Uno Entre Rios | El País | Senadores

Senadores nacionales cobrarán casi $12 millones

Desde agosto, los senadores percibirán cerca de $12 millones brutos mensuales, con aumentos que superarían la inflación acumulada del año.

20 de julio 2026 · 07:58hs
A partir de agosto

A partir de agosto, los senadores nacionales cobrarán $12 millones.

A pocos días del inicio del receso invernal, una nueva actualización salarial volvió a poner bajo la lupa las dietas de los senadores nacionales. Como consecuencia del reciente acuerdo paritario alcanzado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos, los integrantes de la Cámara alta percibirán desde agosto ingresos cercanos a los 12 millones de pesos brutos mensuales.

La recomposición salarial acordada para el personal legislativo será del 6,7% acumulativo y se aplicará en tres etapas: un 2,4% retroactivo correspondiente a junio, otro 2,2% para julio y un 1,9% adicional en agosto, según anunció Clarín este fin de semana. Debido al mecanismo de actualización automática aprobado por el propio Senado en 2024, estos incrementos impactan directamente sobre las dietas de los legisladores.

quini 6: cuatro apostadores ganaron mas de 500 millones de pesos en la revancha

Quini 6: cuatro apostadores ganaron más de 500 millones de pesos en La Revancha

beneficios para compras del exterior: habilitan exportaciones postales comerciales sin limite

Beneficios para compras del exterior: habilitan exportaciones postales comerciales sin límite

De esta manera, el ingreso bruto de un senador alcanzará aproximadamente los 11,9 millones de pesos antes de los descuentos por impuesto a las ganancias, aportes previsionales y obra social.

De concretarse las proyecciones actuales, las dietas de los senadores acumularán cerca de un 19% de incremento entre enero y agosto, ubicándose por encima de la inflación registrada durante el primer semestre del año.

El sistema que determina las remuneraciones de los senadores está basado en un esquema de módulos. La dieta se compone de 2.500 módulos, a los que se agregan otros 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo. Cada ajuste de la paritaria legislativa modifica automáticamente el valor de esos módulos.

LEER MÁS: Aumentan las dietas de los senadores y sus sueldos superarán los $9 millones brutos

Algunos podrían renunciar a la mejora o donar el aumento

No todos los senadores, sin embargo, percibirán efectivamente la totalidad del aumento. Tal como ocurrió en ocasiones anteriores, legisladores de La Libertad Avanza, la UCR, el Pro y algunos bloques provinciales podrían optar por renunciar a la mejora o donar el excedente.

La diferencia con la Cámara de Diputados vuelve a quedar expuesta. Allí no rige el sistema de enganche paritario y los salarios son considerablemente más bajos. Actualmente un diputado nacional percibe poco más de 6 millones de pesos brutos mensuales, prácticamente la mitad de lo que cobrará un senador desde agosto.

El acuerdo salarial también contempla mejoras para los trabajadores del Congreso. Los haberes de las distintas categorías legislativas se actualizarán en los próximos meses, mientras los gremios continúan reclamando una revisión integral del esquema salarial y cuestionan decisiones adoptadas fuera de la negociación paritaria.

La novedad, difundida este fin de semana, vuelve a instalar una discusión recurrente en el Congreso: los mecanismos de actualización de las dietas legislativas y la distancia que existe entre los ingresos de los representantes nacionales y la evolución salarial de amplios sectores de la economía.

Senadores Salarios Congreso
Noticias relacionadas
quini 6: quedaron vacantes los principales pozos

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos

El gobierno inglés contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí.

El gobierno inglés contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí"

Senado: oficialismo no reúne votos y aplaza el tratamiento de la reforma de la ley de tierras.

Senado: oficialismo no reúne votos y aplaza el tratamiento de la reforma de la ley de tierras

En el Senado, el oficialismo quiere debatir el proyecto que elimina las restricciones a los empresarios extranjeros para comprar tierras y el pliego del juez Víctor Pesino.

