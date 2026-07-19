La Selección Argentina y España jugan este domingo desde las 16 en el New Jersey Stadium, por la final del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Scaloni buscará el bicampeonato y sumar su cuarta Copa Mundial de la FIFA, ante un seleccionado que intentará levantar su segundo título, tras el conseguido en Sudáfrica 2010.
España domina la pelota y Argentina espera su chance
Argentina capitaneado por Lionel Messi y La Roja se miden en Nueva Jersey. Están 0 a 0 tras el primer tiempo.
Terminó el primer tiempo
En un partido muy disputado donde España dominó la posesión de la pelota y le hizo un planteo complicado a la Selección argentina, el equipo de Scaloni empata sin goles. El Dibu tuvo solamente dos intervenciones, pero la Albiceleste no inquietó a Unai Simón.
Minuto a minuto
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
43 MINUTOS: ¡LISANDRO MARTÍNEZ, AFUERA POR LESIÓN!
El defensor sufrió una molestia en la infracción cometida a Oyarzabal y se retiró reemplazado por Nicolás Otamendi.
42 minutos: Cucurella se animó de lejos
El lateral izquierdo sacudió un disparo a distancia que se fue cerca del palo izquierdo.
40 minutos: Lisandro Martínez, amonestado
El zaguero central derribó a Oyarzabal para frenar un contragolpe.
38 MINUTOS: ¡EXCELENTE TAPADA DE EMILIANO MARTÍNEZ!
El arquero se mostró seguro para atajar un potente remate de Mikel Oyarzabal en la medialuna.
33 minutos: partida de ajedrez en Nueva Jersey
Argentina se mantiene expectante frente a cualquier error de España en la salida desde el fondo.
24 minutos: ¡pausa de hidratación!
16 minutos: asomó España y reapareció Dibu
El marplatense se arrojó contra su palo derecho para contener un buscapié envenenado de Lamine Yamal.
14 minutos: dos planes de juego contrapuestos
El elenco europeo apuesta a la tenencia de pelota, mientras que el campeón del mundo quiere aprovechar los contragolpes ante una defensa rival muy adelantada.
4 minutos: de la buena respuesta del Dibu Martínez a la salida de Unai Simón fuera del área
El arquero argentino contuvo un remate de Lamine Yamal en el área. Y segundo después, el portero español salió al último tercio de la cancha para contar un pase en profundidad a Lionel Messi.
¡EMPEZÓ LA FINAL!
Formación de España confirmada
Titulares
- (23) Unai Simón
- (12) Pedro Porro
- (22) Pau Cubarsi
- (14) Aymeric Laporte
- (24) Marc Cucurella
- (16) Rodri
- (8) Fabián Ruiz
- (19) Lamine Yamal
- (10) Dani Olmo
- (15) Álex Baena
- (21) Mikel Oyarzábal
Suplentes
- (1) David Raya
- (13) Joan García
- (2) Marc Pubill
- (3) Alex Grimaldo
- (4) Eric García
- (5) Marcos Llorente
- (6) Mikel Merino
- (9) Gavi
- (18) Martín Zubimendi
- (20) Pedri
- (7) Ferran Torres
- (11) Yéremy Pino
- (17) Nico Williams
- (25) Víctor Muñoz
- (26) Borja Iglesias
Entrenador: Luis de la Fuente
15:45
Formación de Argentina confirmada
Titulares
- (23) Emiliano Martínez
- (4) Gonzalo Montiel
- (13) Cristian Romero
- (6) Lisandro Martínez
- (3) Nicolás Tagliafico
- (7) Rodrigo De Paul
- (20) Alexis Mac Allister
- (24) Enzo Fernández
- (15) Nicolás González
- (10) Lionel Messi
- (9) Julián Álvarez
Suplentes
- (1) Juan Musso
- (12) Gerónimo Rulli
- (2) Marcos Senesi
- (19) Nicolás Otamendi
- (25) Facundo Medina
- (26) Nahuel Molina
- (5) Leandro Paredes
- (8) Valentín Barco
- (11) Giovani Lo Celso
- (14) Exequiel Palacios
- (16) Thiago Almada
- (17) Giuliano Simeone
- (18) Nicolás Paz
- (21) José Manuel López
- (22) Lautaro Martínez
Entrenador: Lionel Scaloni
Formación de España confirmada
Titulares
- (23) Unai Simón
- (12) Pedro Porro
- (22) Pau Cubarsi
- (14) Aymeric Laporte
- (24) Marc Cucurella
- (16) Rodri
- (8) Fabián Ruiz
- (19) Lamine Yamal
- (10) Dani Olmo
- (15) Álex Baena
- (21) Mikel Oyarzábal
Suplentes
- (1) David Raya
- (13) Joan García
- (2) Marc Pubill
- (3) Alex Grimaldo
- (4) Eric García
- (5) Marcos Llorente
- (6) Mikel Merino
- (9) Gavi
- (18) Martín Zubimendi
- (20) Pedri
- (7) Ferran Torres
- (11) Yéremy Pino
- (17) Nico Williams
- (25) Víctor Muñoz
- (26) Borja Iglesias
Entrenador: Luis de la Fuente
15:45
Formación de Argentina confirmada
Titulares
- (23) Emiliano Martínez
- (4) Gonzalo Montiel
- (13) Cristian Romero
- (6) Lisandro Martínez
- (3) Nicolás Tagliafico
- (7) Rodrigo De Paul
- (20) Alexis Mac Allister
- (24) Enzo Fernández
- (15) Nicolás González
- (10) Lionel Messi
- (9) Julián Álvarez
Suplentes
- (1) Juan Musso
- (12) Gerónimo Rulli
- (2) Marcos Senesi
- (19) Nicolás Otamendi
- (25) Facundo Medina
- (26) Nahuel Molina
- (5) Leandro Paredes
- (8) Valentín Barco
- (11) Giovani Lo Celso
- (14) Exequiel Palacios
- (16) Thiago Almada
- (17) Giuliano Simeone
- (18) Nicolás Paz
- (21) José Manuel López
- (22) Lautaro Martínez
Entrenador: Lionel Scaloni