la zona rural de Gualeguay.

Enersa avanza con una nueva obra de infraestructura en la Subestación Transformadora (SET) El Octavo, en el departamento Gualeguay, con el objetivo de incrementar la capacidad de abastecimiento eléctrico, mejorar la confiabilidad del sistema y acompañar el crecimiento de la demanda en la zona rural.

La intervención consiste en la construcción de una nueva salida de distribución de 13,2 kV, que permitirá ampliar la capacidad operativa de la red y atender las nuevas necesidades energéticas del sector. Desde esa línea se abastecerá una obra de electrificación rural financiada por la Secretaría de Energía de Entre Ríos, destinada a extender la cobertura del servicio y respaldar el desarrollo productivo de la región.

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Los trabajos

Los trabajos incluyen la incorporación de equipamiento para la operación y protección de la red, el tendido de cables subterráneos de media tensión y la adecuación de los sistemas de comando, control y telecontrol de la subestación. Además, se instalarán nuevos dispositivos que optimizarán el funcionamiento de las instalaciones y permitirán una respuesta más rápida ante eventuales contingencias.

Según informó la empresa, una vez finalizada la obra se incrementará la capacidad de abastecimiento y la calidad del servicio eléctrico en la zona rural de Gualeguay, beneficiando tanto a los usuarios como a las actividades productivas.

La iniciativa forma parte del plan de inversiones que Enersa desarrolla en distintos puntos de Entre Ríos para modernizar la infraestructura eléctrica, fortalecer la red de distribución y garantizar un servicio más seguro, eficiente y confiable para los usuarios.

Enersa Servicio rural Gualeguay
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