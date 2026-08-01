Puerto Yeruá impulsa un proyecto para crear una nueva área natural protegida

Se trata de un proyecto que busca combinar la conservación ambiental con el desarrollo de un modelo de turismo sustentable en Puerto Yeruá.

Puerto Yeruá busca sumar en los próximos meses una nueva área natural protegida como parte de un proyecto que busca combinar la conservación ambiental con el desarrollo de un modelo de turismo sustentable. La iniciativa, denominada “Paisajes del Yeruá”, será presentada oficialmente el próximo viernes 7 de agosto y propone la creación de una red de espacios destinados a preservar el patrimonio natural e histórico de la localidad, al tiempo que promueve actividades vinculadas al ecoturismo y la educación ambiental.

El proyecto surge de un trabajo conjunto entre el complejo turístico San Isidro, la organización socioambiental Ceydas y la Municipalidad de Puerto Yeruá . La propuesta apunta a consolidar un nuevo perfil turístico para la localidad, aprovechando la riqueza de sus ambientes naturales y su cercanía con Concordia.

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Gabriel Bonomi, docente e integrante de Ceydas, explicó que la iniciativa representa “el puntapié inicial” de un proceso más amplio destinado a conformar una red de reservas naturales en la zona. “La idea es crear una especie de red de reservas siempre vinculada a la conservación, pero también al aprovechamiento responsable de todos los tesoros naturales que tiene la región de Puerto Yeruá”, señaló.

Gentileza: Betty Romero Guilmen/ Ceydas

Valor ambiental

Puerto Yeruá se encuentra a unos 30 kilómetros de Concordia y posee una extensa franja de selva en galería sobre el río Uruguay, uno de los ambientes con mayor biodiversidad de la provincia de Entre Ríos. Según explicó Bonomi, estos bosques conservan un importante estado de preservación y albergan numerosas especies de flora y fauna, algunas de ellas consideradas de interés para la conservación.

Entre los mamíferos que aún pueden observarse mencionó al carpincho y al lobito de río, este último catalogado como una especie casi amenazada a nivel mundial. También destacó la presencia de numerosas aves características de la selva en galería, como la pava de monte, la reina mora grande, el pato real, además de cardenales, zorzales, cabecitas negras, pitiayumíes, anambés y otras especies propias de ambientes subtropicales.

Respecto de la vegetación, señaló que el área conserva árboles característicos del monte ribereño, entre ellos mataojo colorado, laurel de las islas, azota caballos y lapachos, además de otras especies nativas propias del corredor biológico del río Uruguay.

Además de su riqueza natural, el proyecto pone en valor el patrimonio histórico y geológico del lugar: la zona mantiene vínculos con la historia artiguista y presenta características geológicas que también despiertan interés para la investigación científica.

Gentileza: Betty Romero Guilmen/ Ceydas

Turismo sustentable

Uno de los principales objetivos de Paisajes del Yeruá es generar un modelo de desarrollo turístico basado en el contacto responsable con la naturaleza. La propuesta contempla la incorporación de senderos interpretativos, espacios destinados a la educación ambiental, actividades de observación de aves y fauna silvestre, además del aprovechamiento de los servicios turísticos ya existentes en la localidad.

El complejo San Isidro, uno de los impulsores privados de la iniciativa, posee un amplio predio natural donde actualmente desarrolla actividades recreativas y de alojamiento. Ese espacio formaría parte de la futura red de reservas contemplada por el proyecto.

Bonomi explicó que el objetivo no se limita únicamente a la conservación ambiental, sino que también busca generar oportunidades laborales para la comunidad local mediante el crecimiento del turismo de naturaleza.

Actualmente Puerto Yeruá ya cuenta con distintos emprendimientos turísticos y es un destino elegido por visitantes que practican pesca deportiva bajo modalidades sustentables. El nuevo proyecto pretende ampliar esa oferta incorporando propuestas de ecoturismo y recreación vinculadas con la biodiversidad.

Gentileza: Betty Romero Guilmen/ Ceydas

Desde Ceydas remarcan que el proyecto busca impulsar un paradigma basado en la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, en contraposición con la promoción de la caza deportiva. En ese marco, Bonomi recordó que la organización mantiene acciones judiciales vinculadas a la autorización de actividades cinegéticas y cuestionó las políticas provinciales relacionadas con ese sector.

Más allá de esa postura, remarcó que la intención del nuevo proyecto es demostrar que la naturaleza puede convertirse en un atractivo turístico sin necesidad de afectar las poblaciones de fauna silvestre. “La provincia tiene muchísimo para mostrar. Queremos que los turistas vengan a conocer nuestra biodiversidad, a disfrutarla y valorarla. Ese es el camino que creemos que puede sostenerse en el tiempo”, expresó.

Creación del área protegida

El núcleo central del proyecto será la creación de una reserva natural municipal, una figura que permitiría garantizar la protección pública del área. Para concretarla será necesario elaborar un plan de manejo, documento técnico exigido por la normativa provincial que establece las pautas para la administración del espacio protegido.

Ese plan definirá distintas zonas con diferentes niveles de uso. Algunas estarán destinadas a actividades recreativas, turismo y educación ambiental, mientras que otras serán declaradas áreas de conservación estricta o uso intangible, donde el objetivo principal será preservar los ecosistemas.

También se realizarán relevamientos biológicos para registrar la flora y fauna presentes en el área, así como talleres participativos abiertos a la comunidad, donde vecinos e instituciones podrán expresar sus propuestas y expectativas respecto del futuro funcionamiento de la reserva.

Según indicó Bonomi, la elaboración del plan se desarrollará de manera conjunta con la comunidad local, buscando integrar tanto los aspectos ambientales como las necesidades sociales y productivas del territorio.

Mientras avanza la presentación oficial de este proyecto, sus impulsores consideran que la iniciativa puede transformarse en un nuevo polo de turismo de naturaleza para la costa del río Uruguay, fortaleciendo la conservación de los ecosistemas, promoviendo la educación ambiental y generando oportunidades de desarrollo para Puerto Yeruá.