EN VIVO: Senado trata proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Ver comentarios

Lo último

Aulas vacías en el reinicio escolar: Agmer y AMET concretan paro en toda la provincia

Aulas vacías en el reinicio escolar: Agmer y AMET concretan paro en toda la provincia

Senadores nacionales cobrarán casi $12 millones

Senadores nacionales cobrarán casi $12 millones

Horóscopo del lunes 20 de julio de 2026

Horóscopo del lunes 20 de julio de 2026

Ultimo Momento
Aulas vacías en el reinicio escolar: Agmer y AMET concretan paro en toda la provincia

Aulas vacías en el reinicio escolar: Agmer y AMET concretan paro en toda la provincia

Senadores nacionales cobrarán casi $12 millones

Senadores nacionales cobrarán casi $12 millones

Horóscopo del lunes 20 de julio de 2026

Horóscopo del lunes 20 de julio de 2026

Luego del arreglo de la ruta en el puente de Victoria-Rosario, sube el peaje

Luego del arreglo de la ruta en el puente de Victoria-Rosario, sube el peaje

Quini 6: cuatro apostadores ganaron más de 500 millones de pesos en La Revancha

Quini 6: cuatro apostadores ganaron más de 500 millones de pesos en La Revancha

Policiales
Balacera en barrio Humito: un muerto y cuatro heridos tras un violento ataque a tiros

Balacera en barrio Humito: un muerto y cuatro heridos tras un violento ataque a tiros

Voraz incendio dañó un salón para eventos en Paraná

Voraz incendio dañó un salón para eventos en Paraná

Murió un motociclista tras un choque con un auto y otra moto en el acceso a San Benito

Murió un motociclista tras un choque con un auto y otra moto en el acceso a San Benito

Temporal en la provincia: una mujer murió por la caída de un árbol en Osvaldo Magnasco

Temporal en la provincia: una mujer murió por la caída de un árbol en Osvaldo Magnasco

Secuestraron un revólver, municiones y réplicas de armas durante allanamientos por abuso de armas

Secuestraron un revólver, municiones y réplicas de armas durante allanamientos por abuso de armas

Ovación
En Spa, Colapinto volvió a sumar en Fórmula 1, tras antológica maniobra

En Spa, Colapinto volvió a sumar en Fórmula 1, tras antológica maniobra

Argentina y una nueva derrota en la Liga de Naciones de Vóley

Argentina y una nueva derrota en la Liga de Naciones de Vóley

Estudiantes ganó un duelo clave y se afianza en la tabla

Estudiantes ganó un duelo clave y se afianza en la tabla

Con un polémico final, Los Pumas cayeron 31-24 ante Inglaterra por el Nations Championship

Con un polémico final, Los Pumas cayeron 31-24 ante Inglaterra por el Nations Championship

Graves destrozos en el autódromo de Concordia tras el fuerte temporal

Graves destrozos en el autódromo de Concordia tras el fuerte temporal

La provincia
Aulas vacías en el reinicio escolar: Agmer y AMET concretan paro en toda la provincia

Aulas vacías en el reinicio escolar: Agmer y AMET concretan paro en toda la provincia

Luego del arreglo de la ruta en el puente de Victoria-Rosario, sube el peaje

Luego del arreglo de la ruta en el puente de Victoria-Rosario, sube el peaje

Frigerio visitará el Puerto de Hamburgo para impulsar exportaciones y fortalecer la logística entrerriana

Frigerio visitará el Puerto de Hamburgo para impulsar exportaciones y fortalecer la logística entrerriana

Renovaron la alerta naranja por tormentas en el norte entrerriano tras el fuerte temporal

Renovaron la alerta naranja por tormentas en el norte entrerriano tras el fuerte temporal

Paraná recibirá el Congreso Internacional de Ciencias Forenses con expertos de ocho países

Paraná recibirá el Congreso Internacional de Ciencias Forenses con expertos de ocho países

Dejanos tu comentario