Luego del arreglo de la ruta en el puente de Victoria-Rosario, sube el peaje.

Luego de completar las obras en la ruta por 12.000 millones de pesos, se aplicará un nuevo cuadro tarifario con fuertes incrementos para cruzar el enlace vial.

La empresa concesionaria del puente Victoria-Rosario cerró una primera etapa de obras de bacheo, colocación de losas de hormigón, iluminación, repintado de la ruta 174, nueva cartelería, 12 nuevas boyas a nivel fluvial y la reconstrucción de la llegada a la ciudad de Victoria con una inversión de unos 12 mil millones de pesos. Ahora, y con la concreción de lo establecido en los pliegos licitatorios, se abre una nueva etapa para Conexión Alto Delta con la aplicación de un nuevo cuadro tarifario. Por ejemplo, los vehículos hasta 2 ejes (categoría 1) pasarán a abonar 5.061 pesos en vez de los 1.043 pesos que se pagaban desde comienzos de año con Telepase.

El grupo que administra Conexión Alto Delta (integrado por las empresas Obring, Edeca, Rovial, Pietroboni y Pitón) completó las obras obligatorias de puesta en valor en el puente Victoria-Rosario (Ruta Nacional 174).

De esta forma, y acorde a lo establecido en las privatizaciones de la Red Federal de Concesiones, de ahora en más se abre una nueva fase orientada al mantenimiento preventivo de rutina. Y también se pondrá en análisis la optimización de la seguridad vial y el confort de los usuarios.

Así, y desde que en enero la UT se hizo cargo de la conexión física, los trabajos demandaron una inversión de más de 12 mil millones de pesos, con aportes en su totalidad de los privados. Lo singular es que lo impuesto en pliegos se ejecutó antes de lo previsto. Es decir todo el plan de contingencia que eliminó el ahuellamiento de la calzada entre otros ítems se hizo en un plazo de seis meses desde la toma de posesión de la ruta, pese a que estas tareas estaban planificadas para desarrollarse a lo largo de un año en algunos casos y más de un año en otros.

Es decir que entre el 6 de enero de 2026 fecha del traspaso de la ruta nacional del gobierno nacional al concesionario hasta la firma del acta de finalización el 13 de julio pasado se cerró esta primer etapa. Y en este caso, no se utilizó el recurso de requerir aportes ni asistencia del Estado.

Las mejoras, en detalle

Las intervenciones sobre la traza incluyeron tareas de bacheo superficial y profundo, la colocación de losas de hormigón en el sector de peaje y la reconstrucción total del ingreso a la ciudad de Victoria mediante el mismo material para garantizar mayor durabilidad frente al tránsito pesado.

Asimismo, se realizaron trabajos de sellado de grietas y fisuras, fresado de deformaciones y la reparación de juntas tanto en el puente principal como en los doce puentes ubicados en la zona de islas.

Por otro lado, y en materia de seguridad vial y señalización, se renovó la totalidad de la cartelería con 540 carteles nuevos (preventivos, reglamentarios e informativos), mejorando sustancialmente la legibilidad diurna y nocturna. En este sentido, se pintaron los 60 kilómetros de la ruta y sus accesos con pintura de alta reflectividad, y se repusieron las barandas de defensa metálicas y peatonales.

Y en las responsabilidades de la empresa en el plano fluvial, se instalaron 12 nuevas boyas y lo más trascendente para la navegabilidad: se activó un sistema de radar permitió poner en funcionamiento el balizamiento del puente, una obra estratégica para el tráfico en mejores condiciones de buques de gran calado y barcazas.

Luces a nuevo

Una de las mejoras más significativas para el corredor y su entorno fue la renovación integral de las luminarias con tecnología LED a lo largo de un gran tramo del puente principal y en la estación de peaje ubicada en el kilómetro 5 de la ruta 174. Esta mejora, proyectada originalmente para un plazo de dos años, fue adelantada por decisión de la concesionaria para completarse en el primer semestre, extendiendo la nueva iluminación de la cabecera Victoria hasta el ingreso a la Ruta Provincial 11 de Entre Ríos.

De forma complementaria, se optimizaron las oficinas de atención, los accesos y los sanitarios públicos de la estación de peaje, completando la primera etapa con el calce de banquinas, desmalezado y limpieza general de la zona de camino.

Nuevo cuadro tarifario

Con la aprobación de esta primera etapa y conforme a lo establecido en el pliego de especificaciones técnicas el nuevo cuadro tarifario comenzará a regir en los próximos días, en principio a partir del próximo martes. Los valores que entrarán en vigencia corresponden a la tarifa de oferta presentada por la empresa, la cual resultó la más baja del proceso de compulsa.

Así, las motos pasan a pagar con Telepase de 521 pesos a 2.530. Los coches de hasta dos ejes de 1.043 a 5.061 pesos. Coches de hasta dos ejes y 2,30 metros de altura o con rueda doble de 2.087 a 10.122 pesos. Luego los de tres ejes y rueda doble de 2.087 a 15.184. Ya en la categoría camiones y entre 4 ejes y hasta 8 ejes los valores actualizados oscilarán de los 20.245 pesos a los 45.552 pesos. Todos estos valores se ajustan con los usuario que tengan el Telepase. El pago electrónico duplica los valores reajustados. Por ejemplo un auto con Telepase pagará 5.061 pesos pero con billeteras virtuales deberá abonar 10.122 pesos.

En tanto, para el segundo semestre del año, Conexión Alto Delta seguirá con el plan de obras junto al mantenimiento de rutina, que comprende el corte de pasto y la limpieza integral de la ruta, accesos y áreas de peaje de forma permanente. Y en carpeta y pendientes de ejecución se le dará progresión a los trabajos de losas de hormigón adicionales para mejorar la infraestructura en el sector de peaje del lado descendente y los tramos remanentes del nuevo acceso a Victoria.

Próximamente se implementará mensajería variable en los pórticos de ingreso al peaje con información en tiempo real sobre el estado de la traza, alertas y la incorporación de balanzas dinámicas para asegurar la carga reglamentaria de los vehículos.

Y un tema no menor relacionado con la siniestralidad. Se encuentran en marcha los estudios técnicos para el reemplazo del tejido perimetral existente por un alambrado nuevo a lo largo de toda la extensión, destinado a evitar el ingreso de ganado vacuno y bovino a la calzada. Además de los accidentes se tenderá a proteger el humedal de actividades prohibidas como la caza y la pesca.

Lucas Ameriso / Especial para UNO