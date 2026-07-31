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Entre Ríos lanzó Innova Lab para vincular a la industria con empresas tecnológicas y potenciar el desarrollo

En Entre Ríos la iniciativa reunió a industriales metalúrgicos y al ecosistema tecnológico para impulsar soluciones innovadoras y fortalecer la producción.

31 de julio 2026 · 22:14hs
Entre Ríos lanzó Innova Lab para vincular a la industria con empresas tecnológicas y potenciar el desarrollo.

Entre Ríos lanzó Innova Lab para vincular a la industria con empresas tecnológicas y potenciar el desarrollo.

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha la primera jornada de Innova Lab, una iniciativa destinada a acercar a las empresas industriales con el ecosistema tecnológico provincial para desarrollar soluciones que mejoren la competitividad y los procesos productivos.

La actividad se realizó en MiradorTEC y fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Industria y la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación. Participaron funcionarios provinciales, representantes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos (Adimer), del Polo Tecnológico de Paraná y equipos técnicos de ambos organismos.

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El programa busca identificar desafíos concretos del sector productivo y promover respuestas basadas en software, automatización, inteligencia artificial e integración de hardware. Tras esta primera experiencia con el sector metalúrgico, el Gobierno prevé extender la propuesta a otras actividades económicas de la provincia.

Procesos productivos

Durante la jornada, empresarios y referentes tecnológicos analizaron necesidades vinculadas con la modernización de los procesos productivos, la gestión de la información y la integración de los sistemas administrativos con las operaciones de planta. También plantearon la importancia de fortalecer la capacitación técnica y facilitar el acceso a proveedores tecnológicos locales.

El secretario de Industria, Catriel Tonutti, destacó que el objetivo es "lograr que las capacidades del ecosistema tecnológico respondan a las necesidades de la industria y acompañen su crecimiento", al tiempo que remarcó la importancia de fortalecer las cadenas de valor y generar nuevos vínculos entre empresas entrerrianas.

Emanuel Gainza

Por su parte, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, señaló que "la innovación surge cuando el Estado, el sector productivo y el ecosistema tecnológico trabajan en conjunto", y afirmó que la función del Gobierno es generar ámbitos de articulación que permitan convertir la tecnología en soluciones para las empresas.

Con Innova Lab, la Provincia busca consolidar un espacio permanente de trabajo entre el Estado, el sector productivo, las universidades y las firmas tecnológicas para impulsar proyectos de innovación aplicada que favorezcan el desarrollo económico y la generación de empleo en Entre Ríos.

Entre Ríos industria Empresas
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