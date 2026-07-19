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España domina la pelota y Argentina espera su chance

Argentina capitaneado por Lionel Messi y La Roja se miden en Nueva Jersey. Están 0 a 0 tras el primer tiempo.

19 de julio 2026 · 16:02hs
Argentina empata la final.

Argentina empata la final.
Argentina juega la final.

Argentina juega la final.
Messi y su tercera final con Argentina.

Messi y su tercera final con Argentina.

La Selección Argentina y España jugan este domingo desde las 16 en el New Jersey Stadium, por la final del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Scaloni buscará el bicampeonato y sumar su cuarta Copa Mundial de la FIFA, ante un seleccionado que intentará levantar su segundo título, tras el conseguido en Sudáfrica 2010.

Terminó el primer tiempo

En un partido muy disputado donde España dominó la posesión de la pelota y le hizo un planteo complicado a la Selección argentina, el equipo de Scaloni empata sin goles. El Dibu tuvo solamente dos intervenciones, pero la Albiceleste no inquietó a Unai Simón.

Scaloni dio la formación de Argentina.

Argentina con tres cambios para enfrentar a España, por la final del Mundial 2026

Argentina ante otra derrota.

Argentina y una nueva derrota en la Liga de Naciones de Vóley

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

43 MINUTOS: ¡LISANDRO MARTÍNEZ, AFUERA POR LESIÓN!

El defensor sufrió una molestia en la infracción cometida a Oyarzabal y se retiró reemplazado por Nicolás Otamendi.

42 minutos: Cucurella se animó de lejos

El lateral izquierdo sacudió un disparo a distancia que se fue cerca del palo izquierdo.

40 minutos: Lisandro Martínez, amonestado

El zaguero central derribó a Oyarzabal para frenar un contragolpe.

38 MINUTOS: ¡EXCELENTE TAPADA DE EMILIANO MARTÍNEZ!

El arquero se mostró seguro para atajar un potente remate de Mikel Oyarzabal en la medialuna.

33 minutos: partida de ajedrez en Nueva Jersey

Argentina se mantiene expectante frente a cualquier error de España en la salida desde el fondo.

24 minutos: ¡pausa de hidratación!

16 minutos: asomó España y reapareció Dibu

El marplatense se arrojó contra su palo derecho para contener un buscapié envenenado de Lamine Yamal.

14 minutos: dos planes de juego contrapuestos

El elenco europeo apuesta a la tenencia de pelota, mientras que el campeón del mundo quiere aprovechar los contragolpes ante una defensa rival muy adelantada.

4 minutos: de la buena respuesta del Dibu Martínez a la salida de Unai Simón fuera del área

El arquero argentino contuvo un remate de Lamine Yamal en el área. Y segundo después, el portero español salió al último tercio de la cancha para contar un pase en profundidad a Lionel Messi.

¡EMPEZÓ LA FINAL!

Formación de España confirmada

Titulares

  • (23) Unai Simón
  • (12) Pedro Porro
  • (22) Pau Cubarsi
  • (14) Aymeric Laporte
  • (24) Marc Cucurella
  • (16) Rodri
  • (8) Fabián Ruiz
  • (19) Lamine Yamal
  • (10) Dani Olmo
  • (15) Álex Baena
  • (21) Mikel Oyarzábal

Suplentes

  • (1) David Raya
  • (13) Joan García
  • (2) Marc Pubill
  • (3) Alex Grimaldo
  • (4) Eric García
  • (5) Marcos Llorente
  • (6) Mikel Merino
  • (9) Gavi
  • (18) Martín Zubimendi
  • (20) Pedri
  • (7) Ferran Torres
  • (11) Yéremy Pino
  • (17) Nico Williams
  • (25) Víctor Muñoz
  • (26) Borja Iglesias

Entrenador: Luis de la Fuente

15:45

Formación de Argentina confirmada

Titulares

  • (23) Emiliano Martínez
  • (4) Gonzalo Montiel
  • (13) Cristian Romero
  • (6) Lisandro Martínez
  • (3) Nicolás Tagliafico
  • (7) Rodrigo De Paul
  • (20) Alexis Mac Allister
  • (24) Enzo Fernández
  • (15) Nicolás González
  • (10) Lionel Messi
  • (9) Julián Álvarez

Suplentes

  • (1) Juan Musso
  • (12) Gerónimo Rulli
  • (2) Marcos Senesi
  • (19) Nicolás Otamendi
  • (25) Facundo Medina
  • (26) Nahuel Molina
  • (5) Leandro Paredes
  • (8) Valentín Barco
  • (11) Giovani Lo Celso
  • (14) Exequiel Palacios
  • (16) Thiago Almada
  • (17) Giuliano Simeone
  • (18) Nicolás Paz
  • (21) José Manuel López
  • (22) Lautaro Martínez

Entrenador: Lionel Scaloni

Formación de España confirmada

Titulares

  • (23) Unai Simón
  • (12) Pedro Porro
  • (22) Pau Cubarsi
  • (14) Aymeric Laporte
  • (24) Marc Cucurella
  • (16) Rodri
  • (8) Fabián Ruiz
  • (19) Lamine Yamal
  • (10) Dani Olmo
  • (15) Álex Baena
  • (21) Mikel Oyarzábal

Suplentes

  • (1) David Raya
  • (13) Joan García
  • (2) Marc Pubill
  • (3) Alex Grimaldo
  • (4) Eric García
  • (5) Marcos Llorente
  • (6) Mikel Merino
  • (9) Gavi
  • (18) Martín Zubimendi
  • (20) Pedri
  • (7) Ferran Torres
  • (11) Yéremy Pino
  • (17) Nico Williams
  • (25) Víctor Muñoz
  • (26) Borja Iglesias

Entrenador: Luis de la Fuente

15:45

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Titulares

  • (23) Emiliano Martínez
  • (4) Gonzalo Montiel
  • (13) Cristian Romero
  • (6) Lisandro Martínez
  • (3) Nicolás Tagliafico
  • (7) Rodrigo De Paul
  • (20) Alexis Mac Allister
  • (24) Enzo Fernández
  • (15) Nicolás González
  • (10) Lionel Messi
  • (9) Julián Álvarez

Suplentes

  • (1) Juan Musso
  • (12) Gerónimo Rulli
  • (2) Marcos Senesi
  • (19) Nicolás Otamendi
  • (25) Facundo Medina
  • (26) Nahuel Molina
  • (5) Leandro Paredes
  • (8) Valentín Barco
  • (11) Giovani Lo Celso
  • (14) Exequiel Palacios
  • (16) Thiago Almada
  • (17) Giuliano Simeone
  • (18) Nicolás Paz
  • (21) José Manuel López
  • (22) Lautaro Martínez

Entrenador: Lionel Scaloni

Argentina España final Mundial 2026
